Finnair ei aio maksaa korvauksia peruutetuista lennoista – vetoaa poikkeuksellisiin olosuhteisiin

Finnair on ilmoittanut peruuttavansa kotimaanlentoja kysynnän vähenemisen takia. Yhtiö on tiedottanut myös keskeyttävänsä lennot Milanoon ja Roomaan koronaviruksen takia.

Finnair ei aio maksaa matkustajille niin sanottua vakiokorvausta peruuttamistaan lennoista.

Finnair ei aio maksaa matkustajille niin sanottua vakiokorvausta lennoista, jotka yhtiö on perunut seuraavaan kahden viikon aikana. Vakiokorvaus on EU:n säädöksiin perustuva 250–600 euron korvaus, joka lentoyhtiö voi joutua maksamaan matkustajille, jos yhtiö peruuttaa lennon alle 14 päivää määräpäivää.

Finnair tiedotti sunnuntaina peruvansa useita Euroopan lentoja maaliskuun lopussa vähäisten matkustajamäärien vuoksi.

Tänään maanantaina Finnair ilmoitti peruvansa myös kaikki Rooman-lentonsa 12. maaliskuuta ja 7. huhtikuuta välisenä aikana. Aiemmin yhtiö on kertonut keskeyttävänsä Milanon-lentonsa.

Yhtiö perustelee Rooman- ja Milanon-lentojen peruutusta ulkoministeriön matkustustiedotteella. Eilen päivitetyssä tiedotteessa ohjeistetaan välttämään tarpeetonta matkustamista Italiaan koronavirustilanteen vuoksi.

Finnair kertoo matkustajille, että heillä on lentojen peruuttamisen takia mahdollisuus joko siirtää matkaa, pyytää Finnairia järjestämään vaihtoehtoiset lennot tai hakea hyvitystä käyttämättömästä lentolipusta ja etukäteen maksetuista lisäpalveluista.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan pelkästään vähentynyt kysyntä tietyllä lennolla ei yleensä ole riittävä syy peruuttaa lentoa maksamatta vakiokorvauksia matkustajille.

– Jos peruutus tehdään alle kaksi viikkoa ennen lentoa ja puhtaasti kaupallisista syistä, koska kysyntä on vähentynyt, niin silloin matkustajalla on lähtökohtaisesti oikeus vakiokorvaukseen, toteaa ryhmäpäällikkö Satu Topfer kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Euroopan lennoilla korvaussumma ei hänen mukaansa kuitenkaan nouse 600 euroon. Myös tarjottu uudelleen reititys ja sen aikataulu vaikuttavat vakiokorvauksen suuruuteen.

Jos lentoyhtiö on tarjonnut uudelleenreititystä, eikä perille pääsyn aika kohteeseen eroaisi merkittävästi alkuperäisestä, niin matkustajalle ei Toepferin mukaan tarvitse vakiokorvausta maksaa. Sama pätee, jos lento on peruttu poikkeuksellisista syistä, joita lentoyhtiö ei olisi kohtuullisilla toimilla voinut välttää.

Karanteenit ja viranomaisten toimenpiteet voivat Toepferin mukaan vaikuttaa siihen, milloin tilanne katsotaan poikkeukselliseksi.

– Koronatyyppisestä tapauksesta ei ole ennakkotapausta, Toepfer sanoo.

– Yleensä kuitenkin tilanteet, jotka ovat lentoyhtiön tavanomaisen toiminnan harjoittamisen ulkopuolella, eivätkä ole sen tosiasiallisesti hallittavissa, ovat poikkeuksellisia. Matkustajien mahdollisia korvausvaatimuksia joudutaan varmaankin arvioimaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon peruutuksen syy, ajankohta ja viranomaissuositukset.

Finnair vetoaa viranomaismääräyksiin

Finnair on Rooman-lennot mukaan lukien ilmoittanut jatkossa 1 400 lennon peruutuksista. Suurin osa peruutuksista on tehty ennen 14 päivän aikarajaa, jolloin yhtiö ei ole velvollinen korvauksiin lipun hinnan palauttamisen lisäksi.

Eilen peruutettujen lentojen joukossa on useita, joiden lähtöpäivään on aikaa alle kaksi viikkoa. Seuraavan kahden viikon aikana Finnair on peruuttanut lentoja Helsingin ja Oulun, Göteborgin, Billundin, Arlandan, Oslon, Lontoon, Berliinin, Hannoverin ja Varsovan välillä.

Yhtiön mukaan se aikoo maksaa matkustajille lipuista rahat takaisin, mutta ei maksaa niistä vakiokorvauksia.

– Me olemme tilanteen alkuvaiheessa maksaneet EU:n vakiokorvausta, jos peruutus on tapahtunut alle 14 päivän aikana, kertoo viestintäpäällikkö Manti Väätäinen-Pereira Finnairista.

– Nyt koronavirustilanne laajentunut, nyt useiden maiden viranomaiset ovat asettaneet erilaisia matkustusrajoituksia maihin, joissa tämä virus on levinnyt. Viranomaisilta on tullut myös monia muita poikkeusjärjestelyjä, eli ihmisiä on asetettu karanteeneihin ja rajoitettu ihmisten liikkumista. Me käsittelemme nyt tätä kokonaistilannetta poikkeuksellisena olosuhteena, eli näistä peruutetuista lennoista ei enää makseta tätä vakiokorvausta.

EU-säädöksissä mainitut poikkeukselliset olosuhteet tarkoittavat tilannetta, jota lentoyhtiö ei olisi voitu välttää, vaikka se olisi suorittanut kaikki siltä kohtuudella vaadittavat toimenpiteet.

Ulkoministeriö ja THL eivät ole kuitenkaan varoittaneet matkustamisesta esimerkiksi Lontooseen, Berliiniin Pohjoismaista tai Oulusta puhumattakaan. Myös yhtiö itse perusteli tiedotteessaan useita peruutuksia vähäisillä matkustajamäärillä, ei tartuntavaaralla.

– Se liittyy kuitenkin koronavirustilanteeseen, perustelee Väätäinen-Pereira.

– Sieltä on tippunut jatkomatkustajia, esimerkiksi Oulusta Helsingin kautta jonnekin Italiaan. Yleinen kysynnän tippuminen liittyy hyvin vahvasti koronaan.

Finnair on kuluttajariitalautakunnan mustalla listalla, sillä se on kymmenen yleisimmän yhtiön joukossa, joista valitetaan kuluttajariitalautakuntaan, eikä ole noudattanut lautakunnan ohjeistuksia korvausten suhteen.