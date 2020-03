Historiallinen linna myytiin Varkaudessa – hinnan pudotus synnytti tarjouskisan

Varkauden Kangaslammin kylän keskustassa sijaitseva historiallinen Mantun linna on vihdoin myyty. Uudet omistajat suunnittelevat linnaan yritystoimintaa.

Historiallinen Mantun linna Varkaudessa on vihdoin myyty 40 700 eurolla. Varkauden Kangaslammin kylän keskustassa seisova jylhä valkoinen linna oli viime syksynä kuukausia myynnissä 60 000 euron hintaan, mutta vaikka talossa kävi yli parikymmentä tutustujaa, yhtään tarjousta ei saatu.

Joulukuun puolivälissä Varkauden kaupunginhallitus päätti alentaa myyntihinnan 35 000 euroon, mikä synnytti tarjouskilpailun.

– Siinä oli loppuvaiheessa kolme tarjoajaa, yksi ulkomainen ja kaksi kotimaista, ja jokainen teki toimintasuunnitelman, jonka aikovat toteuttaa, kertoo linnan myynnistä vastannut yrittäjä Antero Immonen Varkauden Kiinteistömaailmasta.

Varkauden kaupunginhallitus päätti Mantun linnan myynnistä Juhani ja Päivi Kokkoselle helmikuun alussa pitämässään kokouksessa, ja kauppa lyötiin lukkoon saman kuun lopulla.

Uudet omistajat ovat pitäneet matalaa profiilia, eivätkä ole halunneet kommentoida suunnitelmiaan julkisesti.

Immosen mukaan he ovat yksityishenkilöitä, jotka aikovat kehittää yritystoimintaa rakennukseen. Heillä on aiempaa yritystoimintaa muualla Suomessa, mutta ei Pohjois-Savon alueella.

Suuren kiinteistön edullista hintaa selittävät toive säännöllisestä käytöstä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan linnan kunnossapidosta. Toimintasuunnitelma oli Immosen mukaan olennainen tekijä ostajien valinnassa.

– Se oli kaupungille varmaankin tärkeämpi kuin hinta, hän kertoo.

– Rakennusta toivotaan sellaiseen käyttöön, ettei se jää tyhjäksi ja että siihen tulee toimintaa, joka on sulassa sovussa kylätoimikunnan kanssa.

Kangaslammin kylätoimikunta on viime vuosina käyttänyt linnaa erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

– Toiveena olisi, että pystyttäisiin tansseja, kesäteatteriesityksiä ja muita isompia tilaisuuksia jatkossakin järjestämään, kertoo Kangaslammin kyläyhteisön puheenjohtaja Olli-Pekka Kähkönen.

– Se on ainoa paikka Kangaslammilla, missä tällaisia tapahtumia järjestämään. Niistä ei ole kuitenkaan ehditty vielä uusien omistajien kanssa keskustelemaan.

Kaupan ehtojen mukaan kylätoimikunnan ja kaupungin on tyhjennettävä rakennus sinne varastoimistaan tavaroista kuun loppuun mennessä, jolloin hallintaoikeus siirtyy uusille omistajille.

– Nähtävästi siellä on remontti alkamassa, Kähkönen toteaa.

Rakennuksessa riittää paljon paljon kunnostettavaa, mutta toisaalta sen lämmitys on kunnossa, eivätkä sen katot esimerkiksi vuoda.

Immosen mukaan asuintilojakin linnaan tulee, vaikka uudet omistajat tuskin muuttavat sinne pysyvästi.

– Toki heille varmaan sinne oma asunto, koska he pyörittävät toimintaa rakennuksessa, mutta talo ei tule kokonaan asuinkäyttöön, hän kertoo.

Alunperin suojeluskuntataloksi tarkoitetun linnan rakennutti 1920-luvulla kylän mahtimies Elias Walfrid Sopanen, joka tunnettiin myös kihlakunnantuomarina ja tilallisena.

Kunnanvaltuuston kokouksia linnassa pidettiin vuoteen 1937 saakka. Siellä on tiettävästi toiminut myös kunnan neuvola ja käräjäoikeus. Lisäksi Manttu on palvellut kyläyhteisöä sotien aikana muun muassa postina ja myöhemmin kunnan salina, ravintolana, taiteilijan ateljeena, koulun ja säästöpankin tiloina. Vielä 1990-luvulla koulun liikuntasali oli evakossa linnassa, mutta sittemmin säännöllinen käyttö on vähentynyt.