Kiinan talous rysähti seinään – ”Isku on ollut paljon isompi kuin kukaan osasi ajatella”

Tehtaat ovat alkaneet taas pyöriä, mutta ihmiset eivät uskalla kuluttaa. Ostoskeskuksia vältellään ja nettikauppakin on notkahtanut.

Kiinan talouden odotettua rajumpi jarrutus voi antaa myös länsimaille viitteitä siitä, millaista jälkeä koronavirus saa taloudessa aikaan.

Kiina julkisti maanantaina sektorikohtaisia lukuja tammi-helmikuulta. Vähittäiskauppa romahti noin viidenneksen edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Teollisuustuotanto putosi yli 13 prosenttia ja kiinteät investoinnit lähes neljänneksen.

Nordean pääekonomistin Tuuli Koivun mukaan Kiinan talous koki miltei totaalipysähdyksen.

– Kyllähän ne ovat hirveitä ne luvut. Isku on ollut paljon isompi kuin kukaan osasi ajatella.

Kiinan talousjärjestelmä eroaa monin tavoin länsimaista, mutta Euroopassa ja Yhdysvalloissa on otettu käyttöön samankaltaisia eristystoimia, joihin Kiina ryhtyi koronaviruksen torjumiseksi.

Koivun mukaan Kiinan kokemuksia voi käyttää apuna, kun arvioidaan koronaviruksen vaikutuksia talouteen. Myös Suomen Pankki käytti tällä viikolla julkaistun Suomen talousennusteen tukena Kiinan alkuvuoden kehitystä kuvaavia tilastoja. Muita taloustilastoja, joissa koronaviruksen vaikutus näkyisi, ei ole vielä juuri saatavilla. Kaikkiin ennusteisiin liittyy kuitenkin nyt huomattava määrä epävarmuutta.

Yksityinen kulutus on Kiinan talouskasvun veturi

Lännessä iskua voi pehmentää se, että meillä eristystoimet eivät ole olleet aivan niin rajuja kuin Kiinassa, arvioi vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksesta.

Toisaalta euroalueen ja Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoilla turbulenssi on ollut voimakkaampaa. Valtion rooli on Kiinassa suurempi ja se rauhoittaa markkinoiden liikkeitä.

Nuutilainen sanoo yllättyneensä itse siitä, miten pahasti Kiinan vähittäiskauppa romahti alkuvuonna. Tällä on iso merkitys, sillä yksityisen kulutuksen kasvua on pidetty Kiinan talouskasvun veturina.

Kiinassa karanteeneja on alettu vähitellen purkaa, kun uusien koronavirustartuntojen määrä on maassa hiipunut. Ihmisiä on palannut töihin ja tehtaat alkaneet pyöriä, mutta kulutus on pysynyt matalalla. Ostoskeskuksia ja matkustamista vältetään edelleen.

Kiinan toipumista hidastaa osaltaan se, että ulkoinen kysyntä on nyt hyytynyt, kun koronavirus on levinnyt Kiinan ulkopuolelle.

Kiinan talous voi painua jopa taantumaan tänä vuonna

Kiinan julkaisemien talouslukujen luotettavuuteen liittyy aina epävarmuutta. Ekonomistit yllättyivät siitä, että Kiinan tilastoviranomainen uskalsi ylipäätään julkaista maanantaina niin rumia lukuja.

– Siinä voi olla taustalla se, että kun näyttää ensin hurjat luvut, sitten nousukin näyttää hienommalle. Toisaalta kaikki ovat nähneet pysähdyksen ympärillään, ja olisi ollut kerrassaan naiivia, jos nyt olisi väitetty, että ei tämä missään tunnu, Koivu sanoo.

Koivu arvioi, että tammi-maaliskuussa Kiinan talous supistuu jopa 15 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Koko vuoden talouskasvu voi jäädä nollaan. Pudotus on raju, sillä vielä ennen koronavirusta puhuttiin noin kuuden prosentin kasvuluvuista.

Suomen Pankin Nuutilainen pitää todennäköisenä, että Kiinan talous voi painua jopa taantumaan tänä vuonna.

Vaikutukset tuntuvat lopulta myös Suomessa, mutta koronaviruksen aiheuttama välitön shokki on suomalaisille paljon akuutimpi huolenaihe.

– Totta kai Kiinasta tulee negatiivisia heijastusvaikutuksia, mutta olen koko ajan sanonut, että jos se tauti tulee tänne, ne vaikutukset mitä Kiinasta tulee, voi kertoa kymmenellä, Koivu summaa.