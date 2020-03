Kommentti: Markkinoille virtaa runsaasti halpaa öljyä – tämän vuoksi se aiheutti valtavan kriisin

Viikonloppuna puhjennut öljykriisi tuo markkinoille runsaasti halpaa öljyä. Sen yhtäkkinen hinnanlasku ei kuitenkaan ole tervetullutta, kirjoittaa taloustoimittaja Sami Noponen.

Joskus kauan sitten puhuttiin öljykriisistä. Tällä tarkoitetaan 1970-luvun alussa tapahtunutta raakaöljyn hinnan jyrkkää nousua.

Sen tuloksena oli taasen kuulu energiakriisi. Se johti Suomessakin katuvalojen ja näyteikkunoiden sammuttamiseen.

Energiakriisi päätyi jopa laulujen sanoihin. ”Sua kaipaan aina - energiaa” lauloi Kirka vuonna 1974 Euroviisujen karsinnassa.

Viikonloppuna puhkesi toisenlainen öljykriisi, kun öljynviejämaiden Opec ei pystynyt kumppaniensa kanssa päättämään tuotannon supistamisesta. Nyt öljyä on markkinoilla liikaa ja se on liian halpaa. Se on pahaksi markkinoille, vaikka kuluttaja bensapumpulla kiittäisikin.

Nopeasti ajateltuna raakaöljyn halpeneminen tuntuisi tarjoavan voiteluainetta maailmantaloudelle. Sen yhtäkkinen hinnanlasku ei kuitenkaan ole tervetullutta.

Tämä johtuu siitä, että öljyyn sijoittavat useat rahastot ja öljyn hinta on monenlaisten futuurien ja indeksien seurantakohde.

Suuret öljy-yhtiöt kuuluvat Euroopan pörssien raskaaseen sarjaan ja niiden kurssipudotus öljyn jyrkän halpenemisen myötä näkyy pörssien notkahduksena. Yhdysvalloissa kärsijöitä ovat myös viime vuosina rajusti investoineet ja velkaantuneet liuskeöljyntuottajat.

Kaikki tämä rasittaa jo ennestään koronaviruskriisin myötä kuivuvia osake- ja raaka-ainemarkkinoita.

Suomellekaan halpeneva öljy ei välttämättä ole hyväksi. Kun energiakriisin aikaan saatiin helpotusta halvasta neuvostoöljystä, uhkaa raakaöljyn romahdus nyt Venäjän talouden kehitystä. Tämä ei olisi hyviä uutisia jo muutenkin sakkaavalle Suomen viennille.