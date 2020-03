Taloudellinen riippumattomuus teki miljardööri Mika Anttosesta ilmastonmuutoksen torjujan – ”En tarvitse enää yhtään enempää varallisuutta”

St1:n omistaja ei yritä edes esittää, että hänen ilmastomotivaationsa kohdalla omatunto olisi tullut ennen rahaa.

Suomen rikkaimpiin ihmisiin lukeutuva Mika Anttonen vaihtaa parkkiruutua, koska muutamaa kymmentä metriä tuonnempana parkkimaksun voi maksaa jopa neljäksi tunniksi kerrallaan, eikä ainoastaan tunniksi.

– Helsinki on Helsinki, energiayhtiö St1:n omistaja tokaisee hymyillen autoonsa uudelleen istahtaessaan.

Voisi äkkiseltään kuvitella, ettei Audi-merkkisellä autolla liikkuva miljardööri moisesta juuri välittäisi, mahdollisesta parkkisakosta siis, mutta totuus on usein tarua ihmeellisempää. Ja tässä vaatimattoman oloisessa miehessä niitä mutu-ajattelun vastaisia ihmeellisyyksiä tuntuu riittävän muutenkin.

Anttonen, 53, on hankkinut huiman omaisuutensa kauppaamalla fossiilisia polttoaineita, joita pidetään ilmaston pahimpina saastuttajina. Samaan aikaan hän on profiloitunut yhdeksi Suomen tunnetuimmaksi ilmastonmuutosta ehkäisevien toimenpiteiden sanansaattajaksi.

Niin kummalliselta kuin se tuntuukin, hän on jo vuosikausia ollut kehittelemässä oman perusbisneksensä vastaisia, ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja.

Miksi ihmeessä?

Miten tällä miehellä, joka on rikastunut myymällä kansalle bensaa ja dieseliä, on ylipäätään otsaa esiintyä ilmastonmuutosasioiden korkean profiilin asiantuntijana?

Mika Anttonen kuvattiin vakioulkoilualueellaan Helsingin Mustikkamaalla. Täällä kasvaa villejä vadelmia, joita hän on perheensä kanssa poiminut. Anttonen asuu Mustikkamaan kupeessa Kulosaaressa, jossa hän asui myös lapsuudessaan.

Anttonen tietää hyvin, että kaksinaismoralismista jos mistä häntä on erityisesti kansan syvissä riveissä epäilty.

– Niin, kyllä. St1:n strategiavisio on jo pitkään ollut se, että haluamme myydä ja valmistaa CO2-hyvää energiaa, mutta silti olen usein joutunut selittelemään omalle henkilökunnallekin, että mistä tässä oikein on kysymys – uudestaan ja taas uudestaan, synteettisten polttoaineiden puolesta vahvasti liputtava Anttonen kertoo.

– Lyhyestihän kyse on siitä yksinkertaisesta logiikasta, että ensin on tehtävä hitosti fyrkkaa, jotta syntyy resursseja niiden uusien ratkaisujen kehittelemiseen. Fossiilisen energian toimijat ovat strategian mahdollistajia ja uusiutuvan energian toimijat strategian toteuttajia.

Anttonen näkee koko fossiilisia polttoaineita kauppaavan alan olevan pakotettu uusien energiaratkaisujen löytämiseen, koska ”ilmastonmuutoksen osalta globaali maailma on jo pahasti lirissä”.

– Energiatransformaatio on joka tapauksessa sellainen, ettei mikään muutu yön yli. Ihmisillä on huomennakin ne autot, joihin tarvitsee myydä bensaa ja dieseliä. Jos me emme tekisi sitä, joku muu kuitenkin.

Anttonen kiirehtii korostamaan, että hänen oma ilmastomotivaationsa syttyi ”jo ainakin 15 vuotta sitten” ja että nyt hän tietää, millä keinoin ilmaston lämpenemistä on järkevintä hillitä.

Otetaanpa asioista tarkemmin selvää.

Rannasta näkyvä kaupungin siluetti ja hänen yrityksensä sauna Kruunuvuorenrannassa ovat Mika Anttoselle tärkeitä.

Vuonna 2019 Anttosen omaisuuden arvoksi arvioitiin 1,9 miljardia euroa. Sporttihenkinen ja maanläheinen bisnesmies ei yritä edes esittää, että hänen ilmastomotivaationsa kohdalla omatunto olisi tullut ennen rahaa.

Hän myöntää sen vauhdittuneen ratkaisevasti sen jälkeen, kun hän oli päässyt taloudellisesti riippumattomaan asemaan. Tämä tapahtui 2000-luvun alkuvuosina.

– Ilmastonmuutosasioiden harrastaminen alkoi toden teolla siinä kohtaa, kun oma vatsani oli ensin täyttynyt, Anttonen linjaa.

– Kuitenkin jollakin tavalla olin kiinnostunut aiheesta jo kouluaikoina. Opiskelinhan energiainsinööriksi.

Anttosen trading-yhtiö hankki itselleen isoja pääomia 1990-luvulla öljytuotteiden trading-toiminnoilla, toisin sanoen ostamalla ja myymällä maailmalla liikkuvia öljylasteja. Kun perhe kasvoi, hän keskittyi St1-ketjun kehittämiseen. Tätä nykyä St1 on Pohjoismaiden suurimpia polttoainejakelijoita.

– St1-yrityksessä pohdimme vuoden 2004 tienoilla, mitä voisimme tehdä uusien energiaratkaisujen kehittämiseksi. Tarkkaa ajoitusta en muista, mutta lehdessä oli 2005 kansijuttu meidän tuulivoimaprojektistamme, joka oli päänavauksemme.

– En ole sen kummempi ihminen kuin muutkaan, mutta koska sain hankittua – osin hyvän tuurinkin avulla – mittavan omaisuuden, koin hyödyllisten juttujen ideoimisen suorastaan moraaliseksi velvollisuudekseni, hän perustelee.

Nyt koko maailma puhuu ilmastonmuutoksesta. Suomessa keskustelu aiheesta on monen asiantuntijan mielestä paisunut jo hysteriatasolle. Anttosenkin.

– Syntynyt hysteria on tosi huono juttu. Paniikissa ei tehdä koskaan hyviä ratkaisuja, Anttonen painottaa.

– Nuorisolle asioista pitäisi kertoa rehellisesti, faktat faktoina. Valheet pitäisi karsia pois – lähtien jo siitä, että ilmaston lämpeneminen olisi rajattavissa 1,5 asteeseen. Ei ole, se juna meni jo. Tavoite ei valitettavasti tule toteutumaan, ja sen tietävät kaikki asiantuntijat, mutta silti nuorille puhutaan potaskaa.

Anttosen mukaan tavoite on mahdoton jo liiallisen väestönkasvun takia.

– Maapallolla on liikaa ihmisiä hengittämässä ilmaa siihen 1,5 asteen tavoitteeseen nähden. Ja koko ajan väkimäärä vain kasvaa. Yksistään Afrikassa ihmismäärä kasvaa joka vuosi 30 miljoonalla.

– Ilmastonmuutoksen jarruttamiseksi on syytä tehdä kaikki mahdollinen, mutta on muistettava, ettei ongelmaa ratkaista esimerkiksi vegaaniudella tai lentomatkailun lopettamisella. Toki henkilökohtaisilla valinnoilla on iso merkitys sille, että ihmiset kokevat osallisuutta ongelman ratkaisuun. Ilman tätä osallisuutta demokratiassa ei saada hyväksyntää vaikuttaville vaikeillekin ratkaisuille.

Anttosen mukaan ongelmaan ei pure elintason nousun kahlitseminenkaan.

– Maailmassa on 4,6 miljardia ihmistä, jotka elävät alle kahdeksalla taalalla päivässä. Heille on paha mennä sanomaan, että älkää yrittäkö nostaa elintasoanne. He tietävät, että täällä me lounastamme ravintoloissa lihaa syöden, ja hekin ymmärrettävästi haluavat lautaselleen jotain muuta kuin riisiä.

Suomessa hallitus ja muut poliittiset vaikuttajat ovat pohtineet kuumeisesti ilmastonmuutoskeinoja ja lyöneet ehdotuksia tiskiinkin. Anttosta ne eivät vakuuta, kaikkea muuta.

– Demokraattisen prosessin kautta meille yksityissektorin toimijoille tulisi asettaa selkeät tavoitteet ja jättää keinot vapaaksi. Nyt Suomessa poliitikot ovat kuitenkin reguloineet keinoja tavoitteiden sijaan – reguloineet nimenomaan vääriä, järjettömiäkin keinoja, Anttonen lataa.

– Biopolttoaineet ovat hyvä esimerkki. Itse käänsin takkia niiden kohdalla ilmastoratkaisuna, koska ne eivät ole skaalautuva ratkaisukeino. Maailmassa on yksinkertaisesti liian vähän raaka-aineita biopolttoaineteollisuutta varten, eli vaikka siihen satsattaisiin miten paljon tahansa, raakaöljyn käyttö ei vähenisi laisinkaan.

Poliitikkojen pitäisi tyytyä määrittelemään ilmastopolitiikan tavoitteet ja antaa yksityissektorin keksiä keinot, Mika Anttonen sanoo.

Epäkohtia Anttonen näkee myös sähköautobuumissa. Maailmaan on arvioitu ilmestyvän yli 800 miljoonaa sähköautoa vuoteen 2040 mennessä.

– Se ei tule toteutumaan. Vaikka maailman kaikki kobolttivarat suunnattaisiin sähköautoissa vaadittavien akkujen valmistamiseen, autonvalmistajat eivät pystyisi toimittamaan tavoitteen mukaista määrää sähköautoja. Tässäkin asiassa poliitikot katsoivat asiaa vain yhdestä perspektiivistä ja unohtivat, että samaan aikaan muun muassa käynnissä oleva digitalisaatio ja uusiutuvan energian infrahankkeet tarvitsevat yhtä lailla samoja metalleja, Anttonen sanoo.

– Suomessa puhutaan myös biokaasuautoista. Hienoa, mutta taaskin taustalla on niin monia muuttujia, että todellisuudessa hyödyt jäisivät olemattomiksi. Ymmärrän, että hallituksella on kova paine niskassaan. Sen olisi silti syytä jättää keinojen analysointi asiantuntijoille ja keskittyä tosiaan tavoitteiden asettamiseen.

No mitä sitten tulisi tehdä?

Anttonen on vakuuttunut, että fossiilisten polttoaineiden korvaaminen synteettisillä polttoaineilla olisi ”ylivoimaisesti tehokkain ja kestävin ratkaisu”.

– Kyse on skaalautuvasta keinosta, jossa kehitystyö ei ajaudu umpikujaan. Puhutaan aurinkoenergiasta ja vedestä, rajattomista luonnonvaroista, Anttonen painottaa.

Hän nostaa esiin Power-to-x-teknologian (P2X), jota kehitellään parhaillaan myös Suomessa, LUT-yliopistossa Lappeenrannassa. Siinä uusiutuvilla energiatuotannoilla, kuten tuuli- ja aurinkopaneelivoimalla, tehdään sähköä, josta puolestaan elektrolyysissä tuotetaan vedestä vetyä.

– Kun vedestä otetaan happi eroon, syntyy vetyä, joka edelleen yhdistetään päästölähteistä tai ilmakehästä konsentroituun hiilidioksidiin. Näin syntyy hiilivetyä eli maakaasua, josta voi synteettisesti valmistaa kaikkia nykyisiä tunnettua polttoaineita, energianiilo rummuttaa.

Keinovalikoimastaan Anttonen nostaa esiin myös metsittämisen. Hänellä on parhaillaan menossa metsittämisprojekti Marokossa Afrikassa.

– Metsittäminen on ehdottomasti tärkeä ilmastokeino, koska sillä saadaan myös muita hyötyjä. Esimerkiksi Afrikassa ihmiset voivat saada lisää töitä ja ruokaa, mikä puolestaan vähentää ilmastopakolaisten määrää, hän pohtii.

– Ilmakehässä on jo noin 800 miljardia tonnia ylimääräistä hiilidioksidia. Sen sitominen takaisin maaperään luonnonmukaisesti onnistuu nimenomaan metsittämällä ja maatalouden uusilla viljelykäytännöillä.

Varmaa on se, ettei julkinen sektori pysty ratkaisemaan ilmastokysymystä. Se jää pitkälti yksityisen sektorin rahoitettavaksi.

– Olen erikoinen tapaus. Yrittäjäpohjalla toimien meillä St1:ssä ei ole samanlaisia rajoitteita kuin isoilla pörssilistatuilla energiajäteillä. Ja itse en tarvitse enää yhtään enempää varallisuutta, vaan selvästi suurin osa yrityksemme vuosittaisista tuotoista käytetään näiden uusien ratkaisujen kehittämiseen, Anttonen vakuuttaa.

– Ilokseni olen huomannut, että globaalisti myös monet muut yksityistoimijat ovat alkaneet kiinnittää asioihin huomiota. Jos haluaa pysyä mukana bisneksessä, kelkkaan on pakko hypätä. Kysymys ei siis ole siitä, että yrityspomot olisivat löytäneet omantunnon. Kysymys on rahasta, mistäs muustakaan.