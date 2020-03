UPI:n Aaltola: USA:n yllätyssulut hyydyttävät talouden – ”Täydellinen myrsky on tulossa”

UPI:n johtaja Mika Aaltola uskoo matkustuskieltojen leviävän vielä kulovalkean tavoin.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin julistama matkustuskielto Euroopan Schengen-alueelta ja sen seurannaisvaikutukset ovat hyydyttämässä taloutta ennennäkemättömällä tavalla, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi.

– On hyvin oletettavaa, että matkustuskiellot leviävät kulovalkean tavoin.

– Maailman suurimmista markkina-alueista Eurooppa ja Yhdysvallat ovat menossa jumiin. Täydellinen myrsky on vielä tulossa reaalitaloudessa. Sillä on isot heijastuksensa finanssitalouteen.

– Nyt ei puhuta mistään prosentin notkahduksesta, kuten tähän asti on arvioitu vaan talouden jäätymisestä. Odotettavissa olevista laajamittaisista karanteeneista ja eristämisistä johtuva talouden notkahtaminen on historiallisen merkittävä.

Trumpin päätöstä on ensiarvioissa arvosteltu rajusti, sillä kielto ei koske esimerkiksi Britanniaa ja Irlantia. Britanniassa on todettu lähes 500 koronatartuntatapausta.

Trumpin päätös Yhdistyneen kuningaskunnan jättämisestä eurooppalaisen matkustuskiellon ulkopuolelle on ainoastaan vastuuton, Suomen entinen pääministeri ja ulkoministeri Alexander Stubb kirjoittaa Twitterissä englanniksi.

Aaltola näkee logiikkaakin siinä, että Schengen-alue on ensimmäisenä listalla vapaan liikkumisen ja Italian tilanteen takia.

– Hyveenä on toiminnan nopeus. Refleksinomainen reaktio Trumpilta on liike, jota ihmiset Trumpilta vaativat ja sellaisena se on ymmärrettävä. Onko se looginen, kun Yhdysvalloissa on oma epidemia päällä, on toinen asia.

– Schengenin ja Britannian välillä saa matkustaa, ja toinen asia on, toimiiko pato joka vuotaa. Ainakin sen voi argumentoida hidastavan leviämistä.

Yhdysvaltain terveydenhoitojärjestelmää ei ole rakennettu hoitamaan koronan tapaista pandemiaa, ja se tulee aiheuttamaan isoja sisäpoliittisia ongelmia, hän lisää.

Aaltola ei näe, että Trump erityisesti käyttäisi matkustuskieltoa kauppapoliittisena aseena tai muutoin kurittaakseen Manner-Eurooppaa, johon välit ovat kireät toisin kuin brexitin tehneeseen Britanniaan.

– Pandemia on antagonismin siemen, ja se elää aina maaperässä, jossa on olemassa jännitteitä. En usko että primäärimotiivi on kauppasota Eurooppaa vastaan vaikka sekin on olemassa yhtenä motivaation lähteenä.