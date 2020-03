WHO varoittaa jo ”tietoepidemiasta” – suomalaisia koronassa askarruttaa erityisesti yksi asia

Monet suomalaiset ovat soittaneet korona-neuvontaan Italian-loman jälkeen. Kysymykset ovat yleensä asiallisia. Internetissä oudot suositukset ja huhut leviävät.

Helsingin kaupungin avaaman koronavirusneuvonnan puhelin soi tiuhaan, mutta numerosta vastattiin silti nopeasti keskiviikkona. Tiistaina vastattuja soittoja kirjattiin noin 250 kappaletta.

Valmiudessa on kymmenkunta terveysammattilaista eri vuoroissa ja toimipisteissä Helsingissä. Ilta- ja yöaikana saa myös neuvontaa. Soittoja tulee myös jonkin verran muualta Suomesta.

Maailmalla ja internetissä velloo villejä neuvoja, huhuja ja salaliittoja viruksesta, mutta ainakin neuvontanumeroon tulevien soittajien kysymykset ja huolet ovat pääosin hyvinkin asiallisia.

Turhiakin pelkoja soittajilla on, vaikka kysyjälle ne eivät turhia olekaan.

– Ihmisellä on oikeus olla amatööri terveysasioissa ja kysyä. Kyllähän virus epätietoisuutta herättää, Tampereen terveysneuvonnan numerosta vastaava sairaanhoitaja Petri Kara sanoo.

Yksi pyyntö toistuu.

– Kaikkihan niitä tutkimuksia ja testejä haluaisivat, mutta THL on aika tarkkaan rajannut, kenelle niitä tehdään. On flunssaoireita ja jokin hyvin kaukainen kontakti johonkin ihmiseen joka on ollut Italiassa, Helsingin kaupungin korona-neuvonnasta kuvattiin yleisimpiä yhteydenottoja.

Jos ei ole matkustanut epidemia-alueella tai ollut yhteydessä potilaaseen tai oireet eivät sovi tautiin, testiä ei tehdä. Näin varmistetaan sekin, että vasta hiljattain kehitettyä testiä riittää oikeille tarvitsijoille.

” Osa elää ehkä sitten omassa vahvistusharhassaan.

Uutiskanava CNN:n mukaan viruksen ympärillä on keskusteluita esimerkiksi siitä, voiko viruksen altistumisen estää suihkuttelemalla päälleen kemikaaleja, kuten 75-prosenttista etanolia, peretikkahappoa, kloroformia tai jopa pelkkää seesamiöljyä sivelemällä.

Kemikaaleilla voi tehostaa viruksen hävittämistä ja puhdistamista, mutta jos virus olisi jo elimistössä, tällaisilla aineilla nenän limakaljojen tai ihon puhdistaminen ei auta vaan on jopa vaarallista.

– Kaikenlaista on kyllä kysytty puhdistusaineista alkaen. Kysytään, että millä puhdistusaineilla pitää pintoja puhdistaa, että virus kuolee. Ei sellaista ohjeistusta ole eikä tarvita. Ihan normaali puhdistus riittää, eikä mitään ihmeellisiä myrkkyjä. Korona ei edes elä erityisen hyvin pinnoilla, korona-neuvonnasta kerrotaan.

Myös THL sanoo, että pintojen osuutta viruksen leviämisessä ei nykyarvioiden mukaan pidetä merkittävänä.

Uskomustietoa liikkuu myös erilaisista rohdoista ja lisäravinteista, joilla voisi estää virustartunnan. Viruspelko voi saada ihmisiä ostamaan erilaisia lisäravinteita ja aineita, joiden vaikuttavuudesta ei ole tieteellistä näyttöä.

Suomalaisilla maalaisjärkeä

Viruksen ympärillä leviää niin paljon väärää tietoa, että WHO, Maailman terveysjärjestö, kutsuu ilmiötä jo ”tietoepidemiaksi”. Ongelmaa kuvaa, että terveysjärjestö jalkautui sosiaaliseen mediaan liittymällä jopa mobiilisovellus TikTokiin. Myös sosiaalisen median alustat itse ovat alkaneet poistaa koronasta levitettävää virheellistä tietoa.

WHO murtaa myyttejä myös sivuillaan edellä mainituista aineista, ja lisäksi muun muassa uv-lamppujen tehosta, valkosipulin syönnistä, C-vitamiinista tai hopeavedestä.

THL sanoo terveysvaikutteisena markkinoidun hopeaveden olevan juotuna pelkästään haitallista.

Suomessa kovin outoja kysymyksiä ei juurikaan kantaudu ainakaan neuvontaan. Soittajilla on yleensä maalaisjärkeä.

– Osa elää ehkä sitten omassa vahvistusharhassaan ja pysyy vain siinä kuplassa, joka vahvistaa omaa ajattelua, Kara miettii.

Osastonhoitaja Hilkka Kulmala Helsingin kaupungilta sanoo, että lähinnä tulee kyselyjä siitä, että on ollut riskialueella ja on flunssaoireita. Tai kysytään, mikä on riski, jos on ollut riskialueella.

– Hiihtolomalla Italiassa olleilta on aika paljon tullut kyselyjä.

– Matkakohteesta ja matka-ajankohdasta riippuen osa yhteydenotoista on ihan aiheellisiakin ja ne lähtevät terveyskeskuslääkärin kautta eteenpäin jatkoharkintaan infektiolääkärille.

Koronaviruksesta avattiin keskiviikkona valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa. Sen numero on 0295 535 535. Helsinkiläisille suunnatun neuvontapalvelun numero on 09 310 10024, Tampereella yleinen terveysneuvonta on 0310023. Useisiin kysymyksiin saa tietoa THL:n sivuilta, joita päivitetään joka päivä.