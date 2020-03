Koko Italia pantiin koronan vuoksi säppiin – peruuntuiko jo maksettu lomamatkasi? Toimi näin!

Ulkoministeriö kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista koko Italiaan.

Italia ilmoitti maanantai-iltana, että liikkumista rajoitetaan tiistaista alkaen koko Italiassa koronaviruksen vuoksi. Italian pääministeri Giuseppe Conte kehotti televisioidussa puheessaan italialaisia pysymään kotona.

Matkustaminen on sallittua vain kiireellisten työhön tai terveyteen liittyvien syiden takia, mutta ihmiset saavat palata koteihinsa muualta. Italia kokonaisuudessaan kuuluu suomalaismatkailijoiden suosikkikohteisiin.

Jo ennen Italian maanantaina ilmoittamia matkustusrajoitteita ulkoministeriö päivitti matkustustiedotettaan, jossa kehotetaan suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista koko Italiaan. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos katsoi koko Italian kuuluvaksi koronavirusepidemia-alueeseen.

THL tiedotti maanantaina, että myös Itävallan Tirol ja Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltio ovat osa epidemia-aluetta.

Entä jos on jo maksanut pakettimatkan karanteeniin joutuneelle alueelle tai esimerkiksi Italiaan, jossa liikkumista on nyt rajoitettu koko maassa?

Pakettimatkalaisten peruutusturva on melko kattava. Matkanjärjestäjän peruessa koko matkapaketin, asiakas voi saada hyvityksen peruuntuneesta matkasta rahana tai korvaavana matkana.

Matkatoimisto TUI seuraa ulkoministeriön matkustustiedotteita. Ulkoministeriö on päivittänyt ”vältä tarpeetonta matkustusta” -varoituksen koko Italian alueelle.

Laura Aaltonen TUI-matkayhtiön tiedotuksesta kertoo, että ulkoministeriön matkustustiedotteen perusteella asiakkaalla olisi oikeus peruuttaa ja saada rahansa takaisin. Matkatoimistoon on tullut jo kyselyitä kesän ja syksynkin Italian-matkoista.

– Seuraamme tilannetta, ja matkoja voi peruuttaa aikaisintaan kolme viikkoa ennen lähtöä, jos ulkoministeriön varoitus on silloin voimassa, Aaltonen kertoo.

– Tällä hetkellä meillä ei ole Italian-kohteita, vaan meillä alkaa kausi toukokuussa, Aaltonen kertoo.

TUI:n toukokuun matkoja voi siis peruuttaa aikaisintaan toukokuussa.

Myös matkatoimisto Aurinkomatkat on maanantaina reagoinut ulkoministeriön matkustustiedotteeseen. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että yhtiö on perunut maalis–huhtikuussa Roomaan ja Calabrian alueelle suunnitellut matkat.

Aurinkomatkojen asiakkaat voivat veloituksetta muuttaa tai perua Bolognan, Milanon ja Venetsian kaupunkilomiaan, jotka osuvat huhtikuulle. Toukokuun osalta yhtiö kertoo tekevänsä päätökset maaliskuun lopussa, jolloin se tarkastaa ulkoministeriön silloisen matkustussuosituksen.

Milanon Malpensan lentokenttä kumisi tyhjyyttään maanantaina.

Miten toimia, jos lentoyhtiö peruu omatoimimatkailijan reitin?

Itsenäisesti lennot ja hotellit varanneelle tilanne on hieman toisenlainen kuin pakettimatkailijoille.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan pelkän lentolipun ostanut ei itse lentoa peruuttaessaan automaattisesti saa rahojaan takaisin. Tilanne saattaa riippua lipun ehdoista, matkustusalueesta sekä viranomaisten kehotuksista ja toimenpiteistä.

– Tosin lentoyhtiöt ovat viime aikoina olleet tässä joustavia, toteaa ryhmäpäällikkö Satu Toepfer KKV:stä.

Finnair on jo keskeyttänyt lennot Milanoon, ja Rooman lennot keskeytyvät torstaina. Katko kestää Finnairin mukaan 7. huhtikuuta saakka.

Finnairin mukaan lennon peruutusajalle varanneet matkustajat voivat veloituksetta siirtää matkustuspäiväänsä tai saada lentolipun hinnan takaisin.

– Jos lentoyhtiö peruu itse lennon, niin matkustajalla on aina oikeus valita, ottaako hän lipun hinnan takaisin, mahdollisen uudelleen reitityksen lopulliseen määräpaikkaan tai lennon siirron myöhemmin sopivaan ajankohtaan, jos paikkoja on saatavilla, muistuttaa Toepfer.

Lentoyhtiön peruessa matkustajalla voi olla oikeus saada perutusta lennosta lipun hinnan lisäksi myös vakiokorvaus, jos lento on peruttu alle kaksi viikkoa ennen lähtöä, jos peruutus on tehty kaupallisista syistä esimerkiksi vähäisen lipunmyynnin takia.

Fontana di Trevin edustalla sai tiistaina käyskennellä rauhassa.

