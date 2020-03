Kommentti: Karanteeni on yritysten etsikkoaika

Yritysten on aika tutkia toimintaperusteitaan. Karanteenitauko antaa tähän mahdollisuuden jota ei saa laiminlyödä, Vesa Varhee kirjoittaa.

Nopeasti pandemiaksi levinnyt koronavirus on pysäyttänyt talouden toiminnan lähes kokonaan.

Keskuspankit ja hallitukset ovat rientäneet tukemaan sekä kansantalouksia että yrityksiä kiitettävällä tavalla, mutta tilanteen joskus selkiytyessä vastuu talouden toiminnasta palaa yrityksille.

Talouden seisokki ja henkilökunnan karanteenit antavat yritysten johdolle aikaa tarkistaa aikaisemmat toimintamallinsa ja muokata niitä muuttuneisiin olosuhteisiin. Kuten korona on kipeästi muistuttanut, maailmanlaajuiset alihankintaketjut ja juuri ajoissa -toimitukset ovat tehokas, mutta häiriöaltis järjestelmä.

Yksikin karanteeniin asetettu rahtilaiva voi katkaista useita tuotantolinjoja ja siten pysäyttää lopputuotteiden valmistuksen, mikä puolestaan haittaa niitä toiminnassaan käyttävien palvelualojen toimintaa. Palvelualat ovat muutenkin riippuvaisia jatkuvasta asiakasvirrasta, eikä esimerkiksi hiustenleikkuuta voi tuottaa varastoon odottamaan asiakkaiden paluuta.

Juuri nyt tilanne näyttää Euroopassa synkältä, ja etenkin Italian pohjoisosan terveydenhuolto toimii kapasiteettinsa äärirajoilla. Kiinasta kantautuneet tiedot kuitenkin kertovat sikäläisten tautidiagnoosien määrän kääntyneen laskusuuntaan. Tämä antaa toivoa siitä, että virusepidemia on torjuttavissa ja jää Euroopan hallitusten voimatoimien ansiosta verraten lyhyeksi häiriöksi.

Talouteen karanteenikausi synnyttää alijäämän, jonka kurominen kiinni antaa yrityksille runsaasti puuhaa tauon päätyttyä. Hallituksen ja keskuspankkien tukitoimet tarjoavat niille tähän hyvät eväät, mutta niiden on oltava ehdottomasti valmiina toimimaan. Se edellyttää, että toimintamallit on tauon aikana muokattu muuttuneisiin olosuhteisiin, eikä esimerkiksi ripustauduta vain yksiin alihankkijoihin tai määrätyn valmistajan komponentteihin.

Myös tuotteiden ja komponenttien kuljetusreiteille on valmisteltava vaihtoehtoja. Maakuljetukset ovat alttiina esimerkiksi maanjäristyksille ja tulville. Merikuljetukset ovat kaikesta teknologiasta huolimatta sään armoilla, ja esimerkiksi Saksan teollisuus on parina kuumempana kesänä kärsinyt myös Rein-virran pinnan laskusta. Ranskan runsas kanavaverkko on alttiina samalle pulmalle, vaikka siellä kuljetuksia ovat perinteisesti häirinneet enemmän lakot ja muut poliittiset häiriöt.

Euroopan mittakaavassa suomalaisyrityksille tulee, jälleen kerran, erityishaaste itärajan takaa. Venäjällä ei virallisten lukujen mukaan koronatartuntoja ole juurikaan esiintynyt. Todellinen tilanne ei kuitenkaan liene kenenkään tiedossa, eikä ole mitenkään varmaa, paljonko tartuntoja on edes etsitty tai potilaita tutkittu. Venäjällä voi siksi avautua tilaisuuksia esimerkiksi terveyspalvelujen viennille, jos Venäjällä on varaa niistä maksaa, minkä öljyn viimeaikainen hintakehitys asettaa vähintäänkin kyseenalaiseksi.

Toimintatapojen ohella työvoiman käyttökin vaatii lisää joustavuutta. Etenkin epidemian jälkeen, kun talous alkaa kiivetä takaisin jaloilleen, on ylitöiden hinnoittelua syytä pohtia.

Jos kuukauden työt ovat jääneet karanteenin takia kesannolle, voisi pitää kohtuullisena että seuraavat kolme, neljä kuukautta tehtäisiin pidempää päivää ilman ylityökorvauksia. Etenkin palvelualoilla tämä on suorastaan elinehto, niillä töitä tehdään silloin kun asiakkaita on, eikä vain määräaikaa. Palvelualat kuitenkin ostavat pääosan suomalaisten myymistä työpanoksista.

Tulevien toimintahäiriöiden varalta yrityksen on valmisteltava vaihtoehtoiset suunnitelmat b, c, j, n ja e. Markkinoita pitää olla enemmän kuin yksi, eikä mikään niistä saa nousta muita tärkeämmäksi.

Tuotantoa tulee hajauttaa paitsi ulkomaille, myös kotimaassa useampaan paikkaan, jotta yksi hiihtolomalta palaava tartunnan kantaja ei vie kaikkea tuotantoa karanteeniin. Etätöihin on valmistauduttava, mikä nykyisellä teknologialla on jatkuvasti helpompaa mutta vaatii sekä käytäntöjen suunnittelua että etenkin tietoturvallisuuden varmistamista.

Kun epidemia joskus alkaa osoittaa laantumien merkkejä, valmiuksistaan huolehtineille ja niitä muokanneille yrityksille aukeaa tilaisuuksia. Heikommin valmistautuneet ovat tällöin, ansaitusti, vaarassa jäädä ketterämpiensä jalkoihin. Yritysten toiminnasta vastaavilla on karanteenin kaudella etsikkoaikansa. Tilanteen joskus palatessa normaaliksi nähdään, mitkä yritykset ovat selvinneet haasteesta paremmin, mitkä heikommin.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.