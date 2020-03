Öljymarkkinoilla rytisee. Autoilijoilla on mielessä tietty kysymys.

Raakaöljyn markkinoilla tapahtui perjantaina romahdus, jollaista ei ole tapahtunut 30 vuoteen – sitten Persianlahden sodan alkuvuodesta 1991. Sukellus oli vielä jyrkempi kuin viime syksynä, jolloin Saudi-Arabian tuotantolaitoksiin tehtiin iskuja.

Perjantain romahduksen syynä on Saudi-Arabian käynnistämä kauppasota vastalauseena Venäjän vastustukseen tuotannon leikkauksista. Korona-virus kurittaa maailmantaloutta ja erityisesti lentoliikennettä, mikä painaa voimakkaasti öljyn kysyntää.

– En muista, että näin lujaa ja nopeasti olisi menty alas, St1:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen sanoo.

Helmikuun lopulla raakaöljyn hinta oli vielä yli 60 dollarin, nyt liikutaan 33–34 dollarissa.

Suomalaisilla öljynjakelijoilla on kalliimmalla hinnalla hankittuja öljyvarastoja, mutta silti lasku näkyy pienen viiveen jälkeen melko nopeastikin jo bensapumpuilla. Näin sillä olettamuksella, että tuottajamaat eivät pääse sopuun leikkauksista vaan raakaöljy jää pidemmäksi ajaksi matalalle tasolle.

Halvimmillaan 95:ta tankkasi 1,368 eurolla, ja dieseliä 1,222 eurolla hintoja seuraavan Polttoaine-netin mukaan. Alueellisia eroja ja päiväkohtaista vaihtelua on paljon. Moni autoilija on jo havainnut laskua bensa-asemilla. Paikallinen kilpailu on hyvin tiukkaa, ja hinnat heiluvat viikonkin sisällä.

– Meillä on varastossa tuotetta, joka on hankittu aiemmilla hinnoilla, ja siitä johtuen viive voi olla päiviä, ehkä viikon kahden sisään tilanne tulee näkymään. Vaikutus, riippuu siitä, mihin tilanne kehittyy, tasaantuvatko hinnat, se ratkaisee lopulta hintatason Suomessa.

”Hyviäkin puolia”

Wiljanen sanoo, että St1:llä ei ole maanantaina tehty mitään nopeita reaktiota poikkeustilanteen johdosta. Kauppaa ja riskitilanteisiin varautumista tehdään pidemmällä aikajänteellä.

– Selvää on, että korona vaikuttaa lentoliikenteen määrään ja sitä kauppa öljytuotteiden kysyntään. Lentoliikenteen osuus on siitä niin merkittävä.

Euro on myös hiukan vahvistunut dollariin nähden. Sekin puoltaa odotusta polttoainehintojen madaltumisesta, koska öljyä ostetaan dollareissa.

Raakaöljyn hinta heijastuu kuluttajalle vain osittain, sillä verojen eli polttoaineveron ja arvonlisäveron osuus kuluttajahinnasta on karkeasti kaksi kolmasosaa. Maailmanmarkkinat hintojen vaihtelu liikuttaa vain kolmannesta pumppuhintaa. Kun hinnat laskevat, senttimääräiset polttoaineverot nostavat verojen osuutta vähittäishinnasta, vaikka alv-tuotto pienenee.

Viruksen leviäminen tuottaa monenlaista inhimillistä ja taloudellista tuhoa maailmalla, mutta pelkästään hintoja ja kansantaloutta katsoen Suomeen hinnanlaskulla on ainakin aiemmin nähty olevan myös myönteistä vaikutusta. Laskusta on perinteisesti hyötynyt öljyä käyttävä teollisuus.

Nordeasta arvioidaan, että kokonaisuutena öljyn hinnan lasku on Suomelle huono uutinen, sillä vientiteollisuus on yhä riippuvaisempaa öljymaiden kysynnästä.

– Onhan tässä laskussa hyviäkin puolia kansantalouteen ja kuluttajille. Suomessa voimme tästä myös hyötyä, jos taso jatkuisi pidempään, Wiljanen sanoo.