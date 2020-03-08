Finnair peruu valtavan määrän Euroopan-lentoja – jättilista julki - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Finnair peruu valtavan määrän Euroopan-lentoja – jättilista julki

Finnairin lentokone Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Finnairin lentokone Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Kuva: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Julkaistu: 9:34

Finnair peruu suuren määrän Euroopan-lentoja maaliskuun 20. ja 28. päivien välillä.

Lentoyhtiö Finnair on tiedottanut peruvansa useita Euroopan lentoja maaliskuun lopussa vähäisten matkustajamäärien vuoksi. Finnairin mukaan lentojen perumisiin vaikuttaa koronavirustilanne. Euroopassa on todettu viime päivinä alati uusia tartuntoja ja esimerkiksi Italian hallitus on päättänyt asettaa miljoonia ihmisiä karanteeniin maan pohjoisosissa.

Italian pohjoisosien karanteenialueisiin kuuluvat muun muassa Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia, Modena, Pesaro ja Urbino, Venetsia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli ja Asti.

– Asiakkaamme ovat siirtäneet matkojaan koronavirustilanteen vuoksi ja tilanne on vaikuttanut yleisesti lentojen varaustilanteeseen, Finnair kertoo verkkosivuillaan.

Finnairin mukaan asiakkaat, joiden lento on peruttu, voivat veloituksetta siirtää matkansa ajankohtaa 30. kesäkuuta saakka, tai hakea hyvitystä käyttämättömästä lentolipusta. Lisäksi lentoyhtiö uudelleenreitittää peruttuja lentoja. Finnairin julkaisemat ohjeet matkustajille löytyvät tästä linkistä.

Lentoyhtiö on jo aiemmin ilmoittanut peruvansa etenkin Aasian-lentoja koronavirusepidemian vuoksi.

Finnairin Euroopan ja kotimaan lentojen perumisista kertoi ensimmäisenä ilmailu-uutispalvelu Lentoposti.fi.

Alla Finnairin julkaisema listaus perutuista lennoista.

20.3.

  • AY431 Helsinki-Oulu

  • AY432 Oulu-Helsinki

  • AY861 Helsinki-Gothenburg

  • AY862 Gothenburg-Helsinki

  • AY867 Helsinki-Gothenburg

  • AY868 Gothenburg-Helsinki

  • AY981 Helsinki-Billund

  • AY982 Billund-Helsinki

21.3.

  • AY451 Helsinki-Oulu

  • AY454 Oulu-Helsinki

  • AY809 Helsinki-Arlanda

  • AY810 Arlanda-Helsinki

  • AY917 Helsinki-Oslo

  • AY918 Oslo-Helsinki

  • AY951 Helsinki-Copenhagen

  • AY952 Copenhagen-Helsinki

  • AY955 Helsinki-Copenhagen

  • AY956 Copenhagen-Helsinki

  • AY1341 Helsinki-London Heathrow

  • AY1342 London Heathrow-Helsinki

  • AY1437 Helsinki-Berlin

  • AY1438 Berlin-Helsinki

  • AY1459 Helsinki-Hanover

  • AY1560 Helsinki-Hanover

22.3.

  • AY861 Helsinki-Gothenburg

  • AY862 Gothenburg-Helsinki

  • AY951 Helsinki-Copenhagen

  • AY952 Copenhagen-Helsinki

  • AY961 Helsinki-Copenhagen

  • AY1143 Helsinki-Warsaw

  • AY1144 Warsaw-Helsinki

  • AY1457 Helsinki-Hanover

  • AY1458 Hanover-Helsinki

23.3.

  • AY431 Helsinki-Oulu

  • AY432 Oulu-Helsinki

  • AY445 Helsinki-Oulu

  • AY446 Oulu-Helsinki

  • AY719 Helsinki-Moscow

  • AY805 Helsinki-Arlanda

  • AY806 Arlanda-Helsinki

  • AY819 Helsinki-Arlanda

  • AY820 Arlanda-Helsinki

  • AY825 Helsinki-Arlanda

  • AY861 Helsinki-Gothenburg

  • AY862 Gothenburg-Helsinki

  • AY867 Helsinki-Gothenburg

  • AY868 Gothenburg-Helsinki

  • AY955 Helsinki-Copenhagen

  • AY956 Copenhagen-Helsinki

  • AY961 Helsinki-Copenhagen

  • AY962 Copenhagen-Helsinki

  • AY1141 Helsinki-Warsaw

  • AY1142 Warsaw-Helsinki

  • AY1339 Helsinki-London Heathrow

24.3.

  • AY431 Helsinki-Oulu

  • AY432 Oulu-Helsinki

  • AY719 Helsinki-Moscow

  • AY720 Moscow-Helsinki

  • AY805 Helsinki-Arlanda

  • AY806 Arlanda-Helsinki

  • AY809 Helsinki-Arlanda

  • AY810 Arlanda-Helsinki

  • AY825 Helsinki-Arlanda

  • AY826 Arlanda-Helsinki

  • AY955 Helsinki-Copenhagen

  • AY956 Copenhagen-Helsinki

  • AY961 Helsinki-Copenhagen

  • AY962 Copenhagen-Helsinki

  • AY983 Helsinki-Billund

  • AY984 Billund-Helsinki

  • AY1143 Helsinki-Warsaw

  • AY1144 Warsaw-Helsinki

  • AY1339 Helsinki-London Heathrow

  • AY1340 London Heathrow-Helsinki

  • AY1341 Helsinki-London Heathrow

  • AY1342 London Heathrow-Helsinki

  • AY1437 Helsinki-Berlin

  • AY1438 Berlin-Helsinki

  • AY1457 Helsinki-Hanover

  • AY1458 Hanover-Helsinki

  • AY7025 Helsinki-Ivalo-Kittilä-Helsinki

25.3.

  • AY431 Helsinki-Oulu

  • AY432 Oulu-Helsinki

  • AY445 Helsinki-Oulu

  • AY446 Oulu-Helsinki

  • AY609 Helsinki-Ivalo

  • AY610 Ivalo-Helsinki

  • AY719 Helsinki-Moscow

  • AY720 Moscow-Helsinki

  • AY809 Helsinki-Arlanda

  • AY810 Arlanda-Helsinki

  • AY825 Helsinki-Arlanda

  • AY826 Arlanda-Helsinki

  • AY861 Helsinki-Gothenburg

  • AY862 Gothenburg-Helsinki

  • AY917 Helsinki-Oslo

  • AY918 Oslo-Helsinki

  • AY955 Helsinki-Copenhagen

  • AY956 Copenhagen-Helsinki

  • AY961 Helsinki-Copenhagen

  • AY962 Copenhagen-Helsinki

  • AY981 Helsinki-Billund

  • AY982 Billund-Helsinki

  • AY1141 Helsinki-Warsaw

  • AY1142 Warsaw-Helsinki

  • AY1340 London Heathrow-Helsinki

  • AY1341 Helsinki-London Heathrow

  • AY1342 London Heathrow-Helsinki

  • AY1437 Helsinki-Berlin

  • AY1438 Berlin-Helsinki

  • AY1453 Helsinki-Stuttgart

  • AY1454 Stuttgart-Helsinki

  • AY1459 Helsinki-Hanover

  • AY1560 Helsinki-Hanover

  • AY1543 Helsinki-Brussels

  • AY1544 Brussels-Helsinki

26.3.

  • AY431 Helsinki-Oulu

  • AY432 Oulu-Helsinki

  • AY719 Helsinki-Moscow

  • AY720 Moscow-Helsinki

  • AY805 Helsinki-Arlanda

  • AY806 Arlanda-Helsinki

  • AY825 Helsinki-Arlanda

  • AY826 Arlanda-Helsinki

  • AY861 Helsinki-Gothenburg

  • AY862 Gothenburg-Helsinki

  • AY917 Helsinki-Oslo

  • AY918 Oslo-Helsinki

  • AY955 Helsinki-Copenhagen

  • AY956 Copenhagen-Helsinki

  • AY961 Helsinki-Copenhagen

  • AY962 Copenhagen-Helsinki

  • AY1141 Helsinki-Warsaw

  • AY1142 Warsaw-Helsinki

  • AY1341 Helsinki-London Heathrow

  • AY1342 London Heathrow-Helsinki

  • AY1457 Helsinki-Hanover

  • AY1458 Hanover-Helsinki

  • AY1543 Helsinki-Brussels

  • AY1544 Brussels-Helsinki

27.3.

  • AY431 Helsinki-Oulu

  • AY432 Oulu-Helsinki

  • AY719 Helsinki-Moscow

  • AY720 Moscow-Helsinki

  • AY826 Arlanda-Helsinki

  • AY861 Helsinki-Gothenburg

  • AY862 Gothenburg-Helsinki

  • AY867 Helsinki-Gothenburg

  • AY868 Gothenburg-Helsinki

  • AY917 Helsinki-Oslo

  • AY918 Oslo-Helsinki

  • AY962 Copenhagen-Helsinki

  • AY1141 Helsinki-Warsaw

  • AY1142 Warsaw-Helsinki

  • AY1341 Helsinki-London Heathrow

  • AY1342 London Heathrow-Helsinki

  • AY1437 Helsinki-Berlin

  • AY1438 Berlin-Helsinki

  • AY1459 Helsinki-Hanover

  • AY1560 Helsinki-Hanover

  • AY1543 Helsinki-Brussels

  • AY1544 Brussels-Helsinki

28.3.

  • AY451 Helsinki-Oulu

  • AY454 Oulu-Helsinki

  • AY720 Moscow-Helsinki

  • AY809 Helsinki-Arlanda

  • AY810 Arlanda-Helsinki

  • AY861 Helsinki-Gothenburg

  • AY862 Gothenburg-Helsinki

  • AY917 Helsinki-Oslo

  • AY918 Oslo-Helsinki

  • AY955 Helsinki-Copenhagen

  • AY956 Copenhagen-Helsinki

  • AY1141 Helsinki-Warsaw

  • AY1142 Warsaw-Helsinki

  • AY1341 Helsinki-London Heathrow

  • AY1342 London Heathrow-Helsinki

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