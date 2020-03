Postin pakettivirta tyrehtyi ja volyymi laski: ”Monet tilaavat aktiivisesti Kiinasta myös koronan aikana”

Postin mukaan toimitusten viivästymisen osuus pakettivolyymin laskussa on vielä epäselvää.

Erityisesti Kiinassa raivoava koronavirusepidemia näkyy myös Postin pakettiliikenteessä, mutta toistaiseksi verkkokauppaostokset ovat liikkuneet melko normaalisti.

Postin kansainvälisen verkkokaupan palveluiden johtaja Sami Finne kertoo, että pakettien määrä on pudonnut jonkin verran, mutta vähemmän kuin hän oletti.

– Tässä on myös se kysymys, että meillä ei ole täyttä läpinäkyvyyttä siitä, kuinka paljon on viivästymää ja kuinka paljon oikeaa pudotusta. Volyymi on laskenut muutaman kymmenen prosenttia, Finne sanoo.

Finne kertoo, että osa Postin kautta kulkevista paketeista tulee Kiinan postin kautta ja osa taas Postin suorien toimitussopimusten kautta.

Osa Kiinan postin toimittamista lähetyksistä on viivästynyt, osin koronan takia, osin hitaamman uuden reitityksen, osin verkkokauppojen varastopuutteiden vuoksi, hän sanoo. Näihin lähetysten määriin Postilla ei ole läpinäkyvyyttä.

– Siksi todellisen kuluttajien ostojen vähenemisen arviointi on haastavaa. Nykyisen tiedon valossa näyttää kuitenkin siltä, että monet tilaavat aktiivisesti Kiinasta myös koronan aikana ja lähetykset myös saapuvat perille, vaikka osa toki myöhemmin kuin normaalisti.

Postin suorien sopimusten puitteissa kulkeva pakettiliikenne taas on toiminut hyvin.

– Ne tavarat ovat kulkeneet. Lennot toimivat, mutta olemme vähän joutuneet järjestelemään niitä uudelleen. Se viittaisi siihen, että homma toimii kohtuullisen hyvin.

Osa esimerkiksi Kiinasta tilatuista paketeista on kulkenut Suomeen matkustajaliikenteen mukana lentorahtina, mutta lentoja on peruttu virusepidemian myötä runsaasti. Näissä tapauksissa Posti on joutunut järjestelemään pakettiliikennettä uudelleen.

– Sanotaan, että matkustajaliikenne on vielä kuukausia vähäistä, kunnes reittejä ryhdytään taas avaamaan. Jos joku tavara on tullut aiemmin lentorahtina, mutta tuleekin nyt junalla, niin se näkyy automaattisesti seuraavan kuun toimituksissa. Niissä paketeissa saattaa hetki mennä, Finne sanoo.

Finne kertoo tietävänsä myös, että aasialaisissa verkkokaupoissa on ollut jonkin verran tuotepuutteita.

– Siellä teollisuutta on ollut poissa pelissä, mutta tehtaita on taas avattu. Kohtuullisen hyvin saadaan tavaraa tulemaan Kiinasta tänne päin.

Finnen mukaan Postin virusepidemian vuoksi kärsimät taloudelliset menetykset ovat jääneet maltillisiksi.

– Totta kai se jonkin verran näkyy meidän luvuissa, mutta ei mitenkään radikaalisti.

Koronavirustilanteen kehitystä on lähes mahdotonta ennustaa, mutta Finne arvioi kiinalaisten verkkokauppojen ryhtyvän pian toimimaan aiempaa aktiivisemmin. Hän muistuttaa, että tuotteiden tilaaminen verkkokaupoista on yhä täysin turvallista. Finne perustaa lausuntonsa keskusteluihin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kanssa.