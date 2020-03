Työttömyys räjähti Norjassa koronan vuoksi – ekonomisti arvioi, miltä Suomen tilanne näyttää

– Se on piikki Norjan talouteen, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoo.

Norjalaisten työttömien määrä noussut Norjassa huomattavasti koronaviruskriisin myötä. Asia selviää paikallisen työttömyysturvaa hoitavan viranomaisen maaliskuun ennakkoluvuista.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki pani asian merkille ja kommentoi sitä viestipalvelu Twitterissä todeten, että öljymaalla lienee varaa hoitaa asia. Samalla hän totesi, että vastaava tulee kalliiksi mikäli se toistuu muissa Pohjoismaissa.

– Se on piikki Norjan talouteen. Jos kriisi pysyy lyhyenä, niin vaikutuskin jäänee lyhyeksi. On kuitenkin hyvin oireellista, että näin lyhyessä ajassa, muutamassa viikossa, lisäturvaa tarvitsevien henkilöiden määrä kasvaa noin voimakkaasti, Kuoppamäki sanoo.

Kuoppamäki kertoo Taloussanomille uskovansa, että työttömyys nousee kyllä Suomessakin. Toistaiseksi Suomessa on turvauduttu vain lomautuksiin.

Toisaalta Kuoppamäen mukaan viime aikoina työllisyyskehitys on ollut voimakasta, mutta samalla talouden tuulet näyttivät olevan heikkenemässä jo ennen koronaepidemiaa.

– Avoimia työpaikkoja oli paljon ja työmarkkina oli kireä. Monet yritykset kertoivat, että työvoimasta on pulaa. Jos koronakriisi on mahdollisimman lyhytkestoinen, niin useimmille yrityksille tuskin on järkevää irtisanoa työvoimaa, mutta konkurssien kautta voi tulla työttömiä, Kuoppamäki sanoo.

Mitä pidemmälle kriisi jatkuu, sitä todennäköisempänä pääekonomisti pitää sitä, että Suomessakin nähdään entistä suurempaa työttömyyttä.

– Monikaan yritys ei varmasti nyt rekrytoi. Jos valmistuu koulusta nyt ilman työpaikkaa, sitä on varmasti hankala löytää.