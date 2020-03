Miten sujuu työ kotona, kun paikalla on kaksi päiväkoti-ikäistä lasta? Tamperelainen perheenisä Jouni huomasi huvittavan ilmiön etäpalavereissa

Etäpalaverit ovat saaneet uutta maustetta keskeyttävistä lapsista.

Koronavirus muuttaa suomalaisten arkea ja työelämää tavalla, jota ei ole koskaan ennen koettu.

Tampereella asuvan Jouni Wallanderin perhe eli uutta etäperhearkea kolmatta päivää keskiviikkona.

Jouni työskentelee it-yritys Solitassa kehitysjohtajana, vaimo Heini myöskin yrityspuolella vaativissa asiantuntijatöissä. Molemmille etäpalaverit ja verkkotyökalut ovat näin ollen tuttua kauraa, mutta kun kotitoimistoon lisää 3- ja 5-vuotiaat lapset, jotka jäivät kotiin maanantaina, riittää ihmettelemistä.

– Pari päivää yritimme vetää ilman suunnitelmaa, pistää lapset leikkimään keskenään ja katsomaan videoita ja tehdä töitä yhdessä. Siitä ei mitään tullut, puolta tuntia kauempaa, Jouni Wallander kertoo.

Tänään perheessä äiti heräsi aamukuudelta tekemään töitä, isä aloitti työt puolenpäivän aikaan.

– Se tuntui siedettävämmältä ratkaisulta. Käytännössä se toisaalta merkitsee sitä, että iltamyöhään jompi kumpi tekee töitä. Ei yhteistä vapaa-aikaa kauheasti jää.

Etäkokoukset ovat saaneet ihan uudenlaista maustetta. Kollektiivinen etätyökuvio tuo etäisempien ihmisten, joita yleensä kohtaa vain asiallisissa merkeissä, yksityisempää puolta esille.

– Lapset ovat vähän väliä hihassa repimässä ja kyselemässä, kun olet Skype- tai Teams-palaverissa. Toisaalta huomaa, että sama tilanne se on kollegoilla ja asiakkaillakin. Ei ole kenenkään tarvinnut nolostella, kun kaikki ovat samassa jamassa.

– Teemme yleensä niin, että videopalaverit avataan kuvan kanssa, mutta sitten kuvayhteys katkaistaan.

Wallander on tottunut etäkokoustaja, mutta nyt työasioita hoidetaan myös niiden ihmisten kanssa, joille työkalut ovat uusia.

– Onhan se hauskaa kun välillä näkee ja kuulee kaikenlaista, esimerkiksi vessanpöntön vetämistä.

Wallanderien 5-vuotias tytär laati itselleen ja siskolleen päiväohjelmaa, johon kuuluu muun muassa legoja ja jumppaa.

Multitaskaus kuormittaa

Isien ja äitien, miesten ja naisten eroja kuvataan usein rankan putkiaivo- ja multitaskaus-termeillä. Jos työ- ja lastenhoitovastuut ovat päivisin pahasti sekaisin, se voi luoda jännitteitä perheeseen.

Jouni Wallander sanoo, ettei heillä ole vielä tarvinnut keskustella roolitusten vaikeuksista. Hän myöntää havainneensa kuitenkin tiettyjä piirteitä itsessään.

– Vastamelukuulokkeet päässä kun tekee hommia ja puhuu puheluita, niin voi mennä useampi minuutti huomata että lapsi roikkuu puntissa, Wallander naurahtaa.

Nouseeko puoliso nopeammin ylös?

– En myönnä mitään.

Hänen mukaansa selkeät rutiinit tarvitaan stressitekijöiden poistamiseksi, etteivät päivät alla olla jatkuvia keskeytyksiä ja multitaskaamista.

– Samanlaista rakennetta pitäisi etsiä kuin työpaikalla ja päiväkodissa. Jos siinä onnistuu, työpäivät voisivat olla jopa hauskempia ja letkeämpiä. Aika paljon päivästä säästyy, kun ei kulu aikaa työmatkoihin.

Temppulaatikko tyhjenee

Uusi arki on kaikkiaan alkanut perheessä hyvin. Wallander korostaa, että omat järjestelyt ovat sujuneet varmasti paljon kivuttomammin verrattuna sellaisiin perheisiin, joissa etätyötä ei voi tai saa tehdä tai puolisoa ei ole jakamassa muutostilanteen ongelmia.

– Ei parane valittaa.

Etätöiden rinnalla jatkuvan puuhan keksiminen on yllättävän työlästä. Lapsille tilanne on lähinnä jännittävä ja he nauttivat siitä, että kaikki ovat kotona päivisin.

– Jos kuukausi ja enemmänkin tätä on edessä, temppulaatikko varmasti alkaa tyhjentyä.

Wallanderitkin ovat huomanneet, että eri ryhmissä jaetaan vinkkejä lasten puuhiin. Myös siitä keskustellaan nyt vilkkaasti, voisiko lapsia päästää hiukan vapaammin keskenään ulos tai saavatko he leikkiä kavereidensa kanssa ollenkaan.

– Kyllä me olemme päätymässä siihen, että parhaimpien kavereiden kanssa pienissä porukoissa pakko päästää. Muuten voi mennä aika mahdottomaksi tämä eristyksissä eläminen.

THL ja TTL neuvovat sivuillaan, kuinka arki saadaan sujumaan.