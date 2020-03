Nordean päästrategi: Suomalaisyritykset kärsivät, jos Ruotsin koronaepidemia pitkittyy – metsäteollisuus saattaa jopa hyötyä

Nordean Antti Saari arvioi, että mikäli koronavirusepidemia nostaa verkkokaupan kysyntää, se nostaa myös pakkausmateriaaleja valmistavien yritysten tuotteiden kysyntää.

Ruotsin koronavirustilanne saattaa vielä vaikuttaa negatiivisesti suomalaisiinkin yrityksiin, sillä Ruotsi on Suomen toisiksi suurin kauppakumppani Saksan jälkeen.

Ruotsin osuus Suomen viennistä on Tullin viimeisimpien tilastojen mukaan 10,4 prosenttia. Maassa on todettu keskiviikkoon mennessä lähes 400 koronavirustapausta ja yksi kuolemantapaus. Eniten sairastuneita on Tukholmassa, ja kaksi potilasta on siirretty siellä tehohoitoon.

Ruotsi myös nosti hiljattain koronaviruksen leviämisen riskiarviota maan sisäisille tartunnoille korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Maan hallitus sanoo olevansa valmis panemaan rajoitukset toimeen heti, kun kansanterveysviranomainen pyytää sitä.

Nordean päästrategi Antti Saari arvioi, että toistaiseksi viruksen vaikutukset suomalaisiin pörssiyhtiöihin ovat olleet kohtalaisen vähäisiä. Nyt vaikutuksia on näkynyt lähinnä ruotsalaisessa kuluttajakysynnässä.

– Eli siinä miten kulutuskäyttäytyminen muuttuu kun ihmiset alkavat pelkäämään eivätkä uskalla esimerkiksi mennä ulos syömään. Ruotsin osalta ei vielä ole samanlaista tarjontapaniikkia kuin Kiinan osalta. Eli siellähän oli huoli, että tavaraa ei enää saada, mikä on tietysti ikävä asia yritykselle, Saari sanoo.

– Kulutuskysyntä on siitä helppo, että sen näkee melkein paljain silmin, kun Helsingissäkin on aasialaisia ravintoloita tyhjillään. Sellainen vaikuttaa nopeastikin, mutta miten se ehkä valuu investointeihin, on pidempi ketju.

Saari korostaa, että Suomen ja Ruotsin osalta ollaan selvästi vielä alkuvaiheessa mitä koronavirukseen tulee. Siitä syystä myöhempiä vaikutuksia on vaikea ennustaa, koska virustilanteen kehittymistä on yhtä lailla vaikea arvioida.

Hän kuitenkin muistuttaa, että yleensä ihmisten kulutushalukkuus palautuu yllättävän nopeasti.

– En jaksa uskoa, että kun viruksesta jonakin kauniina päivänä päästään, ihmiset jaksaisivat hermoilla kovin pitkään.

Saaren mukaan tilanne todennäköisesti muuttuu, etenkin jos koronavirusepidemia pitkittyy. Matkailupalveluja tarjoavien yritysten osalta vaikutuksia voidaan nähdä jo varsin pian. Esimerkiksi Viking Line antoi keskiviikkona tulosvaroituksen ja myös Tallink Silja kertoo seuraavansa tilanteen kehittymistä tarkasti.

Saari sanoo, että konepajojen osalta riski ei ole aivan yhtä akuutti, mutta jonkinlaisia vaikutuksia on varmasti luvassa kevään mittaan. Hän pitää mahdollisena, että etenkin investointitavaroita valmistavien yritysten tilauskirjoissa koronavirus voi vielä näkyä.

Myös metsäyhtiöt voivat kohdata jonkin sortin ongelmia, Saari sanoo. Samalla hän toteaa, että jotkut toimialan yritykset voivat jopa hyötyä epidemiasta, etenkin silloin jos se pitkittyy.

– Siellä on sellaisiakin tuotteita, joiden kysyntä voi lisääntyä. Esimerkiksi pakkausmateriaalien, jos ihmiset ryhtyvät lisäämään verkkokaupan käyttöä. Siitä voi syntyä positiivista vaikutusta tällaisille tuottajille.

Pahimmassa mahdollisessa tapauksessa Ruotsin epidemia kestää pitkään ja vaikuttaa ihmisten kulutushalukkuuden lisäksi myös työllisyyteen. Jos Ruotsin talous alkaa sakkaamaan aiempaa enemmän, Saari uskoo koneiden ja laitteiden kysynnän vähenevän. Se näkyisi varmasti myös Suomessa.

– Sivutuotteena siinä saattaa kärsiä myös terästuotanto. Paljon riippuu siitä, mitä tarkkaan ottaen tapahtuu ja miten siihen reagoidaan, Saari sanoo.

– Nyt valtio tuli pienen elvytyspaketin kanssa ja uskoisin, että lisää on tulossa jos tilanne pahenee. Ruotsin valtion toimet ovat toistaiseksi olleet pieniä, eikä maassa olla vielä maailmanlopun skenaarioissa.