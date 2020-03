”Ei sitä koskaan tiedä milloin on pommi kyydissä” – taksikuskit kertovat, kuinka korona vaikuttaa tavallisiin kyyteihin

Taksi Helsinki ja Lähitaksi suunnittelevat kuljettajille ja taksiyrittäjille annettavaa ohjeistusta.

Myös taksialalla pohditaan varautumista koronaviruksen leviämiseen. Pohdinta on luontevaa, sillä ovathan sairaaloihin matkustavat ja sieltä kotiin tahtovat ihmiset merkittävä asiakasryhmä.

Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen kertoo, että yritys työstää parhaillaan kuljettajille annettavaa ohjeistusta siltä varalta, että matkustajaksi tulee selvästi sairastunut henkilö.

– Onhan tässä paljon ihmiskontakteja päivässä. Näissä mennään viranomaisten ohjeistuksen pohjalta. Mehän emme ole taksikuskien työnantajia, mutta annamme heille silti ohjeistuksia, Kantonen sanoo.

Toimitusjohtajan mukaan Taksi Helsingin kuljettajilta on tullut heille joitakin aiheeseen liittyviä kysymyksiä, mutta paniikin tynkääkään ei ole ilmassa.

– Tietysti oletetaan, että myös viranomaiset ohjeistavat myös sairastuneita henkilöitä siitä miten tulee toimia.

Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen kertoo, että yrityksessä keskusteltiin koronaviruksesta viimeksi tänään. Myös heillä on suunnitteilla kuljettajille ja taksiyrittäjille annettava ohjeistus.

– Lähtökohta on se, että seuraamme viruksen leviämistä, viranomaisten ohjeistuksia ja niihin liittyviä suojaustoimenpiteitä. Aiomme ohjeistaa, kuinka flunssaisen, yskivän ja aivastelevan asiakkaan tulee toimia, Pentikäinen sanoo.

Lähitaksi kehottaa kuljettajiaan kaikenlaisten viruksen leviämistä vaikeuttavien toimenpiteiden tehostamiseen. Tämä voi Pentikäisen mukaan tarkoittaa esimerkiksi käsidesin käyttöä ja entistä tarkemman huomion kiinnittämistä autojen sisäpintojen puhtauteen.

– Autojen puhtaus ja turvallisuus on tietysti jo ihan peruslähtökohta. Suositellaan muutenkin, että yleisiä tartuntapintoja kuten ovenkahvoja desinfioidaan säännöllisesti muutenkin, Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen kertoo Lähitaksin olleen yhteydessä muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, jonka yleisviesti oli hänen mukaansa rauhoittava.

– Suomesta on löytynyt kymmenes tapaus, eikä ilmeisesti ole vielä akuuttia riskiä taudin leviämisestä. Käsihygieniaa kehotetaan lisäämään ja edistämään. Muutkin viranomaisten yleiset ohjeet ovat meillä voimassa.

– Meillä on tietysti se erityispiirre verrattuna moneen muuhun palvelutoimialaan, että palvelutuokio on aika intiimi. Ollaan hyvinkin rajatussa tilassa ja perusteltu kysymys on, että miten mahdollinen tauti siinä tilassa tarttuu. Iloksemme olemme havainneet, että myös kuljettajat seuraavat tilannetta rauhallisin mielin, Pentikäinen jatkaa.

Kuljettajia ei huolestuta

Helsingin taksikuljettajia koronavirus ei vielä suuremmin huolestuta, mutta asia on monen mielessä. Taksi Helsingin autoa ajava Tommi Wikström kertoo, että asiakas on otettava kyytiin, vaikka tämä vaikuttaisi miten sairaalta hyvänsä.

– Siinä on huono toimia muuten kuin meidän täytyy toimia. Kyllä asiakas viedään sairaalaan, Wikström tokaisee.

– Kun sairaalasta tuodaan ja viedään ihmisiä, turisteja ja kaikenlaista liikemiestä, niin ei sitä koskaan tiedä milloin on pommi kyydissä. Ei sitä liikaa parane ajatella, ei tässä muuten uskaltaisi töitä tehdä. Maailmassa piisaa vaaroja muitakin.

Kuljettaja kertoo koronavirusasian olleen hänen mielessään viime aikoina, mutta toistaiseksi hän tyytyy seuraamaan tilanteen kehittymistä. Viruksen leviämistä suurempaa huolta hän kantaa taksialan yleisestä tilanteesta.

– Elanto on tiukassa, hän sanoo.

Kovasen taksia ajava Konstantin Nikolaevskii puolestaan uskoo, että koronavirus on saanut ehkä turhankin suurta huomiota siihen nähden, miten vähän tartuntoja on Suomessa todettu. Toisaalta asia mietityttää esimerkiksi lentokentällä, kun lento Italiasta tai Kiinasta laskeutuu.

– En tiedä, onko minulla ollut sairastuneita kyydissä. Luulen, että siitä ei kannata huolestua.

Samalla taksitolpalla kyytiä odottava Ville Päivinen taas kertoo, että ei ole nähnyt vielä toistaiseksi mitään tavallisesta poikkeavaa.

– Kyllähän täällä joka päivä joku pärskii autossa, eikä siitä ota selvää mikä heitä vaivaa, hän sanoo.

Päivinenkään ei ole varsinaisesti huolissaan. Hän kertoo, että tartuntoja on todettu Suomessa niin mitätön määrä, ettei hän ole edes ajatellut koko asiaa. Mahdollisia varotoimenpiteitä hän kertoo miettivänsä sitten, jos koronavirus alkaa levitä Suomessa voimakkaasti.

– Enemmän huolestuttaa se, että nyt on vähän liian vähän kyytejä, Päivinen naureskelee.