Kauppakeskuksen omistaja lähetti suorasanaisen kirjeen – yrittäjät hätääntyivät: ”Muut joustavat, mutta vuokraisännät eivät”

Citycon lähestyi asiakkaitaan tiedotteella, joka on herättänyt suuttumusta. Suomessa sen kauppakeskussalkun isoin on espoolainen Iso Omena.

Koronakriisin aikana monet kauppiaat ovat kaivanneet joustoja tilojensa vuokriin. Moni yrittäjä kauhistui, kun kauppakeskuksia omistava kiinteistösijoitusyhtiö Citycon lähetti näille postia. Nyt yhtiö kertoo, millaisena se näkee tilanteen.

Taloussanomat sai haltuunsa kiinteistösijoitusyhtiö Cityconin kirjeen, joka on osoitettu erään sen omistaman kauppakeskuksen yrittäjille. Sama viesti lähti viime viikolla kaikille kauppakeskusvuokralaisille.

– Tässä vakavassa tilanteessa suurena työnantajana ja välttämättömyyksiin perustuvien palveluiden tarjoajana yhteisöissämme näemme velvollisuutenamme noudattaa voimassa olevia vuokrasopimuksia, toki toimien paikallisten viranomaisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti, Cityconin viestissä todetaan.

– Vuokralaisen vuokranmaksuvelvoite pysyy voimassa.

Yhtiö totesi kuitenkin myös, että kaikki vuokrasopimuksiin liittyvät kysymykset käsitellään tapauskohtaisesti. Yhtiö myönsi, että yhteydenottoja vuokrista tulee hyvin paljon, ja siksi se toivoo vuokralaisilta ”ymmärrystä” viiveisiin vastausajoissa.

Kauppakeskuksen omistajan tiedonanto sai ristiriitaisen vastaanoton.

– No ei kyllä mitään ymmärrystä meiltä tähän, hätä on kaikilla vuokralaisilla. Tämä kirje on sikamainen tähän tilanteeseen, sanoo useassa kauppakeskuksessa toimiva yrittäjä.

Hän ei halua puhua vaikeasta aiheesta nimellä.

– Kun pääoma puhuu, se on yleensä hyvin mustavalkoista. Mutta pääomasijoittajienkin pitäisi ymmärtää, että jos kassassa ei ole varaa, meillä priorisoidaan ensimmäiseksi henkilöstön palkat. Se menee kaiken ohi.

– Tässä ei ole voittajia. Me olemme joutuneet tekemään päätöksen siitä, että lomautamme koko henkilöstön, koska muut joustavat, mutta vuokraisännät eivät. Jos kaikki olisivat olleet talkoissa mukana, meidän ei olisi tarvinnut tehdä yhtään tulosta, vain maksaa palkat ja raaka-ainekulut ja olisimme siten pystyneet pitämään auki paikkamme.

Toinenkin yrittäjä pitää yllättävänä, että Citycon ilmoitti vuokravastuiden säilymisestä samaan aikaan kun useat muut vuokranantajat jo ilmoittivat joustovalmiudesta. Toisaalta tilanne on sillekin uusi ja vaikea ja keskusteluyhteys on sittemmin avautunut, hän huomauttaa.

Citycon: Ei etumme mukaista, että vuokralainen menee konkurssiin

Citycon sanoo tiedotteessa tarkastelevansa ”koronaviruksen vuokralaisilleen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia vasta jälkikäteen tilanteen vakiinnuttua ja kun vaikutuksista on parempi kokonaiskuva”.

– Meillä on edessä konkurssiaalto. Niihin tiloihin ei ole tulossa ketään syksyllä kun tilanne normalisoituu.

Kauppakeskuksen yrittäjä ei pidä parin kuukauden vuokralykkäyksiä tai edes anteeksi antamista kohtuullisena vaan hänen mukaansa vuokrataso pitäisi sitoa liiketoimintaan.

Cityconista painotetaan, että tylyksi tulkittu viesti ei tarkoita joustamattomuutta omistajan puolelta ja että yrittäjien hätä on sielläkin kuultu.

– Iso osa vuokralaisistamme on ymmärtänyt viestin sisällön aivan oikein ja ovat olleet meihin yhteydessä kirjeen luettuaan, Cityconin liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Sanna Yliniemi sanoo.

Neuvotteluita käydään Yliniemen mukaan jo nyt, toisin kuin viestistä saattoi ymmärtää.

– Ei ole meidänkään etumme mukaista, että vuokralainen menee konkurssiin, joten etenkin pienempien vuokralaisten kanssa käydään tapauskohtaisesti läpi kriisin vaikutusta heidän liiketoimintaansa jo tässä vaiheessa.

Erilaisia vaihtoehtoja on tulla vuokrissa vastaan. Onko liiketoiminta pysähtynyt viranomaisohjeistuksen takia, myymälän auki pitäminen vaikeutunut esimerkiksi lastenhoitotyön takia tai liiketoiminta muutoin romahtanut kriisin takia, hän luettelee.

– Vuokralaisemme ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. Meillä on pieniä yrittäjiä, ja isoja kansainvälisiä ketjuja.

Citycon on Suomen suurin kauppakeskusomistaja, jolla oli 13 kauppakeskusta eri puolilla Suomea (vuonna 2018). Sen suurimmat omistajat ovat Gazit-Globe Ltd ja CPP Investment Board European Holdings.

Kirjavia vuokralinjauksia

Suomen yrittäjät vaati viikonloppuna vuokranalennuksia, jotta yrittäjät eivät ajaudu vuokranmaksuvaikeuksien vuoksi konkurssiin.

Tilanne on kirjava. Yrittäjäkentän viestien perusteella Senaatti ei ole antanut alennusta vaan vain lykkäystä. EQ Liikekiinteistöt ei ollut tullut vastaan. Varma on antanut ainakin jossain päin maata vain maksulykkäystä, samoin Jumbon suurin omistaja Elo. Asia on useissa yhtiöissä pöydällä, ja linjaus voi muuttua nopeastikin.

– On pienempien kauppakeskusten yrittäjävetoisia omistajia, jotka ovat joustaneet todella hyvin, vaikka ovat itsekin ahtaalla, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Sitten on pörssilistattuja tai kansainvälisten kiinteistösijoitusrahastojen omistuksessa olevia kauppakeskuksia, jotka ovat olleet todella joustamattomia. On ilmoitettu, että mitään alennuksia ei tule.

– Työeläkeyhtiöissä näyttää myös olevan eroja, jopa saman yhtiön sisällä eri puolilla maata.

Lykkäykset voivat olla kolmesta kuukaudesta ensi vuoden loppuun, kolmas haastateltu yrittäjä kertoo. Vuokrissa kädenojennuksia on paljon kauppakeskusomistajilta, mutta myös haluttomuutta tulla vastaan, ketjuyrityksen toimitusjohtaja sanoo.

Vuokravelvoitteiden osalta tilanne voi muuttua piankin, jos viranomaiset määräävät kauppakeskukset sulkemaan ovensa. Järjestöön tulee paljon pyyntöjä, että liikkeet ja ravintolat pitäisi mieluummin sulkea kuin pitää väkisin tyhjinä auki.

– Jokaisessa kauppakeskuksessa joku hyötyy kiinnijulkaisemisesta, joku auki pitämisestä. Me luotamme viranomaisen harkintaan siitä, että päätökset tehdään perusteina ihmisten terveys ja turvallisuus, Pentikäinen sanoo.