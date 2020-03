Matkustajaa epäiltiin koronaviruksen kantajaksi – VR joutui varsinaiseen tulikokeeseen

Koronavirus on pakottanut yritykset suunnittelemaan työntekijöidensä eristämistä. Myös moni työmatka on nyt peruttu.

VR ehti saada ensituntuman koronaviruksen vaikutuksiin, kun Italiasta palanneella matkustajalla epäiltiin tartuntaa. Tuolloin yhtiö vei naisen käyttämän junavaunun erityispuhdistukseen. Koronaepäily osoittautui myöhemmin aiheettomaksi.

– Meillä on varautumissuunnitelmat aika pitkällä arkipäivänäkin, kertoo VR.n viestintäjohtaja Tatu Tuominen.

Tuomisen mukaan yhtiössä on noudatetaan yleisellä tasolla THL:n koronaviruksen varalta antamia ohjeita.

– Perinteisesti seuraamme tilannetta tarkasti. Käsihygienia on tärkeää, huolehdimme siitä, että saippuapulloissa on saippuaa, Tuominen kertoo.

Hänen mukaansa junien siivousta on tehostettu, ja siivouksessa käytetään enemmän desinfioivia aineita, vaikka esimerkiksi kosketuksen ja hengityksen kautta leviävä virus ei ilmeisesti säily esimerkiksi pöytäpinnoilla tartuttavana muutamaa tuntia kauempaa.

– Varotoimenpiteenä on varattu hengityssuojia ja suojakäsineitä siltä varalta, että joku tartuntaepäilytapaus junassa tulisi.

Hengityssuojaimet on ensisijaisesti tarkoitettu sairastuneelle sekä henkilöstölle. Matkustajat pyritään Tuomisen mukaan siirtämään vähintään parin penkkirivin päähän. Varsinaista tartuntaa ei pystytä varmistamaan junassa, mutta henkilökunta ottaa tilanteessa yhteyttä asiantuntijalääkäreihin.

Jälkeenpäin muiden junavaunussa istuneiden ja mahdollisesti altistaminen saattaa Tuomisen mukaan olla hankalaa.

– Kuka tahansa on voinut ostaa lipun automaatista, eikä me jälkeenpäin tiedetä kuka siinä on istunut, jos se ei siinä paikan päällä selviä, Tuominen kertoo.

Myös Nokia on varautunut useilla tavoilla koronaviruksen leviämiseen. Yhtiön mukaan tilannetta seurataan henkilöstön turvallisuuden takaamiseksi.

– Tähän mennessä olemme ryhtyneet jo moniin toimiin useissa maissa, kuten rajoittaneet matkustamista, ottaneet käyttöön etätyöskentelyä, sekä joissakin tapauksissa myös vapaaehtoista karanteenia, lisänneet toimistojen siivousta ja desinfiointia, yhtiöstä kommentoidaan Taloussanomille.

Monet Suomessa toimivat yritykset ovat tarkentaneet sisäisiä ohjeitaan välttääkseen koronavirustartuntoja. Ohjeita tartuntojen välttämiseksi on jakanut muun muassa THL, ja torstaina myös työnantajia edustava Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi oman ”huoneentaulunsa” yrityksille.

EK suosittelee yrityksiä varautumaan koronaviruksen mahdolliseen laajamittaiseen leviämiseen muun muassa parantamalla käsihygieniaa.

Koronaviruksen riskialueilla, kuten Kiina, Etelä-Korea, Iran ja Pohjois-Italia, matkustusta tulee välttää ja siltä palanneiden kannattaa kertoa mahdollisista flunssaoireistaan puhelimitse työterveyshuoltoon.

– Perusasioilla pääsee jo pitkälle, toteaa EK:n yritysturvallisuudesta vastaava asiantuntija Markku Rajamäki.

Hän arvioi suurten yritysten varautumisen olevan kohtalaisen hyvällä tasolla, joilla voi olla varautumiseen tarvittavaa henkilöstöä.

– Sikainfluenssa ja lintuinfluenssa opetti paljon, eikä tässä ole sinänsä uutta. Samoja malleja voi hyödyntää yhä, Rajamäki toteaa.

Hänen mukaansa EK:n julkaisemat ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti pk-yrityksille, joilla ei välttämättä ole resursseja irrottaa aikaa ja väkeä koronaan varautumiseen.

Tartunnan ehkäisyn lisäksi yrityksien pitäisi myös varautua koronaviruksen leviämiseen nykyistä paljon laajemmalle. Rajamäki kehottaa käyttämään ajan hyödyksi, ja varautumaan muun muassa etätöihin ja tilapäistyövoiman käyttöön.

– Voi miettiä, mitä eri toiminnoissa, esimerkiksi varastoissa, tehtaalla, huollossa, toimihenkilötehtävissä ja asiakaspalvelussa tarkoittaisi se, jos 5–10 prosenttia työvoimasta on samaan aikaan sairaana, Rajamäki sanoo.

– Tällaisiin tilanteisiin voi mahdollisuuksien mukaan kehittää eri toimintatapoja. Voi myös miettiä, voisiko ihmisten altistumista vähentää esimerkiksi työvuoro- tai istumapaikkajärjestelyillä, etteivät työntekijät olisi liian lähekkäin.

Koronavirus voi vaikuttaa myös yrityksen alihankinta- tai tarvikehankintaan. Esimerkiksi Apple varoitti sen iPhone-tuotannon todennäköisesti jäävän tavoitteista, koska tarvittavia osia ei koronakaranteenien ja -tartuntojen takia pystytä tuottamaan tavalliseen tahtiin.

– Varmaan esimerkiksi Kiinan varaosa- ja hyödyketuotannosta vahvasti riippuvat yritykset ovat jo huomanneet, mitkä ne käytännön vaikutukset ovat, Rajamäki toteaa.

Myös muiden yritysten on syytä hänen mukaansa pohtia mitä tapahtuu, jos koronaviruksen leviäminen vaikuttaa omien yhteistyökumppaneiden tai alihankkijoiden toimintaan.

Esimerkiksi Nokia kertoo Taloussanomille, että yhtiö on hajauttanut tuotantoaan maailmanlaajuisesti välttääkseen paikalliset häiriöt kuten kuljetusongelmat ja poliittiset riskit.

– Tuotantoverkostomme käsittää 25 tehdasta ympäri maailman ja kuusi asiakaspalvelukeskusta. Sen seurauksena emme ole riippuvaisia yhdestä sijainnista tai yksiköstä.

Yhtiön viestinnän mukaan Nokia on myös jatkuvasti yhteydessä alihankkijoihin, ja pyrkii varmistamaan vaihtoehtoisia toimittajia.

– Tästä huolimatta on mahdollista, että saatamme kohdata joitakin väistämättömiä viiveitä tuotteiden toimituksissa, Nokialta kerrotaan.