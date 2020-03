Ravintoloitsija kertoo kaipaavansa hallitukselta sulkupäätöstä: ”Voin pahoin henkilökunnankin puolesta”

Ravintoloitsijat ovat valmiit sulkemaan ovet, jos hallitus niin määrää. Heidän mielestään se selkiyttäisi vallitsevaa tilannetta, vaikka tulevasta ei tiedä kukaan.

Kukaan ei vielä tiedä, miten lujaa koronaviruspandemian seuraukset iskevät ravintola-alalle.

Sen verran tiedetään, että edessä ovat kovat ajat.

Matkailu- ja ravintolapalveluiden keskusjärjestön MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoi aiemmin tänään IS:lle, että alan yritysten tuotot ovat pudonneet jo hetkessä 80–90 prosentilla normaalista.

Lapin mukaan ala on poikkeuksellisen suurissa vaikeuksia, ja sitä uhkaa satojen alan yritysten konkurssi.

– Ensimmäiset konkurssit nähdään ehkä jo tällä tai ensi viikolla, hän sanoi.

Hallitus valmistelee parhaillaan päätöksiä ravintoloiden toiminnan rajoittamiseksi.

IS:n tietojen mukaan keskustan eduskuntaryhmässä on esitetty mallia, jossa ravintoloiden aukioloa rajoitettaisiin, mutta ravintoloista voisi myydä koteihin ruokaa ja juomaa.

Myös oppositiopuolue kokoomuksesta on ilmaistu tukea rajoituksille.

IS:n haastattelemien perheyhtiöiden ravintoloitsijoiden mukaan hallituksen mahdollinen sulkemispäätös selkeyttäisi käytäntöä.

Teerenpeli Yhtiöiden toimitusjohtaja Anssi Pyysing vastaa puhelimeen ”kriisitoimistostaan”.

Viime päivät ovat tuoneet 26 vuotta yrittäjänä toimineen Pyysingin perheyritykselle ikäviä uutisia toinen toisensa perään.

Anssi Pyysing perusti vaimonsa Mariannen kanssa ensimmäisen Teerenpeli-ravintolan 26 vuotta sitten.

Yhtiö ilmoitti sunnuntai-iltana sulkevansa kaikki seitsemän Teerenpeli-ravintolaansa toistaiseksi.

Yhtiöllä on Lahdessa lisäksi kolme muuta ravintolaa, joista kaksi, Taivaanranta ja Viinikahvila Olavi ovat toistaiseksi auki, mutta lyhennetyin aukioloajoin ja lähinnä lounasaikaan.

– Tämä on tiukka paikka. Voin pahoin jo oman henkilökunnankin puolesta. Voin sanoa, että tämä johtaa skitsofreenisiin tilanteisiin monellakin tapaa. En ole esimerkiksi tottunut lomauttamaan ihmisiä, Pyysing sanoo.

Hän ei tiedä, mitä tapahtuu seuraavan vuorokauden aikana, saati sitten pidemmän ajan kuluessa.

Teerenpeli Yhtöiden omistama à la carte-ravintola Taivaanranta on vielä toistaiseksi palvellut lounasaikaan asiakkaita Lahden keskustassa.

– Yrityksille annettavasta tuesta on uutisoitu näyttävästi. Tosiasiassa kyse ei ole tuesta vaan lainasta, enkä ymmärrä, miten jo heikkoon tilanteeseen poljetun yrittäjän kannattaa ottaa lisää lainaa.

Pyysingille paras mahdollinen uutinen olisi se, että hallitus määräisi ravintolat suljettaviksi. Silloin ravintoloitsijat voisivat saada vakuutusyhtiöiltä korvausta keskeytysvakuutuksen perusteella.

– Olin yhteydessä omaan vakuutusyhtiöömme viimeksi tänä aamuna. Sieltä kieltäydyttiin ottamaan kantaa selvään kysymykseeni, joka koski tätä tilannetta, Pyysing kertoo.

Hän on huolissaan myös ravintoloiden kiinteistä kuluista, joihin kuuluvat esimerkiksi liiketilojen vuokrat.

– Vuokranantajien pitäisi osoittaa solidaarisuutta. Ei auta, jos vuokranmaksun eräpäivää siirretään eteenpäin, kun tuloja ei ole. Jos tiettyä solidaarisuuden ketjua ei ole, en tiedä, voiko tästä tilanteesta seurata muuta kuin massatyöttömyys ja konkursseja.

Ravintolakolmio-konsernin toisen polven ravintoloitsija Joonas Keskinen pyörittää perheyritystään siskonsa kanssa.

Yhtiö omistaa 13 helsinkiläisravintolaa, joiden joukossa ovat muun muassa tunnetut ravintolat Lasipalatsi, ravintola Suomenlinnan Panimo ja Juttutupa.

41-vuotias perheyhtiö Ravintolakolmio omistaa muun muassa legendaarisen helsinkiläisravintola Juttutuvan.

Kulunut viikko oli 41-vuotiaalle yhtiölle historiallinen.

– Koko kevään varauskanta suli käytännössä yhdessä viikossa nollaan. Meillä oli vielä viikko sitten viikonloppuna olosuhteisiin nähden jonkin verran kauppaa, mutta viime maanantain ja tiistain aikana se valui käytännössä olemattomiin, Keskinen sanoo.

Ravintolakolmio on antanut lomautusilmoituksen noin 90–95 prosentille yhtiön vajaasta 200:sta työntekijästä. Huomenna on ensimmäinen lomautuspäivä suurimmalla osalla.

Suurin osa yhtiön ravintoloista suljettiin viime viikolla.

Ravintolakolmio sulki viime viikolla ravintola Lasipalatsin – toistaiseksi.

Toistaiseksi auki ovat ravintola Weeruska, Casa Mare, Juttutupa ja ravintola Suomenlinnan Panimo, nekin supistetuilla aukioloajoilla.

– Olemme palvelleet lähinnä lounas- ja take away -asiakkaita ja hyödyntäneet hävikkiruokaa. Suomenlinnan hoitokunta toivoi, että voisimme osaltamme turvata saaren ruokahuoltoa ja näin ollen olemme toistaiseksi pitäneet ravintolamme auki, Joonas Keskinen sanoo.

Ravintolatoiminta on ollut viime päivinä Keskisen mukaan ”nappikauppaa”, lähinnä ravintoloiden varastojen pienentämistä.

– Ei se hirveästi lohtua tuo, mutta pidetään nyt nämä vähän aikaa pienellä ydinesimiesporukalla toistaiseksi auki.

Pyysingin tavoin myös Keskinen toivoo joustoa vuokranantajilta: joko maksuttomia kuukausia tai vähintään vuokran eräpäivän siirtoa eteenpäin.

– Aika absurdi ajatus olisi, että otetaan lisää lainaa, jotta saadaan maksettua vuokraa. Ja toinen olennaisen tärkeä asia olisi valtion tarjoama suora, rahallinen tuki. Se ei vielä auta, että saadaan helpommin lainaa.

Kaikki mahdollinen on Keskisen mukaan tehty.

– Vuokranantajien kanssa neuvotellaan parhaillaan, ja yhteistyökumppaneihin on oltu yhteydessä maksuajan siirrosta. Yhteistyö on sujunut kumppaneiden kanssa todella joustavasti, he ovat olleet ymmärtäväisiä. Myös oma henkilökunta on ollut erittäin joustavaa.

Ravintolakolmio on nähnyt myös 1990-luvun laman. Ja selvinnyt siitä.

– Meille tuli tällä kertaa erilainen lama tälle meidän vuorovahdille, Keskinen toteaa.

Tilanne on hänen mielestään ”kaikin puolin absurdi”.

– Kirjastoissa ei saa olla, mutta minulla saisi olla ravintolassa 400 asiakasta, kunhan he tulisivat vain riittävän pienissä porukoissa sisään ovesta.

Keskinen arvioi, että hallituksen mahdollinen käsky sulkea ravintolat selkeyttäisi tilannetta.

Mikä olisi ravintoloitsijan mielestä paras uutinen, jonka hallitus voisi tänään ilmoittaa?

– Se, että korona on selätetty ja huomenna pääsisi töihin, Keskinen hymähtää.