Nordea ennustaa koronan vievän Suomen taantumaan – markkinat uskovat, että miinuskorot jatkuvat ”ikuisesti”

Nordean mukaan Suomen talouskasvu vajoaa 0,5 prosenttia miinukselle tänä vuonna.

– Taantumassa ollaan todennäköisesti jo nyt, ja taloudessa nähdään ennusteessamme pohjat kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, sanoo ekonomisti Sanna Kurronen tiedotteessa.

Nordea huomauttaa, että Suomen talous oli heikossa kunnossa jo ennen koronaviruksen tuloa.

– On syytä olettaa, että vaikutus muissa viruksen tartuttamissa maissa on samaa mittaluokkaa. Se tarkoittaa, että euroalue on todennäköisesti jo nyt taantumassa. Epidemian suorat negatiiviset vaikutukset ovat osuneet eniten palvelualoille kuten matkailuun, kun kuluttajat ovat muuttaneet käyttäytymistään, pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Nordean mukaan korkomarkkinoilla ollaan ennennäkemättömässä tilanteessa, kun keskuspankkien odotetaan rientävän apuun.

Euroalueella korot ovat yhä syvemmällä miinuksella, ja markkinoilla hinnoitellaan negatiivisten korkojen jatkuvan ikuisesti – tai ainakin seuraavat 50 vuotta, Nordea huomauttaa.

Euroopan keskuspankki EKP kertoo omista toimistaan tänään.

– Kasvavat elvytysoperaatiot niin raha- kuin finanssipolitiikankin puolella pienentävät pidempikestoisen taantuman riskiä ja voivat johtaa myös lyhytaikaisiin hintapiikkeihin osakemarkkinoilla, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich kertoo.