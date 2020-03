Finnair peruu Lapin-lentoja – sunnuntain jälkeen pääsee vain Rovaniemelle

Sunnuntaista alkaen Rovaniemi on ainoa Finnairin kohde Lapissa.

Finnair on perunut kaikki lentonsa Kittilään, Kuusamoon ja Ivaloon maanantaista 30. maaliskuuta alkaen.

Lentoyhtiö Finnair peruu lukuisia lentoja tällä viikolla Ivaloon, Kittilään ja Kuusamoon. Yhtiö kertoo tiedotteessaan lentävänsä kaikkiin kolmeen kohteeseen joitakin lentoja tämän viikon sunnuntaihin 29. maaliskuuta saakka. Lentojen tarkoituksena on tuoda matkustajia Pohjois-Suomesta.

Samalla yhtiö kertoo, että se on perunut kaikki lentonsa Kittilään, Kuusamoon ja Ivaloon maanantaista 30. maaliskuuta alkaen. Sunnuntain jälkeen Finnairin ainoa lentokohde Lapissa on Rovaniemi. Finnairin mukaan Rovaniemi on sen normaalissa liikenneohjelmassa myös 1. huhtikuuta alkaen.