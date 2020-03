Danske Bank kehottaa omistajiaan pysymään pois yhtiökokouksesta – syynä korona

Tanskassa on keskiviikkoisen tiedon mukaan 442 sairastunutta.

Tanskalaispankki Danske Bank on kehottanut omistajiaan pysyttelemään pois ensi viikolla järjestettävästä yhtiökokouksestaan. Sen sijaan pankki kehottaa sijoittajia käyttämään verkkopalveluita ääntensä rekisteröintiin.

Danske Bankin vuotuinen yhtiökokous on määrä pitää tiistaina 17. maaliskuuta Kööpenhaminassa.

Poikkeuksellisen kehotuksen takana on maailmalla leviävä koronavirus, jonka terveysjärjestö WHO määritti tänään pandemiaksi. Tanskassa on tämänpäiväisen tiedon mukaan 442 sairastunutta.

Tanskan terveysviranomaiset ovat kehottaneet kansalaisia muun muassa välttämään kättelemistä ja työskentelemään kotoa käsin jos se on mahdollista.