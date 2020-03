Parturi-kampaajalta suorat sanat flunssaisille asiakkaille: ”Olen joutunut sanomaan, että kiitos ja hei”

Koronavirus on noussut asiakkaiden ykköspuheenaiheeksi, parturi-kampaaja kertoo.

Koronavirustartuntojen määrä on kasvanut huomattavasti Euroopassa, ja Suomessakin pohditaan erilaisia varotoimia niin yrityksissä kuin valtion tasollakin.

Esimerkiksi Saksassa oli tiistaina todettu 165 tartuntatapausta, mutta perjantaiaamuun mennessä tapausten määrä oli kasvanut jo 545:een. Suomessa on todettu tähän mennessä yhteensä 15 tartuntaa ja Ruotsissa 94.

Ilta-Sanomien torstaina haastattelema Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti piti Suomessa tilanteen ryöpsähtämistä epätodennäköisenä. Siitä huolimatta viranomaiset kehottavat kiinnittämään huomiota varsinkin käsihygieniaan.

THL kertoo, että hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Käsihygieniasta huolehtiminen on erityisen tärkeää sellaisilla aloilla, jossa asiakkaita kohdataan lähietäisyydeltä ja kohtaamisia on päivän aikana useita.

Helsingin Töölönlahdella sijaitsevan parturi-kampaamo Teoksen yrittäjä ja liikevastaava Emmi Rantanen kertoo, että kampaamoalalla hyvä käsihygienia on itsestäänselvyys.

– Siitä täytyy pitää tällä alalla erityisesti huolta. Siitä ei tarvitse erikseen sanoa ja se on muutenkin monella mielessä, hän sanoo.

Rantanen kertoo, että viime aikoina asiakkailla on ollut kaksi suurta puheenaihetta: se, että talvea ei tullutkaan ja koronavirus. Virus puhuttaa erityisesti työkseen matkustavia asiakkaita.

– He miettivät tätä selkeästi enemmän. Muilla on yleisfiilis selvästi sellainen, että ei tässä ole aihetta paniikkiin tai mitään hätään. Joitakin on vähän naurattanut, kun ovat kuulleet ihmisten hamstraavan elintarvikkeita, Rantanen sanoo.

– Minusta tuntuu, että koronavirus on saanut ihmiset varpailleen ja pelaamaan varman päälle, mikä on tietysti hyvä asia.

Rantasen kampaamotuoliin ei ole viime aikoina istunut selvästi oireilevia asiakkaita, mutta jos näin käy, hän saattaa pyytää asiakasta varaamaan uuden ajan.

– Jos tauti on selvästi tosi pahasti päällä, niin asiakkaan kanssa voidaan sopia, että varattu aika siirretään muualle. Työntekijöitä ei voi pakottaa ottamaan vastaan selvästi sairasta asiakasta. Se ei ole kenenkään etu ja jos työntekijä sairastuu, niin se on taloudellinen menetys kun pitää jäädä sairauslomalle, yrittäjä sanoo.

– Omista asiakkaistani muistan muutaman tapauksen, jolloin on istuttu penkkiin ja kerrottu, että nyt on kuumetta. Silloin olen joutunut sanomaan, että kiitos ja hei, hän lisää.

Rantanen kertoo toivovansa asiakkaiden ymmärtävän, ettei kampaajalle kannattaisi mennä silloinkaan, kun sairaustapaus on sattunut perhepiirissä.

– Välillä olen kuullut aika hurjiakin juttuja. Ei kampaajalle pitäisi tulla silloinkaan, kun vaikkapa esimerkiksi oma lapsi on oksennustaudissa. Mieluummin asiasta kannattaa soittaa ja varmistaa asia etukäteen.