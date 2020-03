Elinkeinoministeri Lintilä: Näin koronaan varustaudutaan Suomessa – ”Ydinvoimaloiden porukkaa ei korvata millään”

Yhdysvalloissa on paljon asioita, jotka eivät ole mitenkään loogisia, elinkeinoministeri kommentoi Yhdysvaltain matkustuskieltoa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo, että hallitus varautuu koronaviruksen vakavasti talouteen iskevien tuhojen torjuntaan useilla keinoilla. Myös niin kutsutun kriittisen infran suojaamista.

Uusin talousalueita ja osakemarkkinoita ravisuttava käänne tapahtui torstaiyönä Suomen aikaa, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti matkustuskiellon Euroopan Schengen-alueelta Yhdysvaltoihin. Suomessa korona jatkoi leviämistä useilla alueilla.

– Meillä on sellaisia tehtäviä kuten ydinvoimaloiden valvomoiden henkilökunnan suojaaminen, sekä muita huoltovarmuuskysymyksiä eli energian lisäksi esimerkiksi vesi, Lintilä sanoo.

– Ydinvoimaloiden porukkaa ei korvata millään, sillä valvomoon ovat oikeutettuja menemään vain nimetyt henkilöt. Jos voimaloita joutuisi ajamaan alas, idästä saisi tietysti sähköä, mutta kyllä itsenäinen energiansaanti on keskeisiä asioita.

Verottaja ja pankit mukaan

Suomeen on perustettu koronasta kärsivien yrityksen rahoitusta koordinoiva ydinryhmä, jossa on edustajia elinkeinoministeriöstä, Finnverasta, valtiovarainministeriöstä ja pankkipuolelta.

Olemme olleet kaikkiin tahoihin yhteydessä siitä, että voimme olla rahoituksellisissa kysymyksissä mahdollisimman joustavia tässä täysin poikkeuksellisessa tilanteessa.

– On selvää, että yritysten täytyy pystyä osoittamaan, että taloustilanteen muutos on nimenomaan koronatilanteesta johtuva.

Lintilä sanoo, että yritysten luototustarpeiden lisäksi tukitoimia mietitään myös verohallinnon ja pankkien kanssa.

– Löytyykö verohallinnosta ymmärrystä yritysten maksuajoille. Pankkisektorilla kyseessä ovat laina-ajat ja maksuaikojen pidennykset.

Lintilä sanoo vedonneensa molempiin tahoihin, jotka ovat ”mieltäneet tilanteen vakavuuden”.

– Tässä tarvitaan kaikkien tahojen yhteistoimia. Pelkästään valtion rahoilla tätä on vaikea oikaista.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeri selvittää, onko tarpeita myös joihinkin lainsäädännöllisiin toimiin.

Finnveralta rahaa

Lintilä sopi Finnveran kanssa vientitakuulaitoksen tehtävistä keskiviikkona. Finnvera tiedotti, että koronan vaikutukset eivät vielä näy, mutta yhtiö on valmis kohtaamaan rahoituksen lisääntyvän kysynnän.

Lintilän mukaan yhtiöiden kannattaa olla Finnveraan yhteydessä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Finnveralla on omaa pääomaa 1,5 miljardia, josta vapaata 1,2 miljardia euroa. Sen tase on 12,7 miljardia euroa.

Lintilän mukaan Finnveran rahoitustilanne on hyvä, eikä tarvetta lisäbudjettiin ole.

Hallitus on aiemmin ilmoittanut, että hallitusohjelmaan kirjattua elvytysmahdollisuutta ei olla käyttämässä, sillä se vaatii Suomen kansantuotteen supistumista vähintään prosentin kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

Lintilä kuvaa nykytilannetta nopean reagoinnin vaiheeksi.

– Selvää on, että talousluvut tippuvat joka puolella.

Lintilä ihmettelee Trumpin päätöstä

Lintilä sanoo, että matkustuskiellon ja muiden rajoitusten vaikutus kestää pitkäänkin.

– Esimerkiksi kauppaneuvottelut ovat tällä hetkellä seis. Vasta kun tilanne aukeaa, ne jatkuvat ja vie aikaa että tämä konkretisoituu valmiiksi tuotteiksi.

Trumpin päätös hämmentää.

– Ensimmäinen ajatukseni oli, että mikä lopullinen tarkoitusperä tällä on. Minun on vaikea uskoa, että tällä saataisiin koronan leviäminen estettyä Yhdysvalloissa, koska siellä on jo tartuntoja.

– Siellä on paljon asioita, jotka eivät ole mitenkään loogisia, ja voidaan kysyä mikä on [matkustuskiellon] tosiasiallinen kohde.

Sitä Lintilä ei arvioi, mutta sanoo, että kielto on erittäin haitallinen sekä Yhdysvalloille että Euroopalle.

– Se iskee muun muassa Yhdysvalloissa turismiin, joka on jo muutenkin kärsinyt. Meille ja Suomeen se vaikuttaa, vaikka tavara- ja rahtiliikenne jatkuu, meillä on paljon asiantuntija- huoltotoimintoja, joihin tarvitaan ihmisten liikkumista.