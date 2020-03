Tonnikalan myynti räjähti K-Market Redissä hetkessä 2000 % – yhtä tuotetta ei halua tällä hetkellä kukaan

Tonnikala käy nyt kaupaksi. Kuva Mall of Triplan Prismasta Helsingin Pasilasta.

Redin K-Marketissa kauppa käy, mutta kysyntä kohdistuu eri tuoteryhmiin varsin epätasaisesti.

Koronavirustartuntojen nopea lisääntyminen Suomessa on näkynyt ihmisten kulutuskäyttäytymisessä kun kuluttajat ovat rynnistäneet päivittäistavarakauppoihin tekemään täydennyksiä koronaepidemian varalta. Suurista kauppaketjuista S-ryhmä kertoi perjantaina, että sen kaupoissa on havaittu myyntipiikki, joka on kohdistunut etenkin hyvin säilyviin elintarvikkeisiin, hygieniatuotteisiin sekä tuoretavaraan.

Ostoryntäys on noteerattu myös K-ryhmän kaupoissa. Esimerkiksi Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan K-Market Redin kauppiaat kertoivat torstaina pikaviestipalvelu Twitterissä, että asiakasmäärissä on ollut havaittavissa kovaa nousua, ja hamstraaminen on lähtenyt jo käsistä.

Ilmiö on näkynyt esimerkiksi kaupan tonnikalahyllyllä, missä mattimyöhäisille on ollut tarjolla lähinnä ei-oota.

– Mm. Pirkan tonnikalat myyneet tänään 2000% enemmän kuin normaalisti, Redin K-Market-kauppiaat twiittasivat torstaina.

K-Market Redin kauppias Teemu Tikkala kertoo IS:lle torstain olleen poikkeuksellisen kova kauppapäivä.

– Asiakasmäärät ovat kasvaneet 50 prosenttia ja keskiostokset ovat tuplaantuneet.

Tikkalan mukaan myynnin kasvu on kohdistunut tiettyihin tuotesegmentteihin.

– Käytännössä kuivatavaraan, vessapapereihin, desinfiointiaineisiin ja saippuoihin. Ne ovat käytännössä loppuneet, Tikkala kertoi perjantaina ennen puoltapäivää.

Hänen mukaansa täydennyksiä on kuitenkin matkalla.

– Kyllä tavaraa saadaan ihan hyvin lisää, mutta viiveitä voi olla odotettavissa. Keskusvarastolla on nyt vilkasta, kun kaikki kaupat tilaavat täyttöä.

K-Market Redissä tonnikalan myynti on kasvanut noin 2000 prosentilla normaalista.

Joissakin tuoteryhmissä hyllyjen täydentyminen voi Tikkalan mukaan kestää alkuviikkoon, etenkin jos hamstraaminen jatkuu. Merkkejä tästä oli perjantaina jo havaittavissa.

– Aamupäivän perusteella tästä päivästä tulee vielä kiireisempi kuin eilisestä. Jos trendi jatkuu viikonloppuna, voi käydä että kaupat menevät tyhjiin.

Tikkalan mukaan ihmiset ovat ostaneet melkein mitä vain käsiinsä ovat saaneet. Tiettyjen tuotteiden loppuessa asiakkaat ovat vain siirtyneet ostamaan korvaavaa merkkiä tai täysin eri hyödykettä.

– Esimerkiksi ankanmakuiset nuudelit ovat nekin kaikki menneet, vaikka normaalisti tuote ei ole menekiltään mikään hitti.

Samalla kun kuivatavaran ja hygieniatuotteiden menekki on kasvanut jopa tuhansilla prosenteilla, on ainakin K-Market Redissä havaittu, että salaattibaarin ja paistopisteen kohdalla kysyntä on romahtanut.

– Salaattibaarin osalta mietimme parhaillaan, viitsiikö sitä enää pitää lainkaan auki. Ihmiset eivät selvästikään halua koskea ottimiin, vaikka niitä vaihdetaan useasti. Sama pätee paistopisteen tuotteisiin. Mitään päätöksiä näiden suhteen ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Vaikka myynnin kasvun voisi kuvitella olevan kauppiaan kuin kauppiaan unelmissa, Tikkala kehottaa kuluttajia painamaan jarrua pahimmissa ostoshysteriassa.

– Itse toivoisin nyt aika paljon malttia. Tavaraa saa, mutta jos tulee tällaisia jättimäisiä piikkejä, joihin kukaan ei osaa varautua, niin silloin kauppojen hyllyt tyhjenevät.

– Älyttömintä hamstrausta voisi harkita. Jos yksinasuva ostaa 40 purkkia tomaattimurskaa, niin aika yksipuoliseksi menee jo ihan ruokavalionkin kannalta.