Kuinka käy hotellivarauksille? Entä jos on varannut majapaikan esimerkiksi Airbnb:stä?

Jos matkaan käy omatoimisesti, kannattaa tarkistaa oman majapaikkansa ehdot. Osa hotelleista sallii kuluttoman perumisen vielä muutama päivä ennen sisäänkirjautumista. Airbnb:ssä ilmainen peruutus on mahdollista 14 päivää ennen sisäänkirjautumista.

– Omatoimimatkailijalla on lähtökohtana varausehdot, jos haluaa itse perua varauksensa. Mutta jos hotelli ei pysty palvelua tarjoamaan, niin silloin matkustaja voi vaatia rahojaan takaisin, KKV:n Satu Toepfer toteaa.

Näin voi käydä esimerkiksi, jos viranomaiset määräävät hotellin karanteeniin eivätkä uudet matkustajat voi sinne tulla.

– Näitä voidaan joutua tapauskohtaisesti ratkomaan jälkikäteen, Toepfer sanoo.

Voiko vakuutus korvata matkan peruuntumisen?

Koronaviruksen aiheuttamaan loman peruuntumiseen saattaa saada korvauksia myös omalta vakuutusyhtiöltään. Vakuutusehdot ovat kiemuraisia ja riippuvat yhtiöstä, kertoo vakuutusasiantuntija Katja Lappi FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.

– Jos on tyypillinen perusmatkavakuutus, niin todennäköisesti se ei korvaa peruutusta, hän toteaa.

– Osassa vakuutuksia kuitenkin kuuluu, tai niihin voi ostaa lisäturvan, joka on usein kriisiturva-nimellä.

Lapin mukaan myös kriisiturvavakuutuksissa voi olla toisistaan poikkeavia tiukkojakin ehtoja, joihin kannattaa tutustua tarkkaan. Yleensä ne korvaavat vain matkat kohteisiin, jotka ovat epidemia-alueella.

– Usein kannattaa olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä vakuutusyhtiöön, sillä kriisiturvavakuutuksissa voi olla rajoituksia esimerkiksi siitä, milloin matkan on tarkoitus alkaa ja milloin matka on peruutettu.

Lappi neuvoo myös seuraamaan vakuutusyhtiöiden omia verkkosivuja, sillä myös ne ovat tiedottaneet koronavirukseen liittyvistä korvauksista.

– Esimerkiksi Wuhanin alueen osalta on joissain yhtiössä oltu sillä kannalla, että vaikka vakuutusehtojen mukaan suoranaisesti korvauksia ei saisi, niin niihin on tehty poikkeuksia, hän huomauttaa.

Kiinan Wuhaniin on perustettu väliaikaisia sairaaloita koronapotilaille.

Mistä muualta voi saada korvauksia? Entä jos joutuu itse karanteeniin, eikä voi matkustaa?

Lappi neuvoo myös tarkistamaan esimerkiksi luottokorttien ehdot ja niihin mahdollisesti liittyvät vakuutukset. Myös lentolippuihin voi joskus ostaa erikseen peruutusturvan, josta voi olla apua.

Myös viranomaisen määräämästä karanteenista aiheutuvia majoitus- ja matkakuluja voidaan korvata, mikäli karanteeni estää vakuutetun pääsyn lennolle. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa esimerkiksi koronaviruksen takia karanteeniin määrätylle, mutta laissa tarkoitetaan vain Suomessa asetettavaa karanteenia.

– Tämän hetken tieto on, että ulkomailla karanteenissa oleville ei tartuntatautipäivärahaan oikeutta syntyisi, kertoo etuuspäällikkö Milla Kaitola Kelasta.

Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista, että lain tulkinta muuttuu EU-maiden kohdalta, eli EU-alueella karanteeniin määrätylle päivärahaa sittenkin maksettaisiin.

– Nämä ovat aika monimutkaisia asioita, ja täytyy selvittää sekä kansallista lainsäädäntöä että EU-lain tuomia tulkintalinjoja. Sitä työstetään koko ajan, ja viime käden kanta otetaan varmaan silloin, jos asiakkaat meille hakemuksia lähettää, Kaitola toteaa.

Hänen mukaansa Suomessa tartuntatautipäivärahaa voivat mahdollisesti saada esimerkiksi karanteeniin määrättyjen koululaisten vanhemmat.

– Kun koululaisia on määrätty kotiin, niin huoltajilla voi olla päivärahaan oikeus, jos he ovat estyneet omasta työstään sen takia, että lapsi on määrätty olemaan kotona karanteenissa, Kaitola sanoo.

– Varmasti alamme niitä hakemuksia saamaan lähiaikoina.

Tartuntatautipäivärahaa voivat hakea esimerkiksi yksityisyrittäjät, jotka eivät pysty työntekoon karanteenin takia. Se ei kuitenkaan ole sama kuin sairauden takia maksettava sairauspäiväraha. Molempia päivärahoja voidaan maksaa myös työnantajalle työehtosopimuksesta riippuen.

– Asiaa tutkitaan aina sen mukaan millaisilla tiedoilla etuutta haetaan, Kaitola sanoo.