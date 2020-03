Korona sotkee Nesteen öljyjalostamon toimintaa – paikalle tulossa tuhansia ulkopuolisia muun muassa Saksasta ja Italiasta

Nesteen öljyjalostamolla on todettu yksi koronatartunta.

Koronasuositukset sotkevat Nesteen Porvoon öljynjalostamon toimintaa.

Neste on valmistellut pitkään öljynjalostamon mittavaa suurseisokkia, jossa kaikki öljynjalostamon toimet ajetaan alas ja paikat huolletaan.

Seisokki tuo paikkakunnalle tuhansia ulkopuolisia työntekijöitä. Huoltotöihin saapuu tekijöitä muun muassa Saksasta ja Italiasta.

Nesteen henkilöstöjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson sanoo, että yhtiö ei ole vielä tehnyt päätöstä suurseisokin peruuttamisesta.

– Teemme erilaisia skenaarioita ja nyt kun pandemiatilanne muuttuu melkein tunneittain, päivitämme suunnitelmia. Meillä on heti valmius tehdä päätöksiä ja ratkaisuja, kun riskit kasvavat.

Jakosuo-Jansson lisää, että pandemia on yllättänyt yhtiön.

– Ensi viikon aikana varmaankin teemme päätöksiä eri skenaarioiden pohjalta.

Nesteellä on tällä viikolla todettu yksi koronatartunta. Nesteen työntekijöille on tiedotettu asiasta.

– Toissa iltana todettiin myöhään yksi koronatapaus. Henkilö on kotihoidossa ja karanteenissa. Lähikontaktit on heti saatu kiinni. He ovat myös kotihoidossa, Jakosuo-Jansson kertoo.

Koronavirukseen sairastunut on Nesteen palveluksessa oleva henkilö.