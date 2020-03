Kalervo Kummola hurjistui Valmetin päätöksestä lakkauttaa tuotantoaan Tampereella: ”Todella huono esimerkki tällaisena aikana”

Kummola pitää yhtiön päätöstä imagoiskuna kaupungille.

Konepajakonserni Valmet on saanut päätökseen tammikuun lopulla aloitetut Tampereen-tehtaan henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut.

Niiden seurauksena yhtiö siirtää kuivatusviiratuotannon ja leveän suodatinkangastuotannon Tampereelta Portugaliin. Tuotannon siirron ja toimintojen uudelleenjärjestelyn seurauksena henkilöstön vähentämistarve Tampereella on 78 henkilöä.

Urheiluvaikuttaja ja Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja Kalervo Kummola twiittasi asiasta mielipiteensä sunnuntaina.

Kummolan mielestä valtion olisi tullut käyttää ääntään konepajakonsernin suurimpana osakkeenomistajana.

– Todella huono esimerkki tällaisena aikana. Herätys Tuppurainen, hän kirjoitti suunnaten kommenttinsa hallituksen Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle (sd).

Kummola kertoi Taloussanomille, että valtion olisi pitänyt painaa jarrua. Valtio on hänen mukaansa ”iso omistaja, eikä se ole paljoa omistajaohjaustaan käyttänyt”.

– Itse johdan Tampereella omistajaohjausta, joten tiedän asiasta vähän, ja olen joskus ollut talousvaliokunnassakin. Omistajaohjausta voisi käyttää enemmänkin. Mutta kai valtio on lähtenyt siitä, että firmat toimivat itsenäisesti ja yhtiöiden hallitukset tekevät päätökset. Omistajapolitiikka on pitkään ollut tällaista, sanoi Kummola.

Häntä harmittaa etenkin se, että Valmet ilmoitti toimistaan aikana, jolloin taloudelliset näkymät ovat huonot.

– Totta kai he olivat varmaan valmistelleet sitä pitkään, mutta tälläkin tuotannolla on Tampereella tosi pitkä historia. Tämä on jo pelkästään sen takia nolo juttu.

Vaikka Valmetin tekemät vähennykset eivät koskekaan tuhansia tai edes satoja työntekijöitä, Kummola pitää tilannetta ikävänä Tampereen kannalta.

– Kyllä se on iso isku imagolle. Harmittaa.