Suomalaiset tuottavat uusia aseita koronaviruksen vastaiseen taisteluun: tunnin diagnostiikkalaite pian markkinoille

Diagnostiikkaa, lääkkeitä, potilasvalvontatekniikkaa – näillä suomalaistuotteilla on nyt kysyntää pandemian kouriin joutuneessa maailmassa.

Useat suomalaiset yritykset ovat etulinjassa kehittämässä teknologiaa ja lääkkeitä, joita tarvitaan uuden viruksen torjumisessa ja sen aiheuttaman COVID-19-taudin hoidossa. Hankkeet ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti erittäin kiinnostavia. Tässä esimerkkejä.

Suomalais-ranskalainen Mobidiag tuo pian markkinoille kolme uutta tuotetta, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön koronavirustaudin diagnostiikassa: helppokäyttöisen PCR-testin paikalliseen testaukseen, automatisoidun alustan isompien näytemäärien analysointiin isommissa laboratorioissa sekä viruksen vasta-aineita mittaavan pikatestin.

Novoviag-testilaitteessa on neljä moduulia, joihin testikasetti sijoitetaan. Laitteita voi sijoittaa neljä päällekkäinen, jolloin samanaikaisesti voidaan testata 16 näytettä.

Mobidiagin pääkonttori on Keilaniemessä, ja sillä on 130 työntekijää, joista reilu 90 Suomessa. Yhtiö on erikoistunut geenimonistukseen pohjautuvaan molekyylidiagnostiikkaan, ja se tuottaa itse myös testilaitteiden tarvitsemia entsyymejä.

MobiDiagin kehittämä uusi, kompakti PCR-testi toimii yhtiön omalla laitealustalla. Laitteet voidaan sijoittaa pieniin terveydenhuollon yksiköihin, vaikkapa terveyskeskuksiin, jos niillä on oma laboratorio. Laiteessa kaikki potilasnäytteen PCR-tutkimuksen vaiheet voidaan tehdä kerralla.

– Näyte pistetään suoraan kasettiin, ja kaikki tapahtuu automaattisesti kertakäyttöisen kasetin sisällä. Noin tunnissa saa tuloksen, kertoi MobiDiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen maanantaina IS:lle.

Tenkasen mukaan laite helpottaa näytteiden käsittelyä ja mahdollistaa testauksen pienemmissä yksiköissä. Mobidiagin teknologia mahdollistaa huomattavasti edullisemman hinnan verrattuna vastavan teknologian kilpailijoihin.

Suurten laboratorioiden koneet voivat pipetoida ja testata 48–96 näytettä yhtaikaa. Pienille yksiköille tarkoitettu laite ei pääse samaan volyymiin.

– Kussakin laitteessa on neljä moduulia, ja niitä voi laittaa päällekkäin. Samanaikaisesti voi tehdä 16 testiä.

Epidemian seurannassa on tarvetta myös vasta-ainetesteille, joista ei ole apua koronavirustaudin akuuttiin diagnostiikkaan. Mobidiag tuo maahan kiinalaisen kumppaninsa valmistamaa vasta-ainepohjaista pikatestiä, joka osoittaa tuloksen samaan tapaan kuin raskaustesti. Ensimmäinen erä testipakkauksia on saapumassa maahan lähipäivinä.

Vasta-ainetesti ei ole yhtä varma kuin PCR, sillä se voi antaa väärän negatiivisen tuloksen, jos se tehdään pian tartunnan jälkeen. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan SARS-CoV-2-viruksen vasta-aineet tulevat näkyviin vasta 4–9 vuorokauden kuluttua tartunnasta.

Jos vasta-ainetesti ei ole riittävän spesifi eli osuva, se voi myös antaa väärän positiivisen tuloksen tunnistamalla jonkun muun koronaviruksen vasta-aineet. Vasta-ainetestien avulla voidaan kuitenkin seurata epidemian etenemistä ja selvittää, onko tutkimukseen tullut potilas jo sairastanut koronataudin.

” Tällä hetkellä näistä testeistä kisataan todella paljon. Yhdysvallat on valmis maksamaan niistä kovempaa hintaa kuin muu maailma. Riskinä on, että Yhdysvallat ostaa tätä kapasiteettia itselleen.

Koronapandemia on nostanut diagnostiikkalaitteiden kysynnän pilviin koko maailmassa. Mobidiagin asema tässä kilpailutilanteessa on hyvä. Vahvuutta lisää myös se, että yhtiö tuottaa itse PCR-testeissä tarvittavat reagenssiaineet.

– Pelaajia, joilla on tällainen kokonaisuus, ei ole kovin montaa maailmalla, Tenkanen sanoi.

Mobidiag aikoo pandemian aiheuttamassa hätätilanteessa huolehtia ensin kotimarkkina-alueistaan Suomesta ja Ranskasta, vaikka yhtiölle tulisi rahakkaita tarjouksia valtamerten takaa.

– Tällä hetkellä näistä testeistä kisataan todella paljon. Yhdysvallat on valmis maksamaan niistä kovempaa hintaa kuin muu maailma. Riskinä on, että Yhdysvallat ostaa tätä kapasiteettia itselleen, Tenkanen kertoi.

– Me olemme suomalais-ranskalainen yritys, ja meidän fokus on Suomessa ja Ranskassa. Pyrimme varmistamaan testien saatavuuden näissä maissa. Suomi on meidän kotimarkkinamme.

Entä jos Trump tekee tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä?

– Kyllä me priorisoimme nyt Suomea. Tämä ei ole tällaisessa tilanteessa pelkästään liiketoimintaa, täytyy huomioida muita arvoja. Meistä ei ole myöskään oikein, että testejä hinnoiteltaisiin hätätilaa hyödyntäen. Hinnoittelussa täytyy noudattaa järkevää linjaa.

Lisää hajautettua testauskapasiteettia

Diagnostiikka-alalla toimiva turkulainen ArcDia International Oy kehittää parhaillaan uudelle SARS-CoV-2:lle spesifiä testiä omaan laiteautomaattinsa Respiin, joita on Suomessa hajautetusti noin 50 pisteessä – pääosin yksityisillä terveysyhtiöillä.

Respi tunnistaa jo 11 yleisintä hengitystieinfektioiden aiheuttajaa. Koronavirus on kahdestoista, kun testi saadaan valmiiksi.

Potilasnäyte otetaan nenänielusta. Testaus ei perustu geenimonistukseen eli PCR:ään vaan viruksen rakenteiden tunnistamiseen ”leimattujen” vasta-aineiden avulla, kertoi yhtiön toimitusjohtaja Vesa Kemppainen tiistaina IS:lle.

– Vahvat positiiviset tulokset – kun taudinaiheuttajaa on paljon elimistössä – saadaan kiinni 20 minuutissa. Negatiiviset ja heikot positiiviset tulevat kahdessa tunnissa. Kun virusta on vähän, tulosta pitää odottaa vähän pitempään, Kemppainen sanoi.

– Kun me keksimme lääkkeen (viruksen aiheuttamalle) COVID-taudille – ja se tulee kyllä tapahtumaan – niin lähellä potilasta tehdyt hajautetut testit, joilla virus saadaan kiinni aikaisessa vaiheessa, ratkaisevat tämän ongelman, Kemppainen arvioi.

ArcDia kehittää uudelle koronavirukselle testiä, joka sopii suoraan yhtiön Respi-testausautomaatteihin. Respi-laitteita on 50 eri pisteissä ympäri Suomea.

ArcDian koronavirustesti lisäisi testauskapasiteetttia Suomessa huomattavasti. Kemppaisen mukaan Respi-laitteet pystyvät normaalioloissa, ilman poikkeustoimia, tekemään sata testiä vuorokaudessa per laite.

– Me pystyisimme testaamaan kaikki oireilevat suomalaiset heti, jos vain tahtoa olisi.

Sairaanhoitopiirit ja THLtekevät tällä hetkellä koronvirustestinsä erikoislaboratorioissa PCR-menetelmällä. Tätä kapasiteettia voidaan nostaa 2 000–2 500:aan vuorokaudessa.

Uuden koronaviruksen tunnistava testi valmistunee koekäyttöön kuukauden-kahden kuluttua. Laboratoriossa testi antaa jo signaalin, Kemppainen sanoo.

– Me pystymme näkemään jo, että testi saadaan aikaiseksi. Sen lisäksi tarvitsemme viranomaisilta luvan, että testituloksia saa katsoa, vaikka testi ei ole käynyt läpi kliinisiä testejä.

” Emme ole saaneet yhteiskunnalta mitään tukea, vaikka tilanne on tämä.

Kemppainen uskoo, ettei lupaprosessi ole hankala, sillä testaus ei vaikuta millään tavalla potilaan kliiniseen hoitoon. Ongelmaksi voi kuitenkin tulla raha. Kemppaisen mukaan yhtiö tarvitsisi noin kahden miljoonan euron rahoituksen hankkeen saattamiseksi maaliin, mutta:

– Emme ole saaneet yhteiskunnalta mitään tukea, vaikka tilanne on tämä.

Interferonilääke tulossa

Turkulainen Faron Pharmaceuticals puolestaan kehittää uutta interferonilääkettä, josta toivotaan apua koronaviruksen vaurioittamien keuhkojen hoitoon. Traumakine-nimisen lääkevalmisteen testit ovat vielä kesken, eikä se toistaiseksi ole saanut myyntilupaa.

Traumakine on tehohoitolääke, joka on suunniteltu äkillisen hengitysvajausoireyhtymään ards:n hoitoon. Tautiin liittyy huomattava kuolemanriski: potilas menehtyy, koska elimistö ei saa tarpeeksi happea. Ards on kehittynyt alustavien tutkimusten mukaan jopa kuudelle prosentille kaikista varmistetuista koronavirustapauksista.

Suppeissa ihmiskokeissa Traumakine tehosi ards:ään hyvin, mutta laajoissa kokeissa tehoa ei voitu osoittaa. Yleisradion mukaan Faron selittää tulosta niin, että koehenkilöt olivat käyttäneet kortikosteroideja, jotka estävät Tramakinen vaikutusta.

Lääkealan valvontaviraston Fimean mukaan laajat kokeet olisi tehtävä uudelleen ennen myyntiluvan myöntämistä. Lupaprosessi on kesken myös Yhdysvaltain lääkintövirastossa FDA:ssa. Pandemiatilanteessa poikkeusjärjestelyt ovat kuitenkin mahdollisia.

Kauluri valvoo hengitystä

Oulussa toimivalla Nukute Oy:lla on jo valmis tekninen tuote, jota voidaan soveltaa koronataudin hoidossa. Se on sensorein varustettu kauluri. Alun perin laite on kehitetty öisiä hengityskatkoksia aiheuttavan uniapnean diagnosointiin.

Kun laite asetetaan kaulalle, se mittaa potilaan hengitystä ja happisaturaatiota, lähettää tiedot mobiilisovellukseen ja sitä kautta pilvipalveluun, josta lääkäri voi lukea ne.

Nukute Oy:n hallituksen jäsen Tuukka Visuri kertoi maanantaina IS:lle uskovansa, että laitteesta olisi suurta hyötyä koronaviruspotilaiden tarkkailuun. Visurin mukaan kaulurin avulla voidaan seurata sekä sairaalahoidossa että kotihoidossa olevan potilaan tilaa.