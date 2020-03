Ihmiset katosivat asuntonäytöiltä – ”Yksityisnäyttöjä pidetään edelleen”

Yleiset asuntonäytöt on käytännössä lopetettu virusepidemian takia.

Asuntokauppa on käynyt alkuvuodesta kiivaana, mutta koronavirusepidemia laittoi toiminnalle stopin – vielä on epäselvää, kuinka jyrkän. Suomen kiinteistönvälittäjät ry:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg kertoo, että asuntonäytöillä käy selvästi vähemmän ihmisiä.

– Se on ihan selvä. Eihän kukaan käy yleensäkään missään tällä hetkellä, hän sanoo.

Kiinteistönvälittäjät kerää parhaillaan faktatietoa koronaviruksen tarkoista vaikutuksista. Mannerberg uskoo saavansa tietoa lähipäivinä.

Vielä tammikuun alussa Suomen kiinteistönvälittäjät ry arvioi, että tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä välitystoiminta kasvaisi viime vuoden malliin.

80 prosenttia välittäjistä ennusti erityisesti kerrostaloasuntojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan alkuvuoden ajan.

– Uskon, että ennuste pitää hyvin paikkansa juuri ensimmäisen neljänneksen osalta. Tammi–helmikuu oli selvästi viime vuotta edellä ja maaliskuukin on jo puolivälissä. Sitä ei uskalla sanoa, miltä huhti–toukokuu näyttää. Se on kiinni seuraavien viikkojen tapahtumista, Mannerberg sanoo.

Mannerbergin mukaan kiinteistönvälittäjillä on nyt pyrkimys on siihen, että asuntonäytöt järjestettäisiin yksityisnäyttöinä. Se on toki ollut nytkin yksi yleisimmistä esittelytavoista, hän sanoo.

Yleinen asuntonäyttö Vantaalla vuonna 2017.

– Totta kai nyt täytyy mennä terveys edellä ja huomioida erityistilanteet.

Mannerberg muistuttaa, että vaikka suuri osa esittelyistä pystyttäisiin järjestämään myös virtuaalisesti, on ostajalla lain säätämä velvollisuus tutustua asuntoon kunnolla ennen sen ostamista.

– Tutustuminen netin kautta on toki suositeltavaa, mutta kun kauppaa ryhdytään hieromaan, niin lainsäädäntö edellyttää tutustumisvelvollisuutta. Muuten siitä voi tulla ongelmia.

Kiinteistönvälitysyhtiö Remax Powerin yrittäjä ja kiinteistönvälittäjä Janne Bruun kertoo Taloussanomille, että koronaviruksen vaikutukset antavat vielä toistaiseksi odottaa itseään. Yhtiö on jo lopettanut yleiset asuntonäytöt varotoimena, mutta muutoin on Bruunin mukaan kovin aikaista arvioida asiaa.

– Tämä on kuitenkin niin tuore asia ja isoimmat käänteet olivat vasta viime viikolla. Yksityisnäyttöjä pidetään edelleen. Yleisten esittelyjen merkitys taas on aikojen saatossa muutenkin vähentynyt. Kaikki myytävät asunnot myydään pääasiassa yksityisnäytöiltä, Bruun sanoo.

Bruun uskoo, että asunnot menevät kaupaksi koronaepidemiasta huolimatta. Toisaalta alkanut viikko kertoo paljon siitä, mitä tuleman pitää.

– Ihmisten usko siihen, mitä taloudelle tapahtuu, on isoin vaikuttava asia. Uskon, että tämäkin tästä kyllä kuittaantuu pois, hän sanoo.