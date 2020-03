Etätyöpäivää viettävän on hyvä muistaa, että etätöissä korvataan vain itse työtä tehdessä sattuneet haverit.

Lakisääteinen vakuutus ei ole voimassa, jos kompastut etäpäivänä kahvitauolla keittiössäsi.

Koronavirus ei näytä erityisemmin lisänneen kiinnostusta vakuutustuotteisiin paria poikkeusta lukuun ottamatta. Pohjola Vakuutuksessa ja IFssä ei ole havaittu mitään erityistä kysynnän kasvua vakuutustuotteisiin, kuten sairauskuluvakuutukseen.

Fenniassa on sen sijaan havaittu kiinnostus etätyön vakuutusturvaan.

Työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus ottaa työtapaturvavakuutus työntekijöille. Etätyössä sen turva on heikompi kuin työpaikoilla. Heikompi vakuutusturva tuottaa omituisia tilanteita.

Etätyö on ollut esillä viime päivinä, ja monet työnantajat ovat vasta koronan takia huomanneet etätyön vakuutusasiat.

– Etätyön aikana työtapaturvavakuutus on voimassa kun työtä tekee. Kun lähdet liikkeelle työpisteelle, pidät vessatauon, ja käyt hakemassa postin tai kahvia, ja vaikka puhuisit jopa työpuhelua samalla, se ei ole lain mukaan katsottavissa työajaksi, Fennian tuotepäällikkö Laura Lackman kertoo.

– Nyt yritykset ovat heränneet kyselemään, että jos koronavirus lisää karanteenitilanteita tai muuta varautumista, miten mahdollistetaan etätyö ja sen vakuutusturva aiempaa kattavammin.

Myös vapaa-ajan tapaturmavakuutusten kysyntä työntekijöille on Fenniassa kasvanut. Jos sellainen on, on vakuutettu myös taukojen aikana.

Teknologiateollisuus kertoi sivuillaan maanantaina, että sen työsuhdepäivystykseen tulee tällä hetkellä runsaasti koronaa koskevia yhteydenottoja.

Se varoitteli ylilyönneiltä varautumisessa mutta suositteli myös varautumaan henkilöstön laajamittaisiin poissaoloihin ”ennemmin kuin myöhemmin”. Hyviä tapoja ovat muun muassa matkustusohjeiden päivitys, etätyö, sairauspoissaolojen omailmoitukset ja sähköiset kokoustyökalut.

Fenniasta ei osata näin aikaisessa vaiheessa arvioida, näkyykö kiinnostus selvänä myynnin kasvuna.

– Nähtäväksi jää, paljonko se näkyy kaupan varsinaiseen määrään.