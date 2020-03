Finnair peruu valtavan määrän Euroopan-lentoja – jättilista julki

Finnair peruu suuren määrän Euroopan-lentoja maaliskuun 20. ja 28. päivien välillä.

Lentoyhtiö Finnair on tiedottanut peruvansa useita Euroopan lentoja maaliskuun lopussa vähäisten matkustajamäärien vuoksi. Finnairin mukaan lentojen perumisiin vaikuttaa koronavirustilanne. Euroopassa on todettu viime päivinä alati uusia tartuntoja ja esimerkiksi Italian hallitus on päättänyt asettaa miljoonia ihmisiä karanteeniin maan pohjoisosissa.

Italian pohjoisosien karanteenialueisiin kuuluvat muun muassa Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia, Modena, Pesaro ja Urbino, Venetsia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli ja Asti.

– Asiakkaamme ovat siirtäneet matkojaan koronavirustilanteen vuoksi ja tilanne on vaikuttanut yleisesti lentojen varaustilanteeseen, Finnair kertoo verkkosivuillaan.

Finnairin mukaan asiakkaat, joiden lento on peruttu, voivat veloituksetta siirtää matkansa ajankohtaa 30. kesäkuuta saakka, tai hakea hyvitystä käyttämättömästä lentolipusta. Lisäksi lentoyhtiö uudelleenreitittää peruttuja lentoja. Finnairin julkaisemat ohjeet matkustajille löytyvät tästä linkistä.

Lentoyhtiö on jo aiemmin ilmoittanut peruvansa etenkin Aasian-lentoja koronavirusepidemian vuoksi.

Finnairin Euroopan ja kotimaan lentojen perumisista kertoi ensimmäisenä ilmailu-uutispalvelu Lentoposti.fi.

Alla Finnairin julkaisema listaus perutuista lennoista.

20.3.

AY431 Helsinki-Oulu

AY432 Oulu-Helsinki

AY861 Helsinki-Gothenburg

AY862 Gothenburg-Helsinki

AY867 Helsinki-Gothenburg

AY868 Gothenburg-Helsinki

AY981 Helsinki-Billund

AY982 Billund-Helsinki

21.3.

AY451 Helsinki-Oulu

AY454 Oulu-Helsinki

AY809 Helsinki-Arlanda

AY810 Arlanda-Helsinki

AY917 Helsinki-Oslo

AY918 Oslo-Helsinki

AY951 Helsinki-Copenhagen

AY952 Copenhagen-Helsinki

AY955 Helsinki-Copenhagen

AY956 Copenhagen-Helsinki

AY1341 Helsinki-London Heathrow

AY1342 London Heathrow-Helsinki

AY1437 Helsinki-Berlin

AY1438 Berlin-Helsinki

AY1459 Helsinki-Hanover

AY1560 Helsinki-Hanover

22.3.

AY861 Helsinki-Gothenburg

AY862 Gothenburg-Helsinki

AY951 Helsinki-Copenhagen

AY952 Copenhagen-Helsinki

AY961 Helsinki-Copenhagen

AY1143 Helsinki-Warsaw

AY1144 Warsaw-Helsinki

AY1457 Helsinki-Hanover

AY1458 Hanover-Helsinki

23.3.

AY431 Helsinki-Oulu

AY432 Oulu-Helsinki

AY445 Helsinki-Oulu

AY446 Oulu-Helsinki

AY719 Helsinki-Moscow

AY805 Helsinki-Arlanda

AY806 Arlanda-Helsinki

AY819 Helsinki-Arlanda

AY820 Arlanda-Helsinki

AY825 Helsinki-Arlanda

AY861 Helsinki-Gothenburg

AY862 Gothenburg-Helsinki

AY867 Helsinki-Gothenburg

AY868 Gothenburg-Helsinki

AY955 Helsinki-Copenhagen

AY956 Copenhagen-Helsinki

AY961 Helsinki-Copenhagen

AY962 Copenhagen-Helsinki

AY1141 Helsinki-Warsaw

AY1142 Warsaw-Helsinki

AY1339 Helsinki-London Heathrow

24.3.

AY431 Helsinki-Oulu

AY432 Oulu-Helsinki

AY719 Helsinki-Moscow

AY720 Moscow-Helsinki

AY805 Helsinki-Arlanda

AY806 Arlanda-Helsinki

AY809 Helsinki-Arlanda

AY810 Arlanda-Helsinki

AY825 Helsinki-Arlanda

AY826 Arlanda-Helsinki

AY955 Helsinki-Copenhagen

AY956 Copenhagen-Helsinki

AY961 Helsinki-Copenhagen

AY962 Copenhagen-Helsinki

AY983 Helsinki-Billund

AY984 Billund-Helsinki

AY1143 Helsinki-Warsaw

AY1144 Warsaw-Helsinki

AY1339 Helsinki-London Heathrow

AY1340 London Heathrow-Helsinki

AY1341 Helsinki-London Heathrow

AY1342 London Heathrow-Helsinki

AY1437 Helsinki-Berlin

AY1438 Berlin-Helsinki

AY1457 Helsinki-Hanover

AY1458 Hanover-Helsinki

AY7025 Helsinki-Ivalo-Kittilä-Helsinki

25.3.

AY431 Helsinki-Oulu

AY432 Oulu-Helsinki

AY445 Helsinki-Oulu

AY446 Oulu-Helsinki

AY609 Helsinki-Ivalo

AY610 Ivalo-Helsinki

AY719 Helsinki-Moscow

AY720 Moscow-Helsinki

AY809 Helsinki-Arlanda

AY810 Arlanda-Helsinki

AY825 Helsinki-Arlanda

AY826 Arlanda-Helsinki

AY861 Helsinki-Gothenburg

AY862 Gothenburg-Helsinki

AY917 Helsinki-Oslo

AY918 Oslo-Helsinki

AY955 Helsinki-Copenhagen

AY956 Copenhagen-Helsinki

AY961 Helsinki-Copenhagen

AY962 Copenhagen-Helsinki

AY981 Helsinki-Billund

AY982 Billund-Helsinki

AY1141 Helsinki-Warsaw

AY1142 Warsaw-Helsinki

AY1340 London Heathrow-Helsinki

AY1341 Helsinki-London Heathrow

AY1342 London Heathrow-Helsinki

AY1437 Helsinki-Berlin

AY1438 Berlin-Helsinki

AY1453 Helsinki-Stuttgart

AY1454 Stuttgart-Helsinki

AY1459 Helsinki-Hanover

AY1560 Helsinki-Hanover

AY1543 Helsinki-Brussels

AY1544 Brussels-Helsinki

26.3.

AY431 Helsinki-Oulu

AY432 Oulu-Helsinki

AY719 Helsinki-Moscow

AY720 Moscow-Helsinki

AY805 Helsinki-Arlanda

AY806 Arlanda-Helsinki

AY825 Helsinki-Arlanda

AY826 Arlanda-Helsinki

AY861 Helsinki-Gothenburg

AY862 Gothenburg-Helsinki

AY917 Helsinki-Oslo

AY918 Oslo-Helsinki

AY955 Helsinki-Copenhagen

AY956 Copenhagen-Helsinki

AY961 Helsinki-Copenhagen

AY962 Copenhagen-Helsinki

AY1141 Helsinki-Warsaw

AY1142 Warsaw-Helsinki

AY1341 Helsinki-London Heathrow

AY1342 London Heathrow-Helsinki

AY1457 Helsinki-Hanover

AY1458 Hanover-Helsinki

AY1543 Helsinki-Brussels

AY1544 Brussels-Helsinki

27.3.

AY431 Helsinki-Oulu

AY432 Oulu-Helsinki

AY719 Helsinki-Moscow

AY720 Moscow-Helsinki

AY826 Arlanda-Helsinki

AY861 Helsinki-Gothenburg

AY862 Gothenburg-Helsinki

AY867 Helsinki-Gothenburg

AY868 Gothenburg-Helsinki

AY917 Helsinki-Oslo

AY918 Oslo-Helsinki

AY962 Copenhagen-Helsinki

AY1141 Helsinki-Warsaw

AY1142 Warsaw-Helsinki

AY1341 Helsinki-London Heathrow

AY1342 London Heathrow-Helsinki

AY1437 Helsinki-Berlin

AY1438 Berlin-Helsinki

AY1459 Helsinki-Hanover

AY1560 Helsinki-Hanover

AY1543 Helsinki-Brussels

AY1544 Brussels-Helsinki

28.3.