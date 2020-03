Finnair lentää viikonloppuna viimeiset lentonsa Malagasta Suomeen – kotimatkasta voi joutua maksamaan maltaita

Finnairin viestintäjohtaja Arja Suomisen mukaan lennoilla on vielä hyvin tilaa.

Finnairin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen kertoo Twitterissä, että Finnair lentää viikonlopun aikana Malagasta Suomeen yhteensä 11 kertaa.

– Oletko Espanjassa? Finnairin Malagan-lennoilla, joita tänä viikonloppuna yhteensä 11, vielä hyvin tilaa, Suominen twiittaa.

Kommenteissa Suomiselta tiedusteltiin, onko Espanjan Alicanteen tulossa vielä lentoja. Suomisen mukaan niitä ei ole suunnitteilla. Hän kehottaa kysyjää matkustamaan Malagaan esimerkiksi junalla.

Ilta-Sanomat uutisoi torstaina Finnairin lisänneen lentoja Malagaan suomalaisten palauttamiseksi kotimaahansa. Tuolloin lentoja oli Finnairin mediasuhteista vastaavan johtajan Päivyt Tallqvistin mukaan viisi, ja ne täyttyivät nopeasti. Sen jälkeen lentoja on vielä lisätty.

– Meillä ei ole tarkkaa arviota siitä, kuinka paljon kotiin palaavia suomalaisia on esimerkiksi Espanjan aurinkorannikolla. Toinen alue, missä on paljon suomalaisia, on Thaimaa, Tallqvist kertoi IS:lle.

Finnair kertoi aiemmin tällä viikolla, että asiakkaat voivat siirtää matkapäiviään kotiin päästäkseen jäljellä olevilla lennoilla. Tallqvistin mukaan Finnairilla on valmius keskustella kotiutuslentojen operaatiosta, jos ulkoministeriö pyytää heiltä apua.

– Tässä vaiheessa kehotamme kuitenkin hyödyntämään jäljellä olevia lentoja, hän sanoo.

Suurin osa Malaga–Helsinki-lennoista maksaa tällä hetkellä Finnairin varausjärjestelmässä 979,62 euroa. Sunnuntaina kello 14.30 lähtevälle lennolle paikan saa vielä 506,62 eurolla. Sen jälkeen lentoja ei varausjärjestelmässä näy.