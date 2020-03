Hallitus rajoitti kokoontumiset 10 henkeen – ravintolat kauhuissaan kuitenkin toisesta asiasta: ”Kohta 80 prosenttia myynnistä on poissa”

Mara kertoo, että rajoitus koskee vain julkisia kokoontumisia.

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

Yksi hallituksen toimenpiteistä on julkisten kokoontumisten rajoittaminen. Hallitus rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että ravintolat, hotellit, kylpylät ja keilahallit voivat jatkaa toimintaansa normaalisti. Rajoitus koskee vain julkisia kokoontumisia.

– Myöskin hiihtokeskuksissa kausi ja laskettelutoiminta jatkuu, samoin moottorikelkka- ja porosafarit.

Lappi toteaa, että monen yrittäjän mielestä hallituksen linjaus jää merkityksettömäksi siitä syystä, että asiakkaat ovat kadonneet tyystin.

– Ravintoloiden myynnistä 70 prosenttia on kadonnut. Hotellit ennakoivat, että myynti putoaa jatkuvasti.

Lappi kertoo kuulleensa esimerkiksi, että erään helsinkiläisen hotellin käyttöaste oli sunnuntain ja maanantain välillä 10 prosenttia. Toinen yrittäjä taas myi sunnuntaina ainoastaan neljä lasia viiniä koko päivän aikana.

– Erään ison kylpylän, joka on normaalisti sunnuntaina täynnä porukkaa, omistaja kertoi, että myynti oli ainoastaan 800 euroa. Nyt on tultu alas ja nopeasti. Koko toimiala on vakavassa kriisissä, Lappi sanoo.