Etla: Korona supistaa Suomen taloutta – jopa 5 prosentin lasku mahdollinen

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) arvioi, että koronaviruspandemian takia Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 1–5 prosenttia.

– Vaihteluvälin positiivinen pää voi toteutua, jos pandemia saadaan Euroopassa maalis-huhtikuussa hallintaan ja jos EU-maat elvyttävät koordinoidulla tavalla. Tällä hetkellä arvioimme kuitenkin, että negatiivinen skenaario on todennäköisempi ja tällöin Suomen bkt supistuisi tänä vuonna 5 prosenttia, Etlan tiedotteessa sanotaan.

Etla on laatinut kolme skenaariota pandemian talousvaikutuksista. Tutkimuslaitos kuitenkin korostaa tiedotteessaan, että epävarmuus on suurta ja kyse on tämän hetken arviosta.

Niin sanotun perusskenaarion mukaan Suomen bruttokansatuote supistuisi runsaat kolme prosenttia ja yksityinen kulutus supistuisi voimakkaasti kahden kuukauden ajan, noin 30 prosenttia. Tämän jälkeen päästäisiin takaisin hitaalle kasvu-uralle.

Vienti supistuisi tässä mallissa noin 10 prosenttia koko vuonna, mikä olisi noin puolet vuoden 2009 finanssikriisin aiheuttamasta shokista.

Myös yksityiset investoinnit supistuisivat jonkin verran, sillä rakentamiseen ei kohdistu samanlaista shokkia kuin muuhun talouteen, muun muassa tehokkaiden elvytystoimien ansiosta.

– Tällä hetkellä positiivisen, ja perusskenaarionkin, toteutuminen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä. Arvioimme, että haarukan negatiivinen pää vaikuttaa juuri nyt selvästi todennäköisemmältä, Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus sanoi tiedotteessa.

Heikomman talouskehityksen skenaariossa Suomen bruttokansantuote supistuu viisi prosenttia tänä vuonna. Talous supistuisi toisella vuosineljänneksellä lähes kymmenyksen, mutta alkaisi kasvaa sen jälkeen.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharjun mukaan Etlan oletus perustuu ensimmäisiin länsimaisiin arvioihin Kiinan reaalitalouden kehityksestä.