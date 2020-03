Kilpisjärvellä kauppa pysähtyi täysin – yrittäjä soittelee jo toimittajille, ettei hyllyihin tulisi lisää tavaraa

Kilpisjärven K-marketin asiakkaista 90 prosenttia on norjalaisia.

Rajakauppa on pysähtynyt Enontekiön Kilpisjärvellä totaalisesti. K-market Kilpishallin kauppias Mikko Rousu on parin päivän aikana soittanut läpi tavarantoimittajia, jottei kauppaan enää toimitettaisi tavaraa.

Kilpishalli sijaitsee Saanatunturin kupeessa lähellä Suomen ja Norjan rajaa. Kaupan asiakaskunnasta noin 90 prosenttia on norjalaisia. Norja alkoi tiukentaa rajaliikenteen valvontaa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi maanantaina 16.3. Myös kelkkareitit rajan yli suljettiin.

K-market Kilpishallin lisäksi samassa liikekiinteistössä toimivat Alko, urheiluvälinekauppa SportsButikk, ravintola Kilpis ja Neste huoltoasema.

– Norjalaisten asiakkaiden määrä väheni radikaalisti maanantaina. Tiistaina kävi enää kaksi asiakasta Norjan puolelta. Tavarat ja työvoima saavat liikkua enää rajan yli. Hiljaiseksi vetää, mutta synkkyyteen ei vaivuta, Rousu selvittää tilannetta.

Kilpishallin takana näkyy Kilpisjärven mahtava Saana.

Kilpisjärvellä on kaunis kevätpäivä. Aurinko paistaa, pakkasta on viisi astetta ja uutta lunta olisi hiihdellä. Käsivarren kevätsesonki ehti pyöriä täysillä vielä pari viikkoa sitten, nyt matkailijoita on hyvin vähän.

Haastatteluhetkellä Kilpishallin pihalla näkyy kauppiaan mukaan kaksi asiakasta.

– Olemme vielä pitäneet kauppaa auki, mutta toimintaa ollaan supistamassa. Kilpisjärvellä on satakunta asukasta, he eivät pysty ylläpitämään isoa kauppaa. Henkilökunta saa pitää nyt aluksi lomia pois, Rousu kertoo.

Rousun mukaan epätoivoon ei ole silti vaivuttu. Elämä jatkaa kulkuaan ja henkilökunnan kanssa pidetään palavereita tulevien aikojen suunnitelmista. Kauppias aikoo järjestellä liiketoimintaa muutaman päivän ja sen jälkeen pitää vapaita.

– Kun saan asiat rullaamaan, lähden ulkoilemaan ja kelkkailemaan, hän suunnittelee.

Rousun perheeseen kuuluu Norjan puolella opettajana työskentelevä vaimo Saara Pudas sekä 7- ja 9-vuotiaat tyttäret. Puoliso tekee etätöitä ja pitää samalla kotikoulua tyttärille.

– Lapset olivat aluksi tohkeissaan, kun ei tarvinnut mennä kouluun. Yritin minäkin tavutusta opettaa tytöille, mutta sain heti vapautuksen niistä hommista, Rousu naurahtaa.

Kilpisjärvellä ei aiota vaipua epätoivoon hankalan tilanteen takia. Liiketoimintaa suhteutetaan asiakasmäärään ja henkilökunta pyritään työllistämään niin pitkälle kuin se on mahdollista. Kilpishallissa ja samalla liikepaikalla toimivalla huoltamolla on yhteensä parikymmentä työntekijää.

– En ole masentunut, ei auta olla kuin toiveikas. Masentelu ei auta mitään. Kukaan ei ole vielä kylällä sairastunut tai kuollut. Tämähän vain kaupankäyntiä, Rousu huomauttaa.