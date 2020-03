Kommentti: Koronakriisi osoittaa, että euroon luotetaan epävarmoina aikoina

Osakemarkkinoiden syöksy ja koronaviruksen aiheuttama epävarmuus ovat vahvistaneet euroa ja painaneet euroalueen viitelainojen tuottoja. Tämä heijastelee luottamusta Euroopan keskuspankkiin ja sen aiemmissa finanssikriiseissä osoittamaan toimintavalmiuteen, Vesa Varhee kirjoittaa.

Yhdysvalloista puhjennut osakemarkkinoiden korjausliike ja koronaviruksen aiheuttama epävarmuus talouden yleisestä suunnasta ovat nostaneet euron arvoa suhteessa dollariin. Samalla euroalueen viitelainatuotot ovat painuneet takaisin pohjalukemiin. Euroon siis luotetaan, vaikka yhteisvaluutta-alueen yhtenäisyys rakoilee.

Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla pitkään muhinut korjausliike alkoi helmikuun lopulla, kun sijoittajat heräsivät koronaviruksen Kiinan teollisuudelle aiheuttamiin ongelmiin.

Kohtalainen osa etenkin Applen kaltaisten teknologiajättien tuotteista valmistetaan ainakin osittain Kiinassa tai kootaan siellä valmistetuista komponenteista, joten epidemian Kiinassa aiheuttamat karanteenit vaaransivat etenkin teknologiayritysten tulosodotukset. Viruksen levitessä seuraa tekivät lentoliikenne ja amerikkalaisille kiinalaisia tuotteita välittävät vähittäiskaupat kuten Walmart.

Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden suurimmat teollisuusyritykset kattava S&P 500 -indeksi on laskenut helmikuun 20. päivästä lukien runsaat 10 prosenttia, eikä edes Yhdysvaltojen keskuspankin Federal Reserven yllättävä koronalennus tilannetta rauhoittanut, korkeintaan pysäytti luisun hetkeksi.

Syöksystä huolimatta indeksi on kuitenkin edelleen runsaat 10 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Osakekurssit nousivat koko syksyn, kun keskuspankki oli ilmaissut, ettei enää pidä ohjauskorkojen nostoa tarpeellisena.

Toisaalta presidentti Donald Trumpin ajama voimakkaan elvyttävä budjettipolitiikka voimisti tulosodotuksia, ja itseään ruokkiva nousukierre jatkui ja voimistui.

Helmikuun lopulla nouseva, pörssislangilla härkämarkkina, muuttui taloustieteilijä Paul Krugmanin teknokuplan aikaan keksimän ilmaisun mukaan kojoottimarkkinaksi. Krugman viittasi piirroselokuvista tuttuun Kelju K. Kojoottiin, joka maantiekiitäjiä jahdatessaan säännöllisesti juoksee kuilun reunan yli ja jatkaa juoksua ilmassa, kunnes sattuu vilkaisemaan alaspäin ja huomaa pudota.

Koronavirus saattoi olla vilkaisun laukaissut signaali, mutta yhtä hyvin jokin algoritmi on voinut huomata jonkin osakkeen kurssin ylittävän algoritmin sille asettamat tavoitteet ja ryhtynyt kotiuttamaan voittoja.

Jännittyneessä tilanteessa pienikin häiriö voi kääntää itseään ruokkineen nousun samalla tavoin itseään ruokkivaksi sukellukseksi, jonka voi odottaa päättyvän vasta, kun kurssit ovat perusteltavissa tulosodotuksin tai Kelju K. saa tukevaa maata käpäliensä alle.

Osakekurssien sukellus heijastui dollariin, joka on helmikuun 20. päivän jälkeen painunut yli 112 jenistä 105 jenin tuntumaan. Samalla euro on noussut alle 1,08 dollarista 1,13 dollariin.

Euroalueen turvallisimpana pitkäaikaisena sijoituskohteena pidetyn Saksan kymmenvuotisen viitelainan jälkimarkkinatuotto on laskenut -0,4 prosentista alle -0,7 prosenttiin. Yhdysvaltojen vastaava lainatuotto on laskenut 1,5 prosentista 0,8 prosentin tienoille. Yhdysvallat maksaa velastaan riskilisää suhteessa Saksaan ja Ranskaan, jonka lainatuotto on laskenut vähän yli -0,2 prosentista alle -0,3 prosentin.

Yhdysvaltojen velanoton riskilisää on helppo perustella presidentti Trumpin suhdannemielessä järjettömillä verokevennyksillä, jotka rahoitetaan lisävelalla.

Koronavirus lisää velkaantumisen riskejä, jos Kiina päättääkin vähentää ulkomaisia sijoituksiaan. Kiinan keskuspankki on lainannut Yhdysvaltojen liittovaltiolle runsaat tuhat miljardia dollaria, pääosin sijoittaakseen Kiinan vientituloja.

Jos korona leikkaa kiinalaisyritysten vientiä Yhdysvaltoihin, keskuspankin dollarivarannot laskevat ja sijoitustarve vähenee. Jos Trump jatkaa virassaan ja poukkoilevaa ”kauppasota vai ei” -politiikkaansa Kiinaan nähden, hän saattaa jonain aamuna herätä havaitsemaan, että Kiina sen enempää kuin Japanikaan ei enää halua lisätä dollaririskejä, vaan on alkanut myydä omistamiaan liittovaltion obligaatioita.

Tämä ajaisi Yhdysvaltojen korkotason nopeaan nousuun ilman, että Federal Reservellä on keinoja sitä torjua.

Luottamus euroon ja etenkin Saksaan heijastelee eniten luottamusta Euroopan keskuspankkiin ja sen aiemmissa finanssikriiseissä osoittamaan toimintavalmiuteen.

Vaikka EU:n ja euroalueen poliittinen yhtenäisyys on vähissä ja kärsii liittokansleri Angela Merkelin Saksan ruoriin jättämästä tyhjiöstä, EKP:n luotetaan pitävän talouden käynnissä.

Lisätukea euro näyttäisi saaneen EU:n ulkoministerien ilmoittamasta tuesta Kreikan rajavalvonnalle ja siitä, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron ajoi eläkeuudistuksensa parlamentin alahuoneessa läpi nopeutetulla menettelyllä. Tämä saattaa ajan mittaan vahvistaa Ranskan erittäin heikkoa valtion taloutta ja uudistaa sen rakenteita markkinatalouden tasalle.

Kaiken kaikkiaan näyttäisi siis siltä, että Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin yritys kohentaa omaa kansansuosiotaan kiristämällä EU:lta tukea sotaseikkailulle Syyriassa olisikin yhtenäistänyt EU:n torjumaan Erdoganin pakolaisgambiittia ja kiristysyritystä.

Markkinoiden luottamus euroon pitää alueen korkoja vakaana ja ostaa euromaiden hallituksille aikaa uudistaa talouksiensa rakenteita Saksan Harz-paketin antaman mallin mukaiseksi.

Suomen kannalta tilanteessa lohdullista on se, että EU tukee yhtä alueen itäistä ulkorajaa valvovaa valtiota. Se auttanee Suomeakin toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla, jos Suomeen aletaan taas pyrkiä EU:n ulkopuolelta.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.