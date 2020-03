Main ContentPlaceholder

Danske Bank: Suomen talous ei kasva liki ollenkaan – laski ennusteensa 0,3 prosenttiin

Danske Bank on laskenut reippaasti ennustettaan Suomen talouskasvusta kuluvana vuonna. Myös inflaatioennustettaan pankki on laskenut, kun työttömyysennustetta se on hieman nostanut.