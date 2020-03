EKP ilmoittaa torstaina rahaelvytyksen uusista toimista – tai aiheuttaa markkinoille taas uuden pettymyksen, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Euroalueen keskuspankilla EKP:llä on kova paine ja nyt myös kiire tehdä ”jotakin” viime viikkoina äkisti kasvaneiden taloushuolien hälventämiseksi ja finanssihermoilun rauhoittamiseksi.

EKP:n rahapolitiikasta päättävä neuvosto kokoontuu tämän viikon torstaina, ja ainakin finanssimarkkinoilta kokoukseen ja EKP:n toimiin kohdistuu jo kohtalaisen suuria odotuksia.

Niinpä EKP joko ilmoittaa torstaina uusista ja mieluiten melko tuntuvista rahaelvytyksen toimista – tai sitten se aiheuttaa korona- ja öljypaniikin koettelemille finanssimarkkinoille yhden suuren hermoiluaiheen lisää.

Pahin pettymys markkinoille olisi, jos EKP ei pitäisi vielä tällä viikolla tarpeellisena tehdä mitään muuta kuin pitää tarkoin silmällä ja seurata koronaepidemian ja muiden talouteen vaikuttavien tapahtumien kehitystä.

Pelkkä tapahtumien silmällä pitäminen ei riittäne viime viikkojen ja päivien korona- ja öljypaniikeista hermostuneille ja huolestuneille markkinatoimijoille. Ei, vaikka tilanteen silmällä pitämistä täydentäisi EKP:n vakiolausumiin kuuluva valmius ryhtyä tarvittaessa päättäväisiin toimiin.

Pettymys on mahdollinen siinäkin tapauksessa, että EKP päättää joistakin uusista rahapolitiikan kevennystoimista, jos nuo toimet jäävät vaisummiksi kuin markkinat ovat ennalta odottaneet.

Tuntuvien toimien odotukset täyttyvät vain tuntuvilla toimilla, mutta niihinkin liittyy haasteita.

EKP:n tavanomaisen rahapolitiikan liikkumavara on niukka tai likimain olematon. EKP:llä on epätavanomaisten keinojen valikoimaa vielä kosolti käyttämättä, mutta niiden vaikutukset ovat suurelta osin arvaamattomia.

Kolmenlaisia odotuksia

Yksi finanssimarkkinoilla viime päivinä voimistunut veikkaus on, että EKP ilmoittaa torstaina laajahkosta mutta samalla pidättyväisestä erilaisten toimien yhdistelmästä.

Odotus- tai toivomuslistalla on ainakin jonkinlainen koronan taloushaittojen lievittämiseen korvamerkitty rahoitusohjelma.

Pankeille tarjottava uusi rahoitusohjelma voi periaatteessa muistuttaa vaikkapa aiempia LTRO-ohjelmia, mutta uusi erityispiirre voisi olla ohjelman ehtoihin kirjattu kannustin ylläpitää koronasta kenties kärsivien yritysten rahoittamista.

Toinen odotuksia ja odottajasta riippuen toiveita tai pelkoja herättävä toimi on ohjauskorkojen ja ainakin talletuskoron alentaminen ainakin 0,10 prosenttiyksikköä nykyistä alemmas.

EKP:n pankeille ”maksama” talletuskorko on nykyisellään -0,5 prosenttia eli yhden kymmenyksen lasku painaisi koron -0,60 prosenttiin ja samalla kaikkien aikojen matalimmaksi.

Kolmas odotuslistan kärkisijoille viime viikkoina noussut rahapolitiikan uusi kevennyskeino olisi ilmoitus yrityslainojen tukiosto-ohjelman kasvattamisesta esimerkiksi viidellä uudella miljardilla eurolla kuukaudessa yhteensä 25 miljardiin kuussa.

Suurin piirtein tällaisilla uusilla tukitoimilla finanssimarkkinat odottavat EKP:n ainakin yrittävän helpottaa talouden viime aikoina kasvaneita koronahuolia ja markkinoiden hermoilua.

EKP:n neuvostolla on parhaillaan muitakin paineita rahapolitiikan keventämiseen kuin finanssimarkkinoiden odotukset.

EKP kaipaa inflaatiota

Euroalueella rahapolitiikan ensisijainen virallinen tarkoitus ja samalla EKP:n ensisijainen tehtävä on huolehtia alueen hintavakaudesta eikä täyttää markkinoiden odotuksia tai toiveita.

EKP on itse määritellyt hintavakauden tarkoittavan alueen kuluttajahintojen kohoamista keskimäärin vajaan kahden prosentin vuotuisella vauhdilla.

Juuri tuon vajaan kahden prosentin alituisen inflaatiovauhdin tavoittelullaan EKP on perustellut suurinta osaa kymmenen viime vuoden tavanomaisista ja epätavanomaisista mittavista rahapolitiikan elvytystoimistaan.

Yrityksistä ja niihin kuluneista tuhansista miljardeista euroista huolimatta alueen inflaatio on viime vuosina pysynyt enimmän aikaa hitaampana kuin EKP:n hintavakausmääritelmä edellyttää.

Nyt tuo tavoite on karannut entistä kauemmas, sillä ensin koronahaittojen, sitten finanssihermoilun ja viimeksi vielä öljyromahduksenkin vaikutukset näyttävät entisestään heikentäneen euroalueen inflaatiota.

Inflaationäkymät heikentyneet

Korona- ja finanssihuolien talousvaikutukset ovat ainakin ensi alkuun näyttäneet ennemmin deflatorisilta kuin inflatorisilta.

Viime viikkojen kuluessa esimerkiksi suuri määrä euroluotoin rahoitettuja niin sanottuja carry trade -velkasijoituksia on vedetty pois erityisesti dollarimääräisistä arvopapereista. Tämä velkapääoman ”kotiuttaminen” on ollut omiaan vahvistamaan euron dollarikurssia.

Euron vahvistuminen kertoo lähinnä valuuttamarkkinoiden korkoero-odotuksista, joiden mukaan Yhdysvaltain Fedillä on enemmän rahapolitiikan liikkuma- ja kevennysvaraa ja ehkä toimintakykyäkin kuin EKP:llä.

Ja joka tapauksessa euron vahvistuminen on omiaan vaimentamaan euroalueen inflaatio-odotuksia. Sama vaikutus on raakaöljyn voimakkaalla halpenemisella. Niin sanottujen inflaatiojohdannaisten veikkaus viiden vuoden kuluttua koittavan viisivuotiskauden inflaatiovauhdiksi on enää alle prosentti vuodessa.

Niinpä EKP:n ei ole tarpeen perustella uusia kevennystoimia markkinoiden odotuksilla tai toiveilla. Sillä on omissakin tavoitteissa kylliksi perusteita – joihin se viittaa kenties jo torstaina.