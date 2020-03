Koronaviruksesta korvataan eri tavalla vakuutusyhtiöstä riippuen – ”Omien huolien perusteella tehtäviä matkoja ei korvata”

Koronaviruksen korvauskäytännöt vaihtelevat vakuutusyhtiöissä

Matkustaminen pelottaa tällä hetkellä monia vakuutusyhtiöiden matkavakuutusasiakkaita. Vakuutusyhtiöistä Fenniassa, IFssä ja Pohjolassa soittoja merkittävästi enemmän, Fenniassa, IFssä useita kymmeniä päivässä asiakkailta, jotka muun muassa suunnittelevat lomamatkansa peruuttamista.

Huoli koronaviruksen tarttumisesta on niin suuri, että kyselyjä tulee kesälomamatkoistakin.

– Enemmän kyse on varautumisesta ja pohdinnoista, Fennian henkilövahingoista vastaava palvelujohtaja Tuulikki Saari kertoo.

IFn korvausasiantuntija Anne Koivisto kertoo, että asiakkaat soittelevat hyvinkin pitkän ajan päästä olevien matkojen peruuttamismahdollisuudesta.

– Ja moniin kohteisiin. Meillä on selkeä piikki puhelunpalveluissa, soittoja tulee todella paljon. Tilanne huolettaa asiakkaita todella paljon, esimerkiksi lentokentällä kulkemisten takia tai siksi että tilanne voi muuttua niin nopeasti.

Pohjola Vakuutuksen henkilövakuuttamisen korvauspalveluista vastaava johtaja Rami Mäkinen sanoo, että asiakkaita huolestuttaa paljon se, että matkalla joutuisi karanteeniin.

– Ollaan huolissaan jo ensi syksynkin matkoista. Kaikkia kuviteltavissa olevia tilanteita. Voisin sanoa, että matkustajavahinkojen ja asiakaspalvelun numerot ovat ylikuormittuneita tällä hetkellä.

Yhteenottoja tulee myös niistä matkakohteista, jotka on määritetty epidemia-alueiksi. Näitä alueita olivat tiistaiaamun tiedoilla Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea, Italia, Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltio ja Itävallan Tirolin alueen hiihtokeskukset.

Matkustajia Helsinki-Vantaan kakkosterminaalin lähtöselvityksessä, jossa peruttiin Kiinan-lentoja tammikuussa.

Vakuutusyhtiöistä vastataan, että omien huolien perusteella tehtäviä matkoja ei korvata.

Vaikka ikääntyneet ovat riskiryhmä, lomia suunnittelevat lapsiperheet ovat erityisen huolissaan koronasta.

– Italia on pääasiallinen, mutta puhutaan kaikista Euroopan maista. Puhutaan jo esimerkiksi kesän matkoista Espanjaan, että uskaltaako lähteä, Koivisto kertoo.

– Vietnam on noussut tänään kovasti tapetille.

Vietnamissa on toistaiseksi havaittu melko vähän eli 31 tartuntaa.

IF korvaa peruutetun matkan, Fennia ei

Vakuutusyhtiöillä on eroja siinä, miten miten epidemia-alueeksi muuttuneen matkakohteen kulut korvataan, kun matkustamista on rajoitettu.

Jos on matkustamassa THL:n, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen epidemia-alueeksi määrittelemälle alueelle, IF:ltä korvausta voi saada matkan peruuntumisesta matkavakuutuksen niin kutsutusta kriisiturvasta.

Fennian matkustajavakuutus ei sen sijaan korvaa olosuhteiden, kuten koronavirusepidemian vuoksi matkan peruuntumista eikä myöskään sen keskeytymistä tai evakuointia.

Jos sairastuu tai matka keskeytyy sen takia, silloin toki korvataan kohtuulliset kulut.

– Tästä olemme vielä yrittäneet selkiyttää viestiä, kun se selvästi mietityttää asiakkaita.

Fennian Saari kertoo, että yhtiössä on tunnistettu tarve katsoa matkavakuutuksia ”kautta linjan”.

– Pohdimme miten ne saataisiin vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita ja tilanteita kuten terrorismia ja epidemioita. Asia on meillä pöydällä ja tarkastelun alla lähiaikoina.

Myös IF:llä peruuttamisoikeuteen sisältyy 14 vuorokauden aikaraja, josta on syytä olla tarkkana. Jos matkan alkuun on alle 14 vuorokautta, kun epidemia-alue määritellään, silloin voi peruuttaa ja saada korvauksia.

Esimerkiksi Kiinan tai Italian ensimmäisten epidemia-alueiden osalta aikaraja on jo umpeutunut. Muun Italian osalta matka on korvattava, jos se alkaa viimeistään 16. maaliskuuta. Saksan ja Itävallan alueiden osalta aikaraja on 22. päivä, Hongkongin 31. päivä.

OP:lla korvaukset riippuvat matkavakuutuksen laajuudesta ja sen ostoajankohdasta. Vanhemmissa eli ennen vuotta 2013 myynnissä olleissa ei ole kriisiturvaa, sen jälkeen se on ja korvaa. Myös yritysasiakkaiden tuotteissa on molempia tyyppejä.