Nordean mukaan Trumpin päätöksen jälkeen on päivänselvää, että euroalue on taantumassa

Lentoyhtiöiden keskuudessa tullaan varmasti näkemään ruumiita sen vuoksi, että presidentti Donald Trump kielsi matkustamisen Schengen-alueelta Yhdysvaltoihin, arvioi analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

Hänen mukaansa koronaviruksen aiheuttama tilanne on katastrofaalinen lentoyhtiöille. Suomen lähialueilla Norwegian on selkeimmin heikossa tilanteessa. Sen sijaan Finnairin tilanne on parempi.

– Finnair lähtee hankalaan tilanteeseen hyvistä asemista, sillä heidän tuloksensa on terveellä tasolla ja myös tase on hyvässä kunnossa. Heidän tilanteensa on suhteellisesti hyvä moniin muihin lentoyhtiöihin verrattuna, Vilén sanoo.

Hänen mukaansa tilanne on erittäin poikkeuksellinen ja lentoyhtiöistä riippumaton, kun kysyntä romahtaa totaalisesti. On hyvin mahdollista, että lentoyhtiöille myönnetään tukia romahduksesta selviämiseksi.

Tilannetta vaikeuttaa se, että Euroopan ja Yhdysvaltain välinen lentoliikenne on vilkasta. Useille yhtiöille Atlantin ylittäviltä lennoilta kertyvä liikevaihto on erittäin merkittävässä osassa niiden liiketoimintaa.

Trumpin päätös kieltää eurooppalaisten tulon Yhdysvaltoihin kestää perjantaista alkaen 30 päivää. Kielto saattaa jatkua sen jälkeenkin koronavirustilanteesta riippuen.

EU varoittaa talousseurauksista

On päivänselvää, että euroalue on taantumassa Trumpin estettyä matkustamisen Schengen-alueelta Yhdysvaltoihin, arvioi Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Hänen mukaansa koronaviruksen kaikkein suurin vaikutus tulee kuitenkin siitä, että ihmiset jäävät kotiin koronaviruksen takia muutamaksi viikoksi tai kuukaudeksi, mikä heikentää kulutusta.

Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel varoittaa taloudellisesta häiriöstä Trumpin päätöksen vuoksi. Hän huomauttaa, että Eurooppa ottaa käyttöön kaikki tarpeelliset keinot estääkseen koronaviruksen leviämisen.

Trumpin päätös ei koske EU:sta eronnutta Britanniaa. Tavarakauppa saa jatkua.