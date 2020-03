Norjan kruunu romahti – taustalla öljyn hintasyöksy

Norjan keskuspankki pohtii intervention tarvetta.

Norjan keskuspankki varoittaa, että se valmis tekemään interventioita eli tukiostoja valuuttamarkkinoilla. Kruunu on joutunut tänään ja eilen historiallisen myyntiaallon keskelle.

– Norjan kruunun valuuttamarkkinoilla on ollut poikkeuksellinen tilanne viime päivinä ja muutokset kruunun vaihtokurssissa ovat olleet historiallisen suuria. Tämän takia Norjan keskuspankki pohtii jatkuvasti markkinaintervention tarvetta, keskuspankki kertoi tänään tiedotteessaan.

Norjan kruunun arvoa on painanut öljyn hinnan sukeltaminen, koska maa on Länsi-Euroopan suurin öljyntuottaja. Arvoa on heikentänyt myös likviditeetin katoaminen pieniltä markkinoilta, joksi Norjan valuuttamarkkinat luetaan.

Kruunu on sukeltanut tänään hurjimmillaan seitsemän prosenttia suhteessa euroon. Eilen se romahti 12 prosenttia. Dollaria vastaan kruunu on uponnut tänään 7,5 prosenttia painuttuaan eilen jopa 14 prosenttia.

Pankkien valuuttastrategien mukaan kruunun myyntiaallon hurjuus on ollut ennätyksellistä.

Norjan keskuspankin ulostulo ei ole paljonkaan rauhoittanut tilannetta. Kruunu oli puolenpäivän aikaan yhä halventunut kolme prosenttia suhteessa euroon ja neljä prosenttia suhteessa dollariin tiedotteen jälkeen.

Nomuran strategi Jordan Rochesterin mukaan keskuspankin tiedote on päästänyt höyryjä ulos kruunun halpenemista, mutta historiallisesti valuuttainterventiot vain hidastavat eivät pysäytä fundamentaalista muutosta. Hän myös huomautti, että keskuspankin valuuttareservi on pienempi kuin kruunun päivittäinen vaihto.

– Onnea matkaan, Norjan keskuspankki, Rochester kirjoitti raportissaan.