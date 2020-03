Finnair peruu lentonsa Japaniin

Finnair on perunut jo 90 prosenttia lennoistaan.

Lennot voisivat käynnistyä uudelleen toukokuun alussa.

Finnair ilmoittaa peruvansa lennot Japanin Tokioon torstaista 22.3. alkaen. Vielä keskiviikkona Finnair lentää Japaniin ja torstaina lennon Tokiosta Helsinkiin.

Lentojen peruminen on seurausta Japanin käyttöön ottamista maahantulorajoituksista, jotka sisälsivät viisumivapauden keskeyttämisen ja 14 vuorokauden karanteenivaatimuksen Japaniin saapuville.

Finnair suunnittelee aloittavansa lennot jälleen 3. toukokuuta, mikäli koronatilanne ja siihen liittyvät matkustusrajoitukset ovat silloin helpottaneet.

Aiemmin Helsingin ja Tokion välisten reittilentojen perumisesta ilmoitti japanilaislentoyhtiö Japan Airlines.

Perumisten myötä kaikki Finnairin kaukolennot ovat keskeytettyinä 1. huhtikuuta käyttöön tulevassa poikkeusaikataulussa.

Asiasta kertoi ensin Lentoposti.

Finnair on jo aiemmin perunut useita lentojaan. Kaikkiaan lennoista on leikattu jopa 90 prosenttia. Esimerkiksi suositut lennot Espanjan Aurinkorannikolle lopetettiin viime viikolla ja Suomessa Finnair lentää vain neljään kaupunkiin.

Koronavirus on runnellut lentoyhtiöitä, eikä Finnair ole poikkeus. Vakavaraisena tunnettu yhtiö tuleekin saamaan 600 miljoonan euron valtiontakauksen, mikä sai yhtiön arvon pörssissä nousuun.

Lue lisää: Finnairille valmisteilla 600 miljoonan euron valtiontakaus

Inderesin analyytikko Antti Viljakainen koki, että rahoituspaketti voi pelastaa koko yhtiön tulevaisuuden.

Viljakainen muistuttaa, että käynnissä oleva kriisi on lentoliikenteelle kaikkien aikojen pahin. Onkin spekuloitu, että useat lentoyhtiöt tulevat ajautumaan konkurssiin koronan aiheuttamien liikennöintikatkojen myötä.

– Kriisi on kiistatta suurin, mitä lentosektori on koko historiansa aikana kohdannut. Käytännössä yhtiöiden sisään tuleva kassavirta on katkennut kuin seinään, eikä tiedetä, milloin se käynnistyy, Viljakainen toteaa.