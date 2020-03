Kehitysvammayhdistys huomasi rahojensa huvenneen oudosti – katala kirjanpitäjä pumppasi 300 000 euroa uhkapeleihin

Kehitysvammaisten toimintaan keskittynyt lahtelainen Sylvia-koti yhdistys menetti lähes 300 000 euroa törkeässä kavalluksessa. Rahat kavalsi yhdistyksen kirjanpitäjänä ollut nainen viiden vuoden aikana.

Vuonna 1990 syntynyt kirjanpitäjä tuomittiin vuoden ja yhdentoista kuukauden ehdolliseen vankeuteen Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Hänet määrättiin lisäksi sadaksi tunniksi yhdyskuntapalveluun.

Tuomio sisältää törkeän kavalluksen lisäksi myös törkeän kirjanpitorikoksen ja petoksen. Petoksessa on kyse 7 500 euron tekaistusta laskusta, jonka rahat kirjanpitäjä ohjasi tililleen.

Naisen on korvattava vilpillä saamansa noin 294 000 euroa yhdistykselle. Perheellisellä naisella ei ole mitään omaisuutta, joka olisi voitu takavarikoida vakuutena. Hän on uudessa työpaikassa ja kuukausiansio on säännöllinen.

Kavaltamansa rahat nainen käytti nettipeleihin, joita saattoi pelata kotoa käsin.

Kavallussumma kasvoi vuosi vuodelta. Ensimmäisenä vuotena summa oli runsaat tuhat euroa, seuraavan vuonna summa kolminkertaistui ja seuraavana jo kymmenkertaistui. Kahtena viimeisenä vuotena summat olivat yli 100 000 euroa.

Suuri kavallus oli mahdollinen, koska kirjanpitäjän työ oli itsenäistä. Hän maksoi väärien kulutositteiden mukaisia summia pankkitileilleen ja muokkasi sähköisiä tiliotteita siten, että maksut olisivat menneet yhdistyksen käyttämille vakiintuneille toimittajille. Hän pystyi peittämään jälkensä hyvin.

Kun summat kasvoivat, alkoivat vaikutukset tuntua yhdistyksen toiminnassa ja teot paljastuivat vähitellen. Jo esitutkinnassa nainen myönsi syyllisyytensä. Oikeudessa hän oli katuvainen.

Syyttäjä vaati naiselle yli kahden vuoden ehdotonta vankeutta. Käräjäoikeus päätyi kuitenkin lyhyempään tuomioon, koska nainen hakeutui viime vuonna peliriippuvuutensa vuoksi hoitoon ja hänelle on uusi pysyvä työsuhde.

Käräjäoikeus antoi tuomion jutussa torstaina.