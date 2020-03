Helsinki estää näkövammaisten aurinkovoimalan ”ulkonäkösyistä”

Helsingin kaupunki haluaa hiilineutraaliksi, mutta Näkövammaisten liiton aurinkopaneelihanke ei käy.

Näkövammaisten liitto on joutunut ihmeellisen ongelman eteen, kun liitto haluaisi rakentaa omilla varoillaan päätoimipaikkansa Iiriksen katolle aurinkopaneelit, mutta Helsingin kaupunki haluaa kieltää sen.

IS kysyi liitolta, mistä on kyse.

– Liitolla on ollut pidempään aurinkovoimalahanke 25 000 neliön kokoiselle Iirikselle Itäkeskuksessa. Liitolla on rahoitus hankkeelle kunnossa, yhteiskunta on tukenut sitä 50 000 eurolla eli 25 prosentilla kustannuksista, Näkövammaisten liiton talous- ja henkilöstöjohtaja Vesa Tuunainen kertoo Ilta-Sanomille.

Viime vuoden lopulla Helsingin julkisivulautakunta päätyi vastustamaan hanketta sillä perusteella, että rakennuksen ulkonäkö muuttuisi. Rakennus valmistui vuonna 2003.

12.12.2019 saatu kielteinen päätös oli viranhaltijapäätös. Liiton mukaan perustelu on heikko monestakin syystä.

Kehuttu ilmastotekona ja rahoitus kunnossa

– Ensinnäkin hanketta kehuttu hyvänä ilmastotekona. Siitä kertoo se, että Business Finland myönsi hankkeelle 50 000 euron tuen. Rakentaja olisi Helen Oy eli entinen Helsingin energia, Tuunainen sanoo.

Tuunaisen mukaan Helsinki ei voi tällaisella kielteisellä linjauksella voittaa ilmastotaistelua, jos mitään muutoksia ei voi tehdä.

– Lautakunta hyväksyisi kyllä katolle tulevat aurinkopaneelit, mutta ei seinäpinnalle tulevia paneeleja. Taustalla on se, että lautakunta pyysi oma-aloitteisesti lausuntoa talon alkuperäiseltä suunnittelijalta Rainer Mahlamäeltä, jonka kanta ilmeisesti painoi lautakunnan kannassa, Tuunainen sanoo.

– Mahlamäen lausunnossa sanotaan, että paneelien osuus seinän pinta-alasta olisi lähes puolet. Lautakunnan kuvista talosta ennen paneelien asentamista ja asentamisen jälkeen näkyy kuitenkin selvästi, että aurinkopaneeleja olisi seinäpinnoilla vain aivan ylhäällä etelänpuoleisilla seinäpinnoilla eli pinta-ala olisi pieni osa seinän pinta-alasta, Tuunainen painottaa.

”Paneelit katolle”

Helsingin kaupungin mukaan Näkövammaisten liiton hanke muuttaisi Iiris-talon ja Itäkeskuksen alueen ilmettä.

– Näkövammaisten liitto on hakenut julkisivun muuttamista. Julkisivusta osa muutetaan täysin aurinkopaneeliksi, Helsingin rakennusvalvonnan korjaus- ja muutosrakentamisesta vastaava lupayksikön päällikkö Salla Mustonen selvittää.

Mustonen muistuttaa, että Iiris-talo on merkittävä julkinen rakennus Itäkeskuksessa. Iiris-taloa on esitelty kansainvälisissä alan julkaisuissa.

Iiris-talo sijaitsee näkyvällä paikalla Helsingin Itäkekuksessa.

Mustonen kertoo, että kaupunki on kehottanut Näkövammaisten liittoa sijoittamaan aurinkopaneelit näkymättömämmin. Paneelit voitaisiin sijoittaa kattopinnoille.

– He ovat halunneet sijoittaa aurinkopaneeleita julkisivulle. On nähty, että näin merkittävässä rakennuksessa pelkästään se, että tuotetaan aurinkoenergialla sähköä, ei ole riittää peruste tehdä merkittävää muutosta rakennukseen.

Näkövammaisten liitto kummaksuu

Näkövammaisten liitossa kielteinen päätös ihmetyttää kovasti. Tuunainen ihmettelee perusteluja.

– Arvostetun arkkitehdin lausunnolla on liikaa painoarvoa. Se ei sovi mitenkään siihen Helsingin tavoitteena on pääsy hiilineutraaliksi. Aikooko Helsinki estää muita vastaavia aurinkovoimaloita rakennusten ulkoasun pienen muuttumisen perusteella?

Hänen mukaansa se, että aurinkopaneelit hyväksyttäisiin Helsingissä vain katoille, vesittäisi Helsingin tavoitteen ja siihen on selvät syyt, jotka lautakunnan ja arkkitehdin pitäisi ymmärtää.

– Helsingin rakennuskannan katot ovat yksinkertaisesti sellaisia, ettei monillekaan katoille voi paneeleja asentaa, siksi on otettava mukaan myös pieni osa seinäpinta-alasta rakennusten seinien yläosista. Näinhän toimitaan myös Helsinkiä paljon aurinkovoiman käytössä edellä olevissa kaupungeissa, kuten Berliinissä.

Liitto ei kuitenkaan tyytynyt päätökseen, vaan teki oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisten käsittelyyn liittyy lisäksi liiton mukaan erikoisia piirteitä.

– Saimme tiedon kielteisestä päätöksestä juuri joulun alla, mutta teimme heti oikaisuvaatimuksen jo 20.12.2019. Vaikka tällaiset vaatimukset pitäisi käsitellä viivytyksettä, emme ole vieläkään saaneet päätöstä oikaisuvaatimuksestamme, hän kertoo.