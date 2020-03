Kommentti: Talouskriisi voisi pelastaa Sanna Marinin hallituksen – onko tässä koronaviruksen yllätysvaikutus?

Koronavirus uhkaa suistaa Suomen talouskriisiin. Uhka voisi jopa pelastaa hallituksen yhtenäisyyden, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen

Hallitus on määrittänyt hallitusohjelmassaan tavoitteekseen työllisyyden hoidon, julkisen talouden tasapainottamisen vuoteen 2023 mennessä ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan. Kaiken perusta on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ja talouden kasvu. Tavoitteena on, että työllisten määrä lisääntyy 60 000 henkilöllä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen linjauksia on epäilty.

Kriitikot uskovat, että talous ei kasva toivotulla tavalla, työllisyysaste ei nouse ja julkisen talouden jakopolitiikasta pitäisi itse asiassa siirtyä säästöihin. Hallitusohjelman linjaukset jäävät taivaanrannan maalailuksi, kun talouden todellisuus paljastuu. Sitä ei vain haluta vielä tunnustaa, hallituksen harjoittaman talouspolitiikan kriitikot sanovat.

Hallituskriisiä tai jopa hallituksen kaatumista syksyllä on veikkailtu – ellei jopa toivottu.

Etlan tuore raportti muistuttaa, että hallitusohjelman mukaan hallitus kertoo pääsevänsä julkisen talouden tasapainottamisessa tavoitteeseen ”normaalin kansainvälisen talouskehityksen oloissa.”

Mitä sitten on normaalia heikompi talouskehitys?

Miten sitä mitataan?

Juuri tähän Etlan tuore raportti yrittää antaa työkaluja.

Heikoksi talouskehitykseksi määritellään tiettyä tilastollista poikkeamaa huonompi bruttokansantuotteen (bkt) kehitys. Vakava häiriötila euroalueella merkitsee, että euroalueen bruttokansantuote supistuu vähintään 0,5 prosenttia kahtena vuosineljäksenä peräkkäin. Suomessa häiriötila voisi esimerkiksi olla silloin, kun Suomen bruttokansantuote supistuu vähintään 1,0 prosenttia kahtena vuosineljäksenä peräkkäin.

Viimeksi näin kävi 2008-2009 finanssikriisin aikana.

Talouden pääsy takaisin nousu-uralle kesti vuosia.

Etlan muistiossa on hahmoteltu kaksi vaihtoehtoista heikon talouskehityksen skenaariota sekä laskettu niiden vaikutukset Suomen tuotantoon, työllisyyteen ja julkisen talouden tasapainoon. Ensimmäisessä, poikkeuksellisen kehityksen vaihtoehdossa työllisyysaste putoaisi alle 72 prosentin. Häiriö olisi lyhytkestoinen, talous toipuisi nopeasti.

Nyt tilanne on se, että Kiinasta vuodenvaihteessa lähtenyt koronavirus on ajamassa globaalia taloutta seinää vasten. Ihmiset ja tavarat eivät liiku, pörssikurssit matelevat ja konkurssiaalto uhkaa.

Moni firma on vaikeuksissa kun markkinat katoavat alta.

Tämä kaikki tietää monenlaista harmia myös Suomelle, ja Etlan mainitsema heikon kehityksen vaihtoehtokin voi olla lähellä: talous kyntäisi pitkään, pahimmillaan vuosia.

Tässä vaihtoehdossa työllisyysaste jäisi 71 prosenttiin – pahimmillaan.

Miten Marinin hallitus toimisi heikon talouskehityksen tilanteessa?

Vaikkapa näin.

Ensi odotetaan valtiovarainministeriön suhdanne-ennuste, mikä tule huhtikuussa. Sen jälkeen todetaan, että 75 prosentin työllisyysaste ei toteudu, kiitos koronaviruksen maailmantalouteen tekemän kuprun. Työpaikkoja ei tule lisää, työttömyys kasvaa. Hallitus ilmoittaa, että hallitusohjelmassa mainittua normaalia kansainvälistä talouskehitystä ei enää ole.

Suunta kääntyy.

Hallitus siirtyy hoitamaan työttömyyttä, turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä palveluja ja myös etsimään säästöjä sekä tukemaan yrityksiä.

Budjetin menokehykseen tehdään lennossa miljardin euron ylitys. Se tarkoittaa lisää velkaa, jos ei haluta tehdä rajuja leikkauksia julkisiin palveluihin. Julkisen talouden tasapainottaminen siirtyy hamaan tulevaisuuteen; kuten hallituksen yhtenäisyyttä koetteleva ilmastonmuutoksen torjuntakin.

Talouskriisin torjunta on tärkeämpää.

Mikä tärkeintä, hallituspuolueet löytävät toisensa.

Pinnan alla kuplivat riidat unohdetaan.

Yhtäkkiä pääministeri Marin ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) ovatkin 2020-luvun eskoahoja ja iiroviinasia, jotka joutuvat yhdessä tekemään kipeitä talouspäätöksiä – jotta Suomi pelastuu.