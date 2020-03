Lapin Kullan kolmosolut katosi kuluttajien mieltymysten takia – näitä oluita suomalaiset nyt juovat

Suomalaiset ovat keskiolutkansaa, vaikka sen myynti onkin hieman vähentynyt samalla, kun nelosen ja alkoholittomien oluiden suosio on kasvanut.

Oluiden kulutus on kokonaisuutena laskenut, mutta olutmarkkinan sisällä nelosoluet ovat hieman kasvattaneet suosiotaan kolmosoluiden kustannuksella. Vahvojen eli 4,7–5,5 prosenttisten oluiden myynti kasvoi viime vuonna viisi prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Oluen kokonaismyynnistä vahvat oluet muodostivat viime vuonna Panimoliiton tilastojen mukaan kahdeksan prosenttia.

– Kyllä suomalaiset ovat keskiolutkansaa, toteaa Panimoliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

– Vaikka vahvemmat oluet tulivat ruokakauppoihin vuonna 2018, niin se ei ole sitä trendiä muuttanut.

Hartwall on ilmoittanut lopettavansa Lapin Kulta -kolmosoluen valmistuksen.

– Lapin Kullan maku pääsee paremmin oikeuksiinsa 5,2-prosenttisena, ja se on kasvattanut suosiotaan. 4,5-prosenttinen ei ollut enää kuluttajien lempivaihtoehto, kertoi yhtiön viestintäpäällikkö Hanni Marin tuolloin Taloussanomille.

Lapin Kullan tilanne ei tilastojen perusteella kuvaa koko markkinan suuntaa. Päinvastoin olutmarkkinoilla kovimmassa kasvussa ovat miedot ja alkoholittomat oluet, joiden myynti kasvoi Panimoliiton mukaan 24 prosenttia, ja vuoteen 2014 verrattuna myynti on lähes tuplaantunut. Miedompien oluiden suosio on osa Yhdysvalloista Eurooppaan rantautunutta laajempaa trendiä.

– Alkoholittomat oluet kasvavat nyt kovaa vauhtia, ja tuovat uusia kuluttajia, arvioi Sinebrychoffin oluiden markkinointijohtajan Johan Jakobsson.

Kehitys on saanut panimot myös satsaamaan aiempaa enemmän tuotekehitykseen, ja alkoholittomien oluiden valikoima onkin kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Koko markkinasta mietojen ja alkoholittomien oluiden markkinaosuus oli viime vuonna silti vielä vain viisi prosenttia.

– Pitää kuitenkin muistaa se, että olutmarkkina on kuitenkin suuri verrattuna mihin tahansa muuhun elintarvikkeeseen, eli isosta parikin prosenttia on jo hirveän paljon, muistuttaa Olvin markkinointijohtaja Olli Heikkilä.

Suomessa olutta myytiin viime vuonna 359,9 litraa, eli reilut 10 miljoonaa litraa vähemmän kuin vuonna 2018. Tosin samaan aikaan oluen matkustajatuonti nousi 3,7 miljoonalla litralla, kertoo THL. Syynä on todennäköisesti alkoholin verotuksen alentaminen Virossa.

– Isossa kuvassa oluen kokonaiskulutus on laskussa. Nykyään ostetaan vähemmän määrää ja enemmän laatua, nautintoa ja elämyksiä erilaisiin käyttötilanteisiin. Humalahakuinen juominen on vähentynyt kautta linjan, Jakobsson arvioi.

Hänen mukaansa kuluttajat kiinnittävät yhä vähemmän huomiota vanhaan nelos-kolmos-jaotteluun. Keskioluiksi määriteltyjen oluiden sisälläkin suunta on miedompaan, eli myyntiin on tullut keskioluita, joiden alkoholiprosentti on aiempaa matalampi.

Yksi esimerkki perinteistä miedommista keskioluista on viime vuoden olueksi valittu Groteski, jonka vahvuus 3,7 prosenttia, eli alle keskioluille tyypillisen 4,5 prosentin.

Olutjuomien kulutus eriytyy

Suosituimman mallasjuoman keskioluen rinnalle on muutamassa vuodessa kehittynyt uusia kasvavia markkinoita, josta erityisesti alkoholittomien suosion nousu on ollut väkevää. Alkoholiton olut suosituimpien listalla olisi vielä joku aika sitten ollut ihmetyksen aihe, mutta ei enää.

Esimerkiksi tavarataloketju Lidlin kymmenen suosituimman oluen joukkoon mahtuu yksi alkoholiton olut. Lidl ei ilmoita omien oluttuotteidensa suosituimmuusjärjestystä eikä tuotemerkkejä. Kymmenen myyntikärjessä eniten on kolmosoluita, kaksi nelosta ja yksi alkoholiton olut.

Myös Keskon valikoimissa olleiden alkoholittomien oluiden myynti kasvoi viime vuonna vauhdilla, peräti 40 prosenttia. K-ryhmä ilmoittaa suosituimmat olutmerkit, mutta ei niiden keskinäistä järjestystä. Keskon puolelta olutmarkkinoiden uudeksi piirteeksi kerrotaan myös pienpanimo-oluiden suosion kasvu.

S-ryhmä kertoo olutmerkkiensä suosion ilman rajoituksia. Osuuskaupan oluista suosituin merkki on Koffin III.

Alkosta haetaan väkevät oluet. Monopoliyhtiön suosituin olutmerkki on Olvin 8,5-prosenttinen Tuplapukki yli miljoonan litran myynnillä. Alkon alkoholitilastoissa sillä irtoaa viides sija heti Long Gin Drinkin jälkeen.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Myydyimmät vahvat oluet Alkossa 2019:

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

S-ryhmän myydyimmät oluet:

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Keskon myydyimmät oluet:

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.