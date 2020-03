Halpalentoyhtiö Norwegianin kassan lasketaan tyhjenevän viikoissa, Finnairin asema parempi.

Eurooppalaisten lentoyhtiöiden ahdinko syvenee nyt nopeaan tahtiin.

Lentoliikenteen analytiikkayhtiö CPAP:n mukaan pahimmassa pakkoraossa on norjalainen halpalentoyhtiö Norwegian, jonka maksukyky on luisunut vaarallisen alas. CAPA:n laskelman mukaan Norwegianin kassassa on rahaa ajaksi, joka vastaa 26 päivän liikevaihtoa viime vuoden luvuilla myynnillä laskettuna.

– Ei siitä suoraan voi päätellä, kuinka kauan rahat riittävät, mutta kyllä se suuntaa antaa. Rahat ovat loppumassa, analyytikko Antti Viljakainen Inderesiltä muotoilee.

Konkurssin uhkaaman Norwegianin kassatilanne on niin kriittinen, että Norjan hallitus päätti perjantaina myöntää yhtiölle 125 miljoonan euroa uusien lainojen takuiksi.

– Olemme olleet hyvin avoimia siitä, että tarvitsemme likviditeettiä ja tarvitsemme sitä nopeasti, Jacob Schram sanoi tiedotustilaisuudessa.

Suomessa hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi samoihin aikoihin, että valtio voi myöntää enintään 600 miljoonan euron suuruisen valtiontakauksen Finnairin rahoitustarpeisiin.

Takausjärjestely edellyttää eduskunnan suostumusta.

Vaikka molemmat yhtiöt saavat valtiontakuita, CPAP:n laskelman perusteella Finnairin tilanne on selkeästi parempi kuin useimpien kilpailijoidensa, mukaan lukien Norwegian. Edellä on vain kaksi halpalentoyhtiötä Wizz Air ja Ryan Air, mutta keskeiset kansalliset lentoyhtiöt ovat Finnairin takana.

– Finnairin kassa on vahvempi kestämään iskuja, Viljakainen sanoo.

Norwegianin kohtaloksi on tulossa sen valitsema strategia panostaa Atlantin ylilentoihin. Norjalaisesta halpalentoyhtiöstä oli tullut yksi keskeinen Lontoon Gatwickin kentältä Atlantin yli lentävä yhtiö. Tämä polku tyssäsi kuin seinään, kun Yhdysvallat viime viikolla asettama lentokieltoon Euroopasta. Samalla Norwegianin lennoista 85 prosenttia loppui. Jäljelle jäivät vain Pohjoismaiden sisäiset ja Thaimaahan suuntautuvat lennot, joista viimeksi mainitut jatkuvat vielä maaliskuun loppuun saakka.

Analyytikoiden mukaan Norwegianin ongelmat ulottuvat kuitenkin pidemmälle kuin lentokieltoon ja paljon julkisuudessa olleisiin kalusto-ongelmiin.

Yhtiö on laajentunut voimakkaasti kannattavuuden kustannuksella ja velkavetoisesti.

Kun lentomatkustaminen romahti, yritys tarvitsee käyttöpääomaa selvitäkseen. Ilman valtiontakauksia sen on ollut vaikea saada markkinoilta rahaa – ainakaan kohtuuhintaan.

Viljakaisen mukaan Norwegian ei ole yksin ongelmiensa kanssa, vaikka se onkin suurista lentoyhtiöistä tukalimmassa pakkoraossa.

– Alalla on tulossa varmasti konkursseja ja uudelleenjärjestelyitä varsinkin pienempien yhtiöiden kohdalla. Ilmailuala ei koskaan ole ollut näin vakavien ongelmien edessä, Viljakainen sanoo