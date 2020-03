Viimeiset auki olevat ravintolat ovat skitsofreenisessa tilanteessa – ”Se on haistatusta pk-yrittäjille”

Huippuravintoloina tunnetut Muru ja Pastis pidetään auki niin kauan kuin se on luvallista.

Nyt syyllistetään, ja kytätään.

Suurin osa Helsingin ruokaravintoloista on sulkenut ovensa koronakriisin vuoksi.

Toimintaansa jatkavat ovat joutuneet erikoiseen välitilaan.

Niissä käy yhä asiakkaita, ja niitä paheksutaan, jopa ilmiannetaan.

Toki myös asiakkaita paheksutaan.

Elokuussa Espoossa ravintola avannut laulaja Arttu Wiskari on kertonut saaneensa jopa tappouhkauksia, koska aikoo pitää ravintolansa auki ja ”perheensä ja työntekijänsä leivässä”.

Yksi samanlaiseen kriittiseen valokeilaan joutuneista on Kampissa toimiva, vuonna 2012 Vuoden ravintolaksi valittu Muru, jolle oli pöytävarausten perusteella tulossa taas hyvä lauantai-ilta.

Murun ja myös auki olevan ranskalaistyyppisen Pastiksen taustalla on julkkiskokki, keittiömestari Henri Alén.

– Melkein täyttä, kertoi – tai nykyään voi sanoa myönsi – ravintoloitsija Samuil Angelov.

Asiakaspaikkoja on 80.

– Monet ihmiset ovat ymmärtäneet väärin. Tätä ei ole kielletty, kysymys ei ole julkisista kokoontumista, ravintolat saavat olla auki, Angelov korostaa.

Hän ymmärtää ihmisten huolen.

– Tilanne on vakava ja haastava. Pyritään, että ihmiset olisivat kotona, mutta kun meille ei ole tullut suoranaista kieltoa pitää ravintolaa kiinni, ei minulla ole varaa eikä mahdollisuutta sulkea sitä.

– Minulla on myös vastuu työntekijöistäni. Heille pitää maksaa palkat. Ravintola-alalla aika harva kuuluu liittoon tai työttömyyskassaan. Jos lomautan heidät, he putoavat Kelan peruspäivärahalle.

Angelov on puolensa valinnut.

– Teimme Murussa ja (ranskalaistyylinen) Pastiksessa päätöksen olla auki niin kauan kuin saamme olla. Jos se kielletään, olemme tietysti lainkuuliaisia.

Tilanne alalla on Angelovin mukaan karmea.

– Melkein kaikki (Helsingissä) ovat sulkeneet ovensa tällä viikolla. Osa lopullisesti. Kaksi kollegaa kertoi juuri, että se oli siinä. Tällä alalla kassat ovat aika pienet ja jos varauksista lähtee 95 prosenttia, se tarkoittaa, että voit laittaa pajan kiinni ja mennä kortistoon.

– Moni keskisuuri ketju on sulkenut ovensa ja peruneet varauksensa elokuulle asti.

Angelovin mukaan Murussa ei ole käytännössä mahdollista asettaa asiakkaita istumaan kovin kauaksi toisistaan. Ainakaan niin kauan, kuin pöytävaraukset ovat täynnä.

– Ultimassa on lounasaikana ollut jopa kahdeksan metrin turvaväli, Angelov lisää.

Hän korostaa, ettei hänen henkilökuntansa tule töihin sairaana.

– Meillä on kaksi tai kolme sairaslomalla, koska on flunssakausi päällä. Se on ihan normaalia, kun on paljon ihmisiä töissä. Normaalia flunssakautta, ei mitään erityistä piikkiä.

Sairaspäivien antaminen on tällä hetkellä joustavaa, jopa seitsemään päivään asti.

Angelov kertoo käyneensä puhumassa alan ahdingosta eduskunnassa.

– Tilanne on sietämätön. Valtion pitää osoittaa jonkinlaista vastuuta yksityisyrittäjille, Angelov puuskahtaa.

– Saimme juuri Lintilältä (elinkeinoministeri Mika Lintilä) 500 000 eurolla palvelupuhelimen, johon saamme soittaa, jos ahistaa.

Angelov melkein – vain melkein – kiihtyy.

– Se on haistatusta pk-yrittäjille.

Angelov tarkoittanee hallituksen lupausta vahvistaa yrittäjille suunnatun Talousapu-neuvontapalvelun toimintakykyä 500 000 eurolla.

Hallitus lupasi perjantaina julkistamassaan koronaviruksen haittoja torjuvassa tukipaketissa myös toteuttaa ”valtakunnallisen toimintamallin talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille”.

Angelov aikoo tehdä kaikkensa saadakseen pään pysymään pinnalla.

– Ajamme ruokaa. Tänään menee 40 take away -annosta.