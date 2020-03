TUI toimii yli sadassa maassa ja työllistää kymmeniätuhansia ihmisiä.

Suuri saksalainen matkajärjestäjä TUI keskeyttää suurimman osan toiminnoistaan koronaviruksen takia ja pyytää hätäapua valtiolta. TUI työllistää peräti 70 000 ihmistä ympäri maailman. Yhtiö toimii yli sadassa maassa.

Saksa on jo luvannut antaa yrityksille apua koronaviruksesta selviämiseen. Kyseessä on Saksan lähihistorian suurin apupaketti, sillä se on arvoltaan lähes 550 miljardia euroa.