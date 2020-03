Rajat sulkeutuvat, rakennusala pelkää työvoimapulaa – Timpuri Mait, 29, ei suuntaa kotimaahansa kuukausiin

Virolainen kirvesmies Mait Mosona on rakentanut viime kuukaudet luhtitaloasuntoja Tampereen Vuoreksessa. Maanantaina hän muun muassa ruuvasi ovenkarmeja yhteen.

Rakennusala valmistautuu lomautuksiin ja työmaiden seisokkeihin koronakriisin takia.

Korona moukaroi Suomen taloutta, myös rakennusalaa, yhä raskaammin. Alan yritysten edunvalvojalle Rakennusteollisuus RT:lle tulvii puheluita rakennusyhtiöiltä, jotka eivät tiedä miten heidän tai alihankkijoidensa ulkomaisten työntekijöiden käy rajojen sulkeuduttua.

– Maanantaina työvoimaa vielä palasi Suomeen. Käsityksemme mukaan tällä hetkellä ulkomainen työvoima ei ole laajasti palaamassa kotimaihinsa. Toisaalta tällä viikolla maasta poistuvasta työvoimasta enää hyvin pieni osa tulee takaisin lähiviikkoina, Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

– Poikkeustila alkaa vaikuttaa työvoiman saatavuuteen merkittävästi. Se näkyy erityisesti Etelä-Suomen työmailla, joilla vielä toistaiseksi on pyritty jatkuvuutta ylläpitämään.

Taustalla on käyty myös keskusteluita siitä, voitaisiinko työvoiman osalta tehdä joitakin poikkeuksia rajojen sulkemisten osalta. Sellaista ei ole tiettävästi harkinnassa.

– Varmaankin työvoima tulee pysähtymään, mutta tulkintaa ja keskustelua käydään erityiskysymyksistä. Yrityksissä muun maussa tilapäismajoituksessa olevien eristämisestä altistumistilanteissa. Vaikka useimmiten tilaajayritykset eivät ole vastuussa majoituksen järjestämisestä.

” Isoja taloudellisia vaikutuksia.

Rakennusteollisuus on vastaillut lukuisiin huolestuneisiin yhteydenottoihin alkuviikon.

Viroon palaavien kansalaisten on oltava karanteenissa kaksi viikkoa. Vastaava sääntö oli suosituksena voimassa jo myös Suomessa, mutta Viron sääntö on ”hyvin vahva ja pakottava”, Rakennusteollisuus RT ry:n asiamies Paavo Mattila sanoo.

–Tilanne on erittäin hankala yrityksille, ja ne ovat kyselleet säännöstä erittäin paljon, Mattila kertoi.

Viro päätti maan asettamisesta valmiustilaan jo torstai-iltana. Sunnuntaina Viron pääministeri Jüri Rataksen poikkeustilakomitea ilmoitti sulkevansa rajat ulkomaalaisilta matkustajilta tiistaina alkaen.

Maanantaina Viron ulkoministeriö tiedotti virolaisia koskevasta kahden viikon karanteenisäännöstä. Myöhemmin päivällä myös Suomen hallitus ilmoitti poikkeustilaan siirtymisestä, mikä merkitsee muun muassa rajojen sulkemista, mikä synkensi rakennusyhtiöiden tilannetta entisestään.

– On selvää, että työvoiman liikkumisen rajoitukset ja rajojen sulkemiset alkavat näkyä isoina taloudellisina vaikutuksina, palkansaajien keskusjärjestön SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta sanoo.

– Liikkumiseen liittyy monenlaista epävarmuutta. Varsinaisten rajoitusten lisäksi nähtäväksi jää, millaisiin yksilöllisiin ratkaisuihin ihmiset päätyvät. Halutaanko pysyä työskentelymaassa vai jäädä pysyvämmin kotimaahan.

Lomautuksia tulossa

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi odottaa, että lomautuksia alkaa tulla lähiaikoina aika paljonkin, myös tarviketoimitusten häiriöiden takia. Työttömyyskassaan tulee jo yhteydenottoja.

– Vielä ei ole ryöppy alkanut, mutta varmasti parin viikon sisällä tulee paljon käsiteltävää.

Suomessa työskentelee tilapäisesti tuhansia ulkomaalaisia muun muassa rakennusalalla, terveydenhuollossa, liikenteessä, siivousalalla ja muilla aloilla.

Rakennusalalle Suomeen pendelöiviä virolaisia työskentelee noin 20 000 henkeä. Etelä-Suomessa ulkomaisen työvoiman osuus on RT:n mukaan 33 prosenttia, koko maan 22 prosenttia.

Ulkomaisten keikkatyöläisten karanteeniolosuhteet puhuttavat nekin.

– Suomessa komennuksella olevien majoitusolosuhteet ovat sellaisia, siellä on useampia kavereita samassa huoneistossa tai jopa huoneessa, Harjuniemi sanoo.

– Näillä karanteeneilla ei ole mitään merkitystä, jos jotkut ovat karanteenissa ja toiset käyvät töissä ja ovat lähikontaktissa keskenään. Kontaktit pitää vaan pystyä työmaiden työssä käyviin katkaisemaan ja se ei kyllä komennusmiehiltä onnistu.

– Ne Viron kansalaiset, jotka tänne palaavat tai jo palasivat, joutuvat karenssiin, ja järjestelyistä työnantaja meidän ohjeistuksemme mukaisesti uskoakseni pitävät kiinni, Randell sanoo.

Koronakriisi iskee myös rakennusalalle. Ongelma on työvoiman liikkuvuus ja materiaalitoimitukset.

Suomessa pysytään

– Seuraavan kerran mennään Viroon kesällä. Kyllä se silloin taas onnistuu. Luulen, ehkä. Siihen on paljon aikaa vielä.

Näin pohtii kotimaassa käymistä Tampereella BB-rakennus Oy:n leivissä timpurina työskentelevä Mait Mosona, 29. Optimismiin on syykin.

– Kiinassa tartuntojen määrä ei enää kasva. Se on hyvä merkki.

Mosona ei ole ajatellut asiaa vielä isommin. Hän on asunut perheineen Tampereella yhtäjaksoisesti nyt kolme vuotta. Kotona Viron Vorussa on rappusiivoojana työskentelevän vaimon ja kuudetta luokkaa käyvän pojan kanssa vierailtu vain kerran vuodessa.

Kotikonnut ovat kuitenkin mielessä.

– Voru oli ensimmäinen paikka Virossa, mistä koronaa löytyi, Mosona valistaa.

Tampereella mietityttää puolestaan koulujen sulkeminen.

– Poika on kuitenkin jo niin iso, että hän varmaan pärjää päivät yksin kotona.

Työmaapäällikkö Mikko Heija on tyytyväinen, että hänen kohteessaan työskentelevät neljä virolaista päättivät jatkaa töitä Suomessa.

Viro otti rajojen sulkemisen kanssa nopeasti tiukan linjan.

– Siellä koronaa on enemmän. Rajojen sulkeminen estää leviämistä, mutta jokainen maa päättää omat tapansa toimia.

Kreaten Oy:llä työmaapäällikkönä Tampereella työskentelevälle Mikko Heijalle virolaiset työntekijät ovat tuttuja. Tällä hetkellä Heijan johtamassa kohteessa on töissä neljä etelänaapurista tullutta teräsasentajaa. Miehet tulivat Suomeen vain runsaat kaksi viikkoa sitten.

Tätä kvartettia tieto karanteenista kosketti.

– Heidän piti lähteä torstaina viikonlopuksi Viroon, mutta lopulta he päättivät itse jäädä. Uhkana oli se, etteivät he olisi päässeet takaisin, Heija kertoo.

Virolaiset ovat Heijan työmaalla aliurakoitsijan aliurakoitsijan leivissä.

– Miehillä on tietty vastuu omasta tekemisestään. Edessä on nyt työn kannalta kriittiset kaksi viikkoa, eikä työtä voi siirtää eteenpäin. Jos he olisivat joutuneet jäämään Viroon, homma olisi jäänyt tekemättä.

– Voisin kuvitella, että tällaiset asiat ovat tapetilla monessa muussakin paikassa.

Koronavirus on muuttanut myös rakennusbisneksen erilaiseksi. Jos töitä ei saada valmiiksi määräajassa, urakoitsijaa uhkaa sopimussakko.

– Mutta jos koronan vuoksi ei saada materiaalia, niin se ei enää ole meistä johtuvaa. Silloin täytyy saada lisäaikaa, Heija miettii.