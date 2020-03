Matkailualalla on huoli koronasta – kotimaan matkailusta toivotaan pelastajaa

Maran toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että hänen pohjoismaiset kollegansa kamppailevat samojen asioiden kanssa.

Asiantuntija-arvioiden mukaan koronavirus tulee näkymään erityisesti matkailualalla. Viruksen taloudellisia vaikutuksia Suomessa on Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan vielä mahdotonta arvioida, mutta erityisesti kiinalaisturistien katoaminen on aiheuttanut todellista huolenaihetta alalla.

Kiina jäädytti kiinalaisten ryhmämatkat sekä kotimaassa että ulkomailla tammikuun lopulla.

– Kiinalaisten poissaolon näkee niillä paikkakunnilla, joilla kiinalaisia on yleensä runsaasti. Helsingin katukuvastakin huomaa, että seutu on huomattavasti tyhjempi kuin tavallisesti.

Business Finlandin Visit Finland -yksikön tilaaman tutkimuksen mukaan vuonna 2018 Suomeen tuli Kiinassa asuvia turisteja yhteensä 454 000. Yhteensä Kiinassa asuvat käyttivät Suomessa 413 miljoonaa euroa, mikä oli toiseksi eniten kaikista ulkomaanmatkailijoista. Enemmän vuonna 2018 kuluttivat vain Venäjällä asuvat matkailijat.

Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

Toimitusjohtajalla ei ole antaa arviota siitä, paljonko matkailu Suomeen muualta kuin Kiinasta on vähentynyt.

– Voisi kuvitella, että sieltä, missä tauti on kovempi, niin jonkinlaisia menetyksiä tulee.

Euroopassa koronatartuntojen määrä on vasta tällä ja viime viikolla lähtenyt huomattavaan kasvuun. Huoli menetettävistä asiakkaista on herännyt laajalti Suomenkin matkailu- ja ravintola-alalla. Taloussanomat kertoi keskiviikkona, että osa Helsingin turistiravintoloista on ahdingossa kiinalaisturistien häviämisen takia.

Lappi kertoo, että Maraan tulee yhteydenottoja lähes kaikilta jäsenyritysten aloilta ympäri Suomea.

– Olen ollut yhteydessä myös pohjoismaisiin kollegoihini ja tilanne on siellä ihan samanlainen. On selvää, että kun virus on levinnyt niin nopeasti, eikä sen pysäyttämisestä vielä tiedetä, niin matkailuala on varmasti yksi niistä aloista, joka kärsii kaikista eniten.

Koronahuolen ohella yhteydenotot liittyvät usein lakiasioihin. Yrityksissä pohditaan, että miten järjestää työvuorosuunnittelu, jos tulee suurten asiakasryhmien peruutuksia? Tai kuka on maksuvelvollinen erilaisissa peruutustilanteissa?

Vaikka peruutuksia on tullut ja kiinalaiset matkustajat puuttuvat asiakaskunnasta, on Lappi silti toiveikas käynnissä olevasta kaudesta. Hänen mukaansa ainakin osa ulkomaisten matkustajien jättämästä aukosta pystytään paikkaamaan kasvaneella kotimaan matkailulla.

Hän uskoo, että osa suomalaisista saattaa jättää ulkomaanreissun väliin ja matkailla ennemmin kotimaassa. Kotimaan matkat maksullisissa majoituksissa olivat esimerkiksi tammikuussa selvässä kasvussa.

– Kotimaan matkailu on muutaman viime vuodenkin aikana kasvanut hyvin ja varmasti yksi syy on se, että suomalaiset yhtenä EU:n innokkaimpana matkailijaryhmänä ovat jossakin määrin vähentäneet ulkomaanmatkailua myös ympäristö- ja ilmastosyistä.

– Tämä on tietenkin meidän toimialalle ja verotulojenkin kannalta erinomainen asia, hän toteaa